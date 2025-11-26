Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đầu tư đồng bộ Sơ mi rơ mooc và Container: Lợi thế "độc quyền" từ hệ sinh thái khép kín của Tân Thanh

16:46 26/11/2025
Thị trường vận tải hiện nay không thiếu đơn vị bán xe, cũng không thiếu nơi bán container. Tuy nhiên, để tìm được một đối tác có đủ năng lực cung cấp đồng bộ từ Sản xuất, Mua bán đến Sửa chữa cho cả hai dòng sản phẩm này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tân Thanh Container tự hào là một trong số rất ít đơn vị tại Việt Nam làm chủ hoàn toàn quy trình này, mang lại một giải pháp đầu tư hợp lý và an tâm tuyệt đối cho doanh nghiệp vận tải.

 

1. Sự khác biệt đến từ năng lực "3 trong 1" hiếm có

Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện nay là sự phân mảnh: Người bán Rơ mooc thì không rành về Container, người bán Container thì không sửa được Rơ mooc. Điều này khiến chủ xe phải chạy vạy khắp nơi mỗi khi cần bảo dưỡng hay sửa chữa đồng bộ.

Tân Thanh đã giải quyết triệt để bài toán này bằng một lợi thế cạnh tranh độc đáo. Chúng tôi là đơn vị hiếm hoi sở hữu năng lực toàn diện:

  • Sản xuất: Tự chủ Công nghệ sản xuất Rơ mooc và hoán cải/sản xuất Container chất lượng cao.
  • Thương mại: Cung cấp đa dạng chủng loại, đáp ứng mọi nhu cầu từ hàng rời đến hàng lạnh.
  • Dịch vụ kỹ thuật: Hệ thống trạm sửa chữa chuyên nghiệp cho CẢ Rơ mooc và Container.

Khách hàng đến với Tân Thanh là đến với mô hình "One-stop shop" (Một điểm đến – Mọi nhu cầu). Đây là sự tiện lợi và đồng bộ mà các đơn vị thương mại đơn thuần không thể sao chép được.

2. Giá trị của sự đồng bộ: Khi Rơ mooc và Container "hiểu" nhau

Tại sao việc mua đồng bộ lại quan trọng?

Một chiếc Rơ mooc và một chiếc Container được cung cấp từ cùng một hệ thống kỹ thuật của Tân Thanh sẽ có sự tương thích hoàn hảo.

  • Hệ thống gù khóa, kích thước khung gầm được tính toán để khớp tuyệt đối với vỏ container, giúp xe vận hành êm ái, giảm rung lắc và hạn chế hao mòn.
  • Sự đồng bộ này giúp kéo dài tuổi thọ cho cả phương tiện và thùng hàng, biến khoản đầu tư ban đầu trở nên hợp lý và hiệu quả hơn bao giờ hết.

3. Dịch vụ hậu mãi "kép": Bảo chứng cho sự an tâm

Nỗi ám ảnh lớn nhất của các doanh nghiệp vận tải là khi xảy ra sự cố, các bên cung cấp thường đùn đẩy trách nhiệm. Bên bán xe đổ lỗi cho thùng container, bên bán thùng đổ lỗi cho xe.

Tại Tân Thanh, chúng tôi chịu trách nhiệm trọn gói.

Là đơn vị duy nhất có khả năng sửa chữa chuyên sâu cho cả Rơ moocContainer, Tân Thanh đảm bảo:

  • Bất kỳ hỏng hóc nào (từ lốp, phanh, gầm xe cho đến vách, sàn, máy lạnh container) đều được xử lý tại một chỗ.
  • Tiết kiệm thời gian xe nằm đường (downtime), giúp bác tài nhanh chóng quay lại hành trình.
  • Quy trình bảo hành minh bạch, chính hãng, không qua trung gian.

4. Pháp lý an toàn & Dòng tiền thông minh

Trong hệ sinh thái khép kín của Tân Thanh, mọi giao dịch đều minh bạch tuyệt đối.

Việc mua bán, sửa chữa đều có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đặc biệt với chính sách VAT hiện hành cho Container, doanh nghiệp được đảm bảo quyền lợi khấu trừ thuế và hợp thức hóa tài sản cố định.

Sự an toàn về pháp lý kết hợp với sự tiện lợi về dịch vụ chính là "bảo hiểm" tốt nhất cho dòng tiền của nhà đầu tư.

Mức giá của Tân Thanh là mức giá hợp lý cho một giải pháp trọn gói.

Khi lựa chọn Tân Thanh, bạn không chỉ mua một phương tiện vận tải, mà bạn đang mua sự phục vụ của một hệ thống Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ hàng đầu Việt Nam. Đó là đặc quyền chỉ dành cho những khách hàng của Tân Thanh, giúp doanh nghiệp vững vàng tiến bước trên mọi nẻo đường.

Tiêu chí

Đơn vị thương mại thông thường

TÂN THANH CONTAINER

Mô hình

Chỉ bán hoặc chỉ sản xuất đơn lẻ

Hệ sinh thái: Sản xuất - Mua bán - Sửa chữa

Sản phẩm

Thường chỉ chuyên 1 loại 

Đồng bộ cả Sơ mi rơ mooc & Container

Bảo hành

Bảo hành qua trung gian/Bên thứ 3

Bảo hành chính hãng trọn gói tại 1 điểm

Sửa chữa

Thường không có xưởng sửa chữa quy mô. 

Hệ thống trạm dịch vụ sửa chữa cả Xe & Container

Tính tiện lợi

Khách hàng phải liên hệ nhiều nơi

"Một điểm đến - Xử lý mọi vấn đề"

Thông tin liên hệ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ TÂN THANH

Địa chỉ: Số 14, Đường số 15, KP 30, P. Linh Xuân, TP. HCM

Số điện thoại: 0968 039 939

Email: [email protected]

 

