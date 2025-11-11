Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Hậu trường

H'Hen Niê tái xuất với loạt ảnh đời thường rạng rỡ

16:00 11/11/2025
Sau ồn ào mới đây, H'Hen Niê bất ngờ tái xuất với loạt ảnh mới.

Sau thời gian ồn ào về đời tư, Hoa hậu H'Hen Niê mới đây vừa đăng tải loạt ảnh mới trên trang Facebook cá nhân, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Trong bài, cô viết: "Chào buổi sáng! Nắng lên rực rỡ, đón chào một ngày mới thật nhiều năng lượng và may mắn! Chúc cả nhà ngày mới tốt lành".

Bài đăng kèm theo loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc đời thường của H'Hen Niê. Cô xuất hiện trong không gian ngoài trời, với nụ cười nhẹ nhàng và phong thái tự nhiên. Các hình ảnh được chụp trong ánh sáng ban ngày, thể hiện sự thoải mái, gần gũi.

H'Hen Niê tái xuất với loạt ảnh đời thường rạng rỡ (Ảnh: FBNV). H'Hen Niê tái xuất với loạt ảnh đời thường rạng rỡ (Ảnh: FBNV).
H'Hen Niê đăng ảnh chào buổi sáng và nở nụ cười tươi đầy năng lượng (Ảnh: FBNV). H'Hen Niê đăng ảnh chào buổi sáng và nở nụ cười tươi đầy năng lượng (Ảnh: FBNV).

Đây là lần hiếm hoi H'Hen Niê cập nhật mạng xã hội sau thời gian vướng vào những thông tin liên quan đến chuyện riêng tư. Việc đăng tải loạt ảnh mới cùng lời chào buổi sáng được xem như động thái cho thấy cô đang dần trở lại với năng lượng tích cực.

Chỉ sau vài phút đăng tải, bài viết của H'Hen Niê đã nhận về hàng nghìn lượt thích và bình luận. Nhiều khán giả bày tỏ sự quan tâm, trong khi một số khác chia sẻ rằng họ cảm thấy vui khi thấy cô xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. 

H'Hen Niê là một trong những gương mặt nhận được sự theo dõi lớn trên mạng xã hội (Ảnh: FBNV). H'Hen Niê là một trong những gương mặt nhận được sự theo dõi lớn trên mạng xã hội (Ảnh: FBNV).
 

Từ sau khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê là gương mặt nhận được sự theo dõi lớn trên mạng xã hội. Cô thường đăng tải hình ảnh gắn liền với đời sống giản dị, công việc xã hội hoặc các hoạt động cá nhân. Đặc biệt, sau khoảng thời gian sinh nở, H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ loạt ảnh đời thường, từ giai đoạn mang thai đến lúc chào đón em bé cũng như phương pháp chăm sóc con với tâm thế là một "bà mẹ bỉm".

Hiện tại, H'Hen Niê chưa công bố bất kỳ kế hoạch công việc hay dự án mới nào. Một số khán giả cho rằng cô đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau khi sinh con, tập trung cho bản thân và gia đình trước khi quay lại với các hoạt động nghệ thuật.

Dù không có thông tin cụ thể nào được tiết lộ, loạt ảnh và dòng chia sẻ ngắn gọn sáng nay vẫn được xem là tín hiệu cho thấy H'Hen Niê đã sẵn sàng trở lại hoạt động nghệ thuật sau khoảng thời gian dài tập trung chăm sóc gia đình nhỏ.

Loạt ảnh mới được xem là tín hiệu cho thấy H'Hen Niê đã sẵn sàng trở lại hoạt động nghệ thuật (Ảnh: FBNV). Loạt ảnh mới được xem là tín hiệu cho thấy H'Hen Niê đã sẵn sàng trở lại hoạt động nghệ thuật (Ảnh: FBNV).
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/h-hen-nie-tai-xuat-voi-loat-anh-doi-thuong-rang-ro-202511111008288418.html
Cùng chủ đề
Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ' Hậu trường
Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân sau 3 tháng sinh con đầu lòng đang nhận được sự quan tâm của...

Mỹ nhân bị 200 đoàn phim từ chối vì nặng 80kg, thành công lớn nhất cuộc đời là cưới được nam thần đẹp nhất showbiz Hậu trường
Mỹ nhân bị 200 đoàn phim từ chối vì nặng 80kg, thành công lớn nhất cuộc đời là cưới được nam thần đẹp nhất showbiz

Nhan sắc xuống cấp, nữ diễn viên liên tục bị các đoàn phim từ chối.

