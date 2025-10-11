Giá Bitcoin rơi tự do, toàn thị trường tiền số 'đỏ lửa'

Giá Bitcoin - đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới - giảm không phanh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế lên đến 100% đối với hàng hóa Trung Quốc.

Giá BTC rơi tự do xuống vùng 112.000 USD trong phiên giao dịch mới nhất. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu từ Binance cho thấy trong phiên giao dịch đang diễn ra giá Bitcoin (BTC) đã giảm về dưới 112.000 USD, tương đương mức giảm hơn 8% trong 24 giờ qua. Thậm chí trước đó, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới có thời điểm rớt mạnh xuống chỉ còn 104.000 USD.

Diễn biến này xảy ra ngay sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thêm mức thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc. Ông Trump cũng "dọa" hủy cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới ở Hàn Quốc, do căng thẳng quanh các biện pháp kiểm soát mới của Bắc Kinh.

Trước đó, vào ngày 5/10, giá Bitcoin từng giao dịch quanh mốc 125.000 USD. Thậm chí, đồng tiền số lớn nhất thế giới có thời điểm phá vỡ mọi kỷ lục khi gần chạm mốc 125.500 USD.

Hồi tháng 8, đồng tiền số lớn nhất thế giới cũng lập kỷ lục ở mốc 124.480 USD, được thúc đẩy bởi chính sách cởi mở hơn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư.

Diễn biến giá Bitcoin trong khoảng 1 tuần qua. Nguồn: Tradingview.

Tuy nhiên đến nay, khi các tuyên bố mới nhất của ông Trump cho thấy dấu hiệu gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc, giá Bitcoin đã lao dốc không phanh.

Không chỉ Bitcoin, toàn thị trường tiền số đang chao đảo trước thông tin này, nhiều đồng tiền số khác cũng đang sụt giảm 15-30%, theo CoinTelegraph.

Cụ thể, giá Ethereum (ETH) đang giảm 16% xuống dưới 3.700 USD, trong khi các altcoin lớn khác như XRP, Solana (SOL) và Dogecoin (DOGE) đồng loạt giảm 20-30%.

Các token gốc như Cardano (ADA), Chainlink (LINK) và Aave (AAVE) thậm chí rớt đến 40%.

Theo dữ liệu từ CoinGlass, đợt sụp đổ của thị trường hôm 10/10 (giờ địa phương) đã dẫn đến đợt thanh lý trị giá hơn 7 tỷ USD từ các nhà giao dịch đặt cược vào Xu hướng tăng giá của các đồng tiền ảo.

Diễn biến mạnh từ thị trường tiền số được nhiều chuyên gia ví như cuộc khủng hoảng thị trường tháng 3/2020, thời điểm kinh tế toàn cầu chao đảo vì phong tỏa do đại dịch Covid-19.

"Toàn bộ mảng altcoin gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Chúng ta đang ở mức giá thấp nhất trong hơn một năm đối với altcoin khi các đồng tiền số đều bị xóa sổ và thị trường rơi vào trạng thái hỗn loạn", ông Zaheer Ebtikar, nhà sáng lập kiêm Giám đốc đầu tư quỹ đầu cơ tiền điện tử Split Capital, nhận xét.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng mức thuế mới 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cao nhất trong các mức thuế mà họ hiện phải chịu, bắt đầu từ ngày 1/11.

Tuyên bố trên được được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông đe dọa áp "mức tăng thuế khổng lồ" lên hàng hóa Trung Quốc, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh ban hành các biện pháp kiểm soát mới đối với xuất khẩu đất hiếm.

Khoảng 70% nguồn cung đất hiếm toàn cầu đến từ Trung Quốc. Đây là những khoáng chất thiết yếu cho các ngành công nghiệp Công nghệ cao bao gồm ôtô, quốc phòng và bán dẫn.