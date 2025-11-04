Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Khám phá

Đúng rằm tháng 9, Thần Tài điểm danh 3 con giáp phát lộc: Dễ trúng số tiền tỷ, tiền đếm mỏi tay

10:17 04/11/2025
Hôm nay là rằm tháng 9, dự báo có 3 con giáp may mắn về tài lộc.

Khi rằm tháng 9 âm lịch gõ cửa, nhiều người tin rằng đây là thời điểm năng lượng vượng tài vượng lộc lan tỏa mạnh mẽ. Theo dự đoán, có 3 con giáp sẽ đón nhận vận may phú quý, tài lộc hanh thông và cuộc sống viên mãn. Thần Tài ưu ái, quý nhân phù trợ, giúp họ mở ra giai đoạn hưng thịnh cả về sự nghiệp lẫn tình duyên.

Tuổi Dậu: Vươn mình khẳng định bản lĩnh, tiền bạc “đổ về két”

Đúng rằm tháng 9 âm lịch, người tuổi Dậu được dự đoán sẽ bước vào giai đoạn rạng rỡ cả về công danh lẫn tài lộc. Không chỉ được Thần Tài độ mệnh, con giáp này còn nhận được sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân, nhờ vậy mọi kế hoạch công việc đều tiến triển thuận lợi.

Người tuổi Dậu được dự đoán sẽ bước vào giai đoạn rạng rỡ cả về công danh lẫn tài lộc. (Ảnh minh họa) Người tuổi Dậu được dự đoán sẽ bước vào giai đoạn rạng rỡ cả về công danh lẫn tài lộc. (Ảnh minh họa)
Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, tỉ mỉ và luôn giữ tinh thần cầu tiến. Trong thời điểm may mắn này, những nỗ lực bấy lâu của bản mệnh được ghi nhận, thậm chí mở ra cơ hội thăng chức, tăng lương. Ai làm kinh doanh sẽ gặp nhiều mối hợp tác chất lượng, hàng hóa luân chuyển tốt, lợi nhuận tăng theo từng tuần.

Không chỉ may mắn trong tài vận, đường tình duyên của tuổi Dậu cũng khởi sắc. Các cặp đôi hóa giải được hiểu lầm, thêm gắn bó bền chặt. Người độc thân có cơ hội gặp người phù hợp, xây dựng mối quan hệ dài lâu.

Tuổi Mão: Gặt hái thành công, tình tiền viên mãn

Rằm tháng 9 âm lịch mang đến luồng sinh khí mới cho người tuổi Mão. Sau khoảng thời gian nỗ lực không ngừng, đây là lúc bản mệnh thu lại “trái ngọt” xứng đáng. Công việc thăng hoa, tài lộc liền tay, không chỉ dễ kiếm tiền mà còn có cơ hội mở rộng nguồn thu nhờ những dự án phụ hấp dẫn.

Con giáp này sở hữu khả năng giao tiếp khéo léo, tinh tế trong ứng xử nên nhanh chóng lấy được lòng tin của cấp trên và đối tác. Chính vì thế, tuổi Mão có nhiều lợi thế cạnh tranh, được giao thêm trọng trách quan trọng.

Rằm tháng 9 âm lịch mang đến luồng sinh khí mới cho người tuổi Mão. (Ảnh minh họa) Rằm tháng 9 âm lịch mang đến luồng sinh khí mới cho người tuổi Mão. (Ảnh minh họa)

Đời sống tình cảm cũng tiến triển đẹp. Những căng thẳng nhỏ giữa các cặp đôi được hóa giải, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và sẻ chia. Người độc thân dễ gặp “người định mệnh”, tình cảm phát triển chậm mà chắc, hứa hẹn tương lai ngọt ngào.

Tuổi Hợi: Trúng vận quý nhân, tài lộc bùng nổ

Trong danh sách con giáp phát tài dịp rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Hợi là cái tên sáng nhất. Nhờ vận may hanh thông, con giáp này dễ dàng chớp thời cơ, tìm được hướng đi phù hợp và đạt bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Tài vận mở lối, nguồn thu chính và phụ đều khởi sắc, kinh doanh thuận lợi, hợp đồng ký kết hanh thông.

Người tuổi Hợi vốn nhân hậu, bao dung nên luôn nhận được sự giúp đỡ từ người xung quanh. Thời gian này, quý nhân xuất hiện giúp bản mệnh tháo gỡ khó khăn, mở ra con đường thuận lợi hơn trong công việc và tài chính.

Về tình cảm, tuổi Hợi đón nhận nhiều niềm vui. Gia đình yên ấm, các cặp đôi đồng lòng xây dựng tương lai. Người độc thân có cơ hội gặp người xứng đôi vừa lứa, tình cảm tiến triển theo hướng tích cực.

Trong danh sách con giáp phát tài dịp rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Hợi là cái tên sáng nhất. (Ảnh minh họa) Trong danh sách con giáp phát tài dịp rằm tháng 9 âm lịch, tuổi Hợi là cái tên sáng nhất. (Ảnh minh họa)

Rằm tháng 9 âm lịch đánh dấu bước ngoặt may mắn cho tuổi Dậu, Mão và Hợi. Dù vận khí hanh thông, bản mệnh vẫn cần giữ thái độ khiêm tốn, nỗ lực từng ngày và nắm bắt cơ hội thật khéo léo. Khi đó, tài lộc, hạnh phúc và thành công chắc chắn sẽ mỉm cười dài lâu.

Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/dung-ram-thang-9-than-tai-diem-danh-3-con-giap-phat-loc-de-trung-so-202511040701359538.html
Cùng chủ đề
Lý do thực sự khiến tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay Khám phá
Lý do thực sự khiến tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay

Không chỉ là phép lịch sự, việc các tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay...

Giá vàng hôm nay 22/10: Vì sao giá vàng bất ngờ rơi tự do? Khám phá
Giá vàng hôm nay 22/10: Vì sao giá vàng bất ngờ rơi tự do?

Sáng 22/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.125 USD/ounce, giảm 239 USD/ounce so với...

Có tiền tỷ nên đầu tư bất động sản hay vàng? Khám phá
Có tiền tỷ nên đầu tư bất động sản hay vàng?

Vàng, đất đều tăng "nóng" trong thời gian gần đây, nhà đầu tư có tiền tỷ nhàn rỗi nên mua...

Cập nhật giá vàng trưa 17/10: Giá vàng nhẫn chạm mốc 158 triệu đồng/lượng Khám phá
Cập nhật giá vàng trưa 17/10: Giá vàng nhẫn chạm mốc 158 triệu đồng/lượng

Một nhà vàng lớn hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở mốc 155- 158 triệu đồng/lượng.

Không nhận ra ga ngầm metro số 1 TP.HCM Khám phá
Không nhận ra ga ngầm metro số 1 TP.HCM

Từ một điểm đến quen thuộc của các thương hiệu xa xỉ toàn cầu, Union Square giờ đây phát triển...

3 kiểu đồng nghiệp nên tránh xa Khám phá
3 kiểu đồng nghiệp nên tránh xa

Đi làm ai cũng cần đồng minh, nhưng chọn nhầm người đồng hành còn mệt hơn làm một mình.

Mới cập nhật
Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt

Bài văn 'tả công việc của bố mẹ' bị chấm 1 điểm, dân tình phản đối giáo viên gay gắt

Sau khi đọc bài văn này, cô giáo không hài lòng và chấm chỉ 1 điểm. Thế nhưng, dân mạng lại tỏ ra thích thú với nội dung và phản đối màn chấm điểm của giáo viên.

5 giờ trước Học đường

iPhone gập cùng 14 sản phẩm chuẩn bị ra mắt năm 2026

iPhone gập cùng 14 sản phẩm chuẩn bị ra mắt năm 2026

Theo MacRumors, Apple chuẩn bị cho “năm bản lề” 2026 khi iPhone gập, chip C1 tự sản xuất và hàng loạt thiết bị dùng chip M6 sắp ra mắt.

5 giờ trước Thiết bị

Một loại rau được Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới, ở chợ Việt Nam bán rất rẻ, gặp phải mua ngay

Một loại rau được Mỹ đánh giá tốt nhất thế giới, ở chợ Việt Nam bán rất rẻ, gặp phải mua ngay

Loại rau này rất quen thuộc, hóa ra vừa rẻ vừa tốt cho sức khỏe khi ăn thường xuyên.

5 giờ trước Dinh dưỡng

Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm

Top 5 phim Hoa ngữ cổ trang hot nhất năm 2025: Phim có Dương Dương vẫn thua một siêu phẩm

Loạt phim Hoa ngữ gây sốt trong năm 2025 mà khán giả yêu thích thể loại này không thể bỏ qua.

5 giờ trước Phim

Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi

Quyết định của Hiền Thục đã thay đổi cuộc đời Phương Mỹ Chi

Phương Mỹ Chi là một trong những ca sĩ trẻ thành công nhất ở hiện tại.

5 giờ trước Âm nhạc

Xe đạp và ô tô xảy ra va chạm, dân tình tranh luận lỗi thuộc về ai?

Xe đạp và ô tô xảy ra va chạm, dân tình tranh luận lỗi thuộc về ai?

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại tình huống va chạm giao thông bất ngờ giữa một chiếc ô tô con và xe đạp.

6 giờ trước Đời sống

Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét

Thông tin mới về mưa lũ miền Trung; miền Bắc hôm nay đỉnh điểm mưa rét

Hôm nay (4/11), mưa chủ yếu tập trung ở Hà Tĩnh – Quảng Trị, từ ngày mai mưa giảm. Trong hai ngày (4-5/11), lũ trên các sông ở Huế - Đà Nẵng giảm nhanh, lũ trên các sông Hà Tĩnh đến Quảng Trị dâng trở lại.

6 giờ trước Đời sống

Lý do thực sự khiến tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay

Lý do thực sự khiến tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay

Không chỉ là phép lịch sự, việc các tiếp viên hàng không luôn mỉm cười chào khách lên máy bay ngay ở cửa còn có một lý do liên quan đến an toàn.

6 giờ trước Khám phá

Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Trước khi bị bắt liên quan đến Hoàng Hường, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp

Trước khi bị bắt liên quan đến vụ án Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động, “bà trùm” Nguyễn Thị Tường An làm chủ loạt doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng.

6 giờ trước Pháp luật

Ngỡ ngàng trước gương mặt khác lạ của Ngọc Trinh

Ngỡ ngàng trước gương mặt khác lạ của Ngọc Trinh

Hình ảnh khác lạ của Ngọc Trinh khiến nhiều khán giả nhận không ra.

6 giờ trước Showbiz