Chồng đại gia của "nữ diễn viên phim giờ vàng" để lại tài sản tiền tỷ cho con riêng trước khi bị bắt

06:43 11/10/2025
Nữ diễn viên này không phải người vợ đầu tiên của chồng đại gia.

Vào năm 2022, cả Showbiz Hoa ngữ chấn động khi chồng đại gia của An Dĩ Hiên bị bắt. Vụ việc liên quan đến một đường dây đánh bạc bất hợp pháp quy mô lớn, bao gồm rửa tiền, lừa đảo và cầm đầu tổ chức xã hội đen.

Trong phiên tòa, Phi An Đạt - 1 trong 3 nhân chứng được Trần Vinh Luyện chỉ định tiết lộ đại gia này có con riêng. Ở thời điểm đó, cô bé này 16 tuổi (nay là 19 tuổi). Theo phóng viên QQ tìm hiểu, con gái riêng của Trần Vinh Luyện từng xuất hiện trong lễ cưới của bố và mẹ kế An Dĩ Hiên. Cô bé coi mẹ kế như chị gái. Sau khi làm dâu nhà hào môn, An Dĩ Hiên vừa chăm sóc cha chồng, vừa nuôi con gái riêng của chồng.

100095

Hình ảnh được cho là từ tiệc sinh nhật con riêng của Trần Vinh Luyện

1 số nguồn tin khác cho biết chồng đại gia của An Dĩ Hiên có 2 con riêng đều là con gái. Vợ cũ anh tên T, chịu trách nhiệm chăm sóc 1 người con, còn Trần Vinh Luyện chu cấp tài chính. Năm 2020, đại gia này chuyển nhượng cho con 20% cổ phần, tương đương với 1,7 tỷ nhân dân tệ (6281 tỷ đồng). Cô bé này cũng được bố tặng du thuyền. Động thái này bị nhiều người đánh giá là Trần Vinh Luyện đang cố tẩu tán tài sản trước khi "xộ khám".

Vào năm 2017, truyền thông từng đưa tin An Dĩ Hiên là vợ 2 của Trần Vinh Luyện nhưng cô bác bỏ điều này. Nữ diễn viên được cho là không thoải mái với việc chồng từng có vợ cũ, con riêng. Nhưng rồi cô đã chấp nhận và chăm sóc con riêng của chồng, được cô bé coi như chị gái.

ann021

An Dĩ Hiên dù khó chịu nhưng sau đó đã chấp nhận chăm sóc con riêng của chồng

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, từng được mệnh danh là "công chúa showbiz" nhờ vẻ đẹp quyến rũ, tài năng diễn xuất và sự nghiệp lẫy lừng. Cô bước chân vào showbiz năm 2000, là gương mặt được khán giả yêu mến qua loạt Phim kinh điển giờ vàng ở Trung Quốc như Tiên kiếm kỳ hiệp, Những ngã rẽ cuộc đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ Thiên Đồ Long ký, Tây du ký, Đấu ngư, Độc cô thiên hạ... Cuộc đời cô dường như thêm trọn vẹn khi kết hôn với chồng đại gia, được chồng chiều chuộng, tặng nhiều tài sản giá trị. Tuy nhiên tẩt cả đã sụp đổ khi chồng cô bị bắt vào đêm giao thừa 2022.

Theo cáo trạng, Trần Vinh Luyện bị buộc tội với tổng cộng 83 tội danh, trong đó có kinh doanh sòng bạc trái phép, dẫn đến lợi nhuận bất hợp pháp lên đến 15 tỷ HKD (khoảng 1,9 tỷ USD). Vụ bắt giữ này không chỉ chấn động showbiz mà còn làm rung chuyển ngành cá cược Macao (Trung Quốc), khi Tak Chun Group - công ty của Trần Vinh Luyện - bị phong tỏa toàn bộ tài sản.

Phiên tòa xét xử Trần Vinh Luyện kéo dài hơn một năm, với hàng loạt bằng chứng được đưa ra, bao gồm các giao dịch tài chính bất hợp pháp và mối liên hệ với các tổ chức tội phạm. Đến tháng 4/2023, tòa án Macao (Trung Quôc) tuyên án Trần Vinh Luyện 13 năm tù giam, kèm theo khoản phạt khổng lồ lên đến 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng) cùng với năm đồng phạm. Án tù này không chỉ kết thúc sự nghiệp của Trần Vinh Luyện mà còn dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của Tak Chun Group, với các khoản nợ chồng chất từ đối tác và chủ nợ.

andihien1 1344 1723623154828 172

Chồng An Dĩ Hiên bị kết án 13 năm tù

An Dĩ Hiên bị triệu tập để lấy lời khai nhưng không bị truy tố, vì không có bằng chứng cho thấy cô tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp của chồng. Tuy nhiên cô vẫn phải chịu nhiều áp lực từ chủ nợ. Các bất động sản chung của vợ chồng bị phong tỏa, buộc An Dĩ Hiên phải bán tháo một số tài sản cá nhân để trang trải cuộc sống. Gia đình chồng từ chối hỗ trợ cô, thậm chí cắt đứt liên lạc, để lại An Dĩ Hiên một mình đối mặt với hậu quả.

Nhà ngoại đã dang tay hỗ trợ An Dĩ Hiên nuôi con. Về tài chính, hiện nữ diễn viên đã dần ổn định, với thu nhập từ cho thuê bất động sản (khoảng 4 tỷ đồng/tháng) và một số hợp đồng quảng cáo nhỏ lẻ. Dù vậy, An Dĩ Hiên vẫn hiếm khi xuất hiện công khai và tránh mọi câu hỏi về chồng. Cô tập trung nuôi dạy 2 con, luôn ngụy trang kín mít mỗi khi ra đường. Một số bạn bè thân thiết tiết lộ cô đang cân nhắc trở lại showbiz với vai trò sản xuất hoặc diễn viên phụ, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể.

Có thông tin cho rằng trong suốt 3 năm qua, An Dĩ Hiên chưa từng đến thăm chồng trong tù. Nhiều người chỉ trích cô vô tình, nghi vợ chồng họ đã ly hôn. Nhưng số khác lại thông cảm, cho rằng An Dĩ Hiên giữ khoảng cách là để bảo vệ chính mình và các con khỏi áp lực truyền thông.

b9d33573f8a52c532e18346e07c59cc3

a5eac8516c6f89939f8cacc4ee461b4a

An Dĩ Hiên kín tiếng nuôi con

fotojet 23 1759981269542 1759981

Không còn là phu nhân hào môn, cô xuống sắc không phanh

Nguồn: QQ, Sohu

MINH HỒNG

 
 
doisongphapluat.nguoiduatin.vn
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bi-mat-nu-dien-vien-gio-vang-giau-kin-khi-chong-dai-gia-bi-bat-a579723.html
