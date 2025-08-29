Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Trịnh Thăng Bình vướng tin hẹn hò Thanh Thủy

17:11 29/08/2025
Chủ nhân hit "Tâm sự tuổi 30" bị đồn hẹn hò với Thanh Thủy, sau khi dân mạng "soi" ra chi tiết đồ đôi, theo dõi đối phương trên mạng xã hội.

Những ngày qua, dân mạng xôn xao trước tin hoa hậu Thanh Thủy đang hẹn hò với ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Trên một nền tảng mạng xã hội, nhiều dân mạng soi ra loạt "hint hẹn hò" như nhẫn, áo sơ mi họa tiết caro hay khăn trùm đầu giống nhau.

Trịnh Thăng Bình cũng là một trong số ít nghệ sĩ mà Thanh Thủy theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Do đó, nhiều khán giả đặt nghi vấn cả hai đang bí mật hẹn hò. Song, một bộ phận dân mạng lại cho rằng những chi tiết phụ kiện, quần áo mà cả hai mặc giống nhau chỉ là sự ngẫu nhiên.

Khi liên hệ Thanh Thủy và Trịnh Thăng Bình về tin đồn hẹn hò, phía hai nghệ sĩ từ chối chia sẻ.

Trinh Thang Binh anh 1Trinh Thang Binh anh 2

Trịnh Thăng Bình vướng tin hẹn hò Thanh Thủy. Ảnh: FBNV.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 tại Đà Nẵng. Năm 2022, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Một năm sau, cô thi quốc tế, đăng quang Miss International lần thứ 62.

Trước khi vướng tin hẹn hò Trịnh Thăng Bình, người đẹp từng bị đồn có quan hệ tình cảm với nam ca sĩ Soobin. Soobin được phát hiện để chế độ theo dõi một mình Thanh Thủy trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cũng thường tương tác, thả tim dưới các bài đăng của hoa hậu. Tuy nhiên, sau đó, Thanh Thủy tham gia đóng MV của Soobin.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988, nổi tiếng với các ca khúc Người ấy, Tâm sự tuổi 30… Nam ca sĩ trước đó từng có thời gian hẹn hò với Liz Kim Cương.

