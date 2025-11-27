Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng trên MXH?

10:14 27/11/2025
Cách sử dụng mạng xã hội của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đã mang về nguồn thu nhập ổn định.

Chiến lược sử dụng mạng xã hội của bà chủ Thẩm mỹ viện MaiLisa tập trung vào nội dung đa dạng, kết hợp giữa quảng cáo trực tiếp và tương tác cộng đồng, tận dụng các thuật toán khuyến nghị của nền tảng để tăng khả năng tiếp cận. Trên Facebook, bà Phan Thị Mai thường đăng tải các video quảng cáo sản phẩm chăm sóc da được phát triển nội bộ do nhân viên thực hiện. Những video này nhận được từ vài trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem, nhờ vào định dạng ngắn gọn và dễ chia sẻ. Ngoài ra, các bài đăng về sự kiện tổ chức tại các chi nhánh Thẩm mỹ viện Mailisa, như hội thảo Làm đẹp hoặc chương trình khuyến mãi, cũng giúp củng cố hình ảnh thương hiệu. 

 
Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa có thể kiếm được bao nhiêu mỗi tháng? Ảnh: FBNV Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa có thể kiếm được bao nhiêu mỗi tháng? Ảnh: FBNV
 

Tương tự trên nền tảng TikTok, bà Phan Thị Mai áp dụng Công nghệ video ngắn để tạo nội dung hấp dẫn, phù hợp với thuật toán ưu tiên nội dung Giải trí. Các video về quy trình thẩm mỹ, mẹo chăm sóc da hoặc Hậu trường sự kiện tại Thẩm mỹ viện nhận được lượt xem khủng, với video nổi bật đạt gần 11 triệu lượt xem. Được biết, các tài khoản beauty như bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa có thể đạt CPM (chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị) khoảng 25.000-40.000 VND trên Facebook và 50.000 VND trên TikTok, tùy thuộc vào đối tượng mục tiêu.

Video đạt gần 11 triệu người xem trên kênh TikTok của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh chụp màn hình Video đạt gần 11 triệu người xem trên kênh TikTok của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa có thể sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu của nền tảng để tối ưu hóa lịch đăng bài, dựa trên thời gian cao điểm và hành vi người dùng. Ví dụ ưu tiên đăng video vào buổi tối trên TikTok để tận dụng lượng truy cập cao từ nhóm tuổi 18-35, đồng thời tích hợp AI gợi ý sản phẩm cá nhân hóa trong livestream. Những chiến lược này không chỉ tăng tương tác mà còn hỗ trợ theo dõi hiệu suất qua chỉ số như tỷ lệ giữ chân người xem và doanh số từ liên kết affiliate. Trong bối cảnh ngành thẩm mỹ Việt Nam dự kiến tăng trưởng 15% hàng năm nhờ kênh trực tuyến, Mailisa nổi bật với việc kết hợp nội dung người dùng tạo (UGC) để mở rộng phạm vi tiếp cận tự nhiên.

Việc hoạt động trên mạng xã hội của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa dựa trên dữ liệu công khai và các chỉ số ngành cho thấy nguồn thu đáng kể. Với lượng follower lớn và lượt xem trung bình hàng tháng ước tính khoảng 20-30 triệu trên cả hai nền tảng, bà Phan Thị Mai có thể tạo ra doanh thu từ quảng cáo và bán hàng trực tuyến khoảng 200-500 triệu VND mỗi tháng. Con số này được tính dựa trên mô hình CPM trung bình 30.000 VND/1.000 lượt hiển thị, kết hợp tỷ lệ chuyển đổi 1-2% từ lượt xem sang đơn hàng (có nghĩa cứ 100 người xem hết hoặc tương tác với video và livestream của Mailisa thì sẽ có khoảng 1-2 người đặt mua sản phẩm ngay lập tức), với giá sản phẩm mỹ phẩm trung bình 500.000-1 triệu VND.

Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa tận dụng mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: FBNV Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa tận dụng mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: FBNV

Có thể thấy cách sử dụng mạng xã hội của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa minh họa cho sự chuyển dịch số hóa trong ngành làm đẹp, nơi công nghệ phân tích dữ liệu và nội dung tương tác trở thành yếu tố quyết định doanh thu. Với sự phát triển của các nền tảng như Facebook và TikTok, các doanh nghiệp lớn có thể tiếp tục dẫn dắt Xu hướng, mang lại hiệu quả kinh doanh bền vững thông qua tiếp thị kỹ thuật số.