Dàn phù dâu cực phẩm của nàng dâu hào môn Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong lễ vu quy Hậu trường
Dàn phù dâu cực phẩm của nàng dâu hào môn Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong lễ vu quy

Dàn mỹ nhân đình đám hội tụ trong lễ vu quy của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân.

TikToker Bách Khỉ bị 'ném đá' vì quỳ lạy người đi đường câu view Hậu trường
TikToker Bách Khỉ bị 'ném đá' vì quỳ lạy người đi đường câu view

Lao ra vạch kẻ đường rồi bất ngờ quỳ xuống vái lạy các phương tiện đang dừng đèn đỏ, TikToker...

Tại sao dàn sao Việt vắng mặt ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà? Hậu trường
Tại sao dàn sao Việt vắng mặt ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà?

Đây là chi tiết mà nhiều người thắc mắc trong hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Hà tại Quảng Trị.

Trang phục được Đỗ Thị Hà 'chọn mặt gửi vàng' từ khi thi hoa hậu tới lúc lấy chồng thiếu gia Hậu trường
Trang phục được Đỗ Thị Hà 'chọn mặt gửi vàng' từ khi thi hoa hậu tới lúc lấy chồng thiếu gia

Đỗ Thị Hà lựa chọn trang phục truyền thống, tôn lên nét đẹp nữ tính vào mỗi dịp trọng đại...

Mới cập nhật
Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2026 có thể diễn ra muộn hơn, vì sao?

Hà Nội dự kiến điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi vào lớp 10 từ đầu tháng sang cuối tháng 6, nhằm phù hợp kế hoạch năm học và giúp học sinh có thêm thời gian ôn tập.

6 giờ trước Học đường

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI ký hợp đồng hơn 70 tỷ đồng, chính thức ra mắt showbiz

Nữ ca sĩ AI khiến dư luận xôn xao khi chính thức xuất hiện trong làng giải trí.

6 giờ trước Học viện AI

Ai không nên ăn mướp đắng?

Ai không nên ăn mướp đắng?

Mướp đắng là thực phẩm tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được, vậy ai không nên ăn mướp đắng?

6 giờ trước Sống khỏe

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Thư chia tay đầy xúc động của Warren Buffett: Biết ơn vì quá may mắn

Tỷ phú huyền thoại Warren Buffett, 95 tuổi, vừa công bố thư chia tay với vai trò CEO của Berkshire Hathaway – khép lại một giai đoạn kéo dài hơn sáu thập kỷ.

6 giờ trước Đời sống

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Chủ tịch Hội đồng trường 'thân mật' với nhiều phụ nữ bị buộc thôi việc

Người đàn ông xuất hiện trong video được xác định là Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Tô Hiến Thành, Ninh Bình đã bị buộc thôi việc.

6 giờ trước Pháp luật

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Bất ngờ con thông minh vượt trội nhờ cha mẹ áp dụng 7 thói quen mỗi ngày

Trí thông minh của trẻ là sự kết hợp giữa di truyền, môi trường nuôi dưỡng, dinh dưỡng và trải nghiệm. Áp dụng 7 thói quen dưới đây để giúp não bộ của bé phát triển tốt hơn.

6 giờ trước Khám phá

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Thuốc ung thư “đình đám” của Nga chính thức được cấp phép tại Việt Nam: Thêm hi vọng mới cho bệnh nhân

Bộ Y tế vừa chính thức cấp phép lưu hành tại Việt Nam thuốc điều trị ung thư Pembroria – sản phẩm do Nga sản xuất, mở ra thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh ung thư trong nước.

6 giờ trước Tư vấn sức khỏe

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ 2k2 gây 'sốt' với ảnh mặc nội y phô trọn thân hình nóng bỏng

Nữ ca sĩ này trước đó từng gây xôn xao với phong cách thời trang hở bạo.

6 giờ trước Âm nhạc

Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Ngô Thanh Vân kiệt sức, tưởng sụp đổ sau 3 tháng sinh con: 'Ba vẫn ở đó, ôm lấy mẹ'

Chia sẻ của Ngô Thanh Vân sau 3 tháng sinh con đầu lòng đang nhận được sự quan tâm của nhiều người.

7 giờ trước Hậu trường

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Taylor Swift không mời Selena Gomez làm phù dâu trong đám cưới?

Thông tin khiến người hâm mộ Taylor Swift vô cùng bất ngờ.

7 giờ trước Âm nhạc