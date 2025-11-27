Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nhìn từ tài liệu lưu trữ

Ngày 26/11, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam phối hợp với Tổng Cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc thực hiện Triển lãm với chủ đề “Hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc từ tài liệu lưu trữ”.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc triển lãm.

Phát biểu khai mạc, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam Đặng Thanh Tùng nhấn mạnh, triển lãm “Hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc từ tài liệu lưu trữ” là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thiết thực triển khai những định hướng lớn của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về giao lưu nhân dân, hợp tác hữu nghị và gìn giữ những giá trị lịch sử chung.

Những tài liệu, hình ảnh và tư liệu được giới thiệu đến công chúng hôm nay là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, công phu và đầy tâm huyết của các đồng nghiệp hai nước. Mỗi tư liệu trưng bày đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đối chiếu cẩn trọng, nhằm bảo đảm tính xác thực, giá trị lịch sử và khả năng truyền tải thông điệp đến người xem.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc Lâm Chấn Nghĩa ôn lại tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời cho biết: Triển lãm “Hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc từ tài liệu lưu trữ” nhấn mạnh vào tình hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, phản ánh những giai đoạn lịch sử giao lưu, ủng hộ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay. Kho Lưu trữ trung ương Trung Quốc, Kho Lưu trữ tỉnh Vân Nam, Kho Lưu trữ Khu tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây đã cung cấp hơn 40 tài liệu cho triển lãm này.

Mỗi bức ảnh, mỗi tài liệu tại triển lãm đều minh chứng rằng tình hữu nghị Việt - Trung không chỉ ăn sâu trong lòng nhân dân mà còn được hình thành từ những chuyến viếng thăm, những hoạt động và từng dự án, mang ý nghĩa vừa phong phú vừa cụ thể.

“Tổng Cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc mong muốn được cùng với các đồng nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác giao lưu trong lĩnh vực lưu trữ của hai nước, khai thác và sử dụng hiệu quả “tài nguyên đỏ”, trở thành người ghi chép thời đại, người gìn giữ truyền thống, người thúc đẩy hợp tác và người lan tỏa tình hữu nghị, cùng đóng góp để viết tiếp những chương mới của tình hữu nghị Việt - Trung thông qua công tác lưu trữ”, ông Lâm Chấn Nghĩa nhấn mạnh.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cao Huy khẳng định, triển lãm là một hoạt động có ý nghĩa chính trị, ngoại giao và chuyên môn sâu sắc, diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Trong tổng thể quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Trung Quốc, lĩnh vực văn thư, lưu trữ là một trong những kênh hợp tác thiết thực, giàu ý nghĩa. Thông qua các chương trình trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ, hai bên đã từng bước xây dựng được nền tảng tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và mở rộng nội dung hợp tác trên nhiều phương diện. Triển lãm hôm nay chính là một kết quả cụ thể, sinh động của quá trình hợp tác đó, đồng thời mở ra những triển vọng mới để ngành văn thư, lưu trữ hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cao Huy ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam và Tổng Cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc trong việc phối hợp sưu tầm, tuyển chọn, biên tập và tổ chức giới thiệu hệ thống tài liệu phong phú, có giá trị tại triển lãm.

“Tôi hy vọng rằng, triển lãm sẽ không chỉ là một sự kiện trưng bày tài liệu đơn thuần, mà còn là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, những người làm công tác lưu trữ và đông đảo công chúng Việt Nam và Trung Quốc cùng trao đổi, chia sẻ, tăng cường hiểu biết, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Cao Huy nhấn mạnh.

Triển lãm “Hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc từ tài liệu lưu trữ” công bố, giới thiệu 112 tư liệu, tài liệu lưu trữ, hình ảnh được chọn lựa từ các cơ quan lưu trữ thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam, Tổng Cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc, cơ quan thông tấn hai nước, cùng các cơ quan hữu quan… Đây là những bằng chứng, thông tin xác thực phản ánh những dấu mốc, chặng đường hợp tác và những thành tựu quan trọng đã đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến ngày nay.

Triển lãm giới thiệu 112 tư liệu, tài liệu lưu trữ, hình ảnh đánh dấu chặng đường hợp tác và những thành tựu quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Triển lãm gồm 3 phần: Phần I - Đặt nền móng quan hệ hữu nghị; phần II - Hợp tác và phát triển; phần III - Hướng tới tương lai. Triển lãm diễn ra tại tầng 1, tòa nhà trưng bày Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, số 5 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, Hà Nội.