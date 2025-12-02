Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Khoa học chỉ ra tháng sinh của những người thông minh

10:22 02/12/2025
Theo các nghiên cứu, thời tiết và môi trường có thể tác động đến trí tuệ của trẻ. Những đứa trẻ sinh vào các tháng sau có thể có khả năng tư duy vượt trội hơn.

Người sinh vào 3 tháng cuối năm có thể sẽ có trí thông minh vượt trội hơn. Ảnh: Phương Lâm.

Các nghiên cứu quốc tế chỉ ra tháng sinh có thể liên quan đến khả năng nhận thức. Trong đó, trẻ chào đời vào tháng 10, 11 và 12 thường ghi nhận lợi thế nhất định về phát triển trí tuệ.

Dù yếu tố tháng sinh không quyết định hoàn toàn mức độ thông minh, nhiều bằng chứng vẫn cho thấy giai đoạn thai kỳ trùng mùa mát mẻ, cùng thời điểm nhập học, có thể tạo ra sự khác biệt ở nhóm trẻ này.

Cụ thể, một nghiên cứu năm 2006 của Harvard được công bố trên ScienceDirect cho thấy những đứa trẻ sinh vào tháng 10Xu hướng đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra IQ và phát triển nhận thức. Xu hướng này cũng xuất hiện ở những đứa trẻ sinh vào tháng 11 và tháng 12.

Để thực hiện nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã theo dõi 21.000 trẻ từ khi sinh cho đến 7 tuổi. Khi quan sát, các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết những thay đổi theo mùa trong chế độ ăn, mức vitamin D mà thai phụ hấp thụ hoặc các điều kiện môi trường có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ thai nhi.

thong minh anh 1

Các yếu tố liên quan môi trường, thời tiết có thể tác động đến sự phát triển não bộ của trẻ. Ảnh: Pexels.

Một nghiên cứu khác thực hiện tại Nhật Bản, cũng được công bố trên ScienceDirect vào năm 2023 bổ sung góc nhìn mới. Các nhà nghiên cứu của Đại học Tokyo nhận định những đứa trẻ sinh cuối năm thường phải nỗ lực nhiều hơn khi bắt đầu đi học vì nhỏ hơn bạn cùng lớp. Việc này khiến các em chăm chỉ hơn, từ đó cải thiện thành tích học tập.

Tương tự tháng 10, trẻ sinh tháng 11 sở hữu lợi thế nhờ thai phụ bước vào giai đoạn tam cá nguyệt thứ 3 - giai đoạn quan trọng đối với sự phát triển não bộ của trẻ - đúng thời điểm thời tiết mát mẻ. Trong giai đoạn này, não bộ trẻ gần như tăng gấp ba lần trọng lượng và phát triển thị giác, thính giác.

Do đó, nhờ hạn chế tiếp xúc nhiệt độ cao, virus và các yếu tố gây căng thẳng, thai nhi có điều kiện phát triển tối ưu hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên International Journal of Sports Medicine cũng chỉ ra rằng trẻ sinh vào tháng 11 có ưu thế về Thể thao và có thể đạt thành tích tốt hơn khoảng 10-15% so với trẻ sinh vào các tháng khác.

Sinh vào tháng 12 - thời điểm ít chịu tác động của các yếu tố môi trường - cũng có thể giúp trẻ phát triển não bộ hiệu quả. Một thống kê của Văn phòng Thống kê Quốc gia Vương quốc Anh, được News Medical Life Sciences trích dẫn cho thấy trẻ sinh tháng 12 có xu hướng theo đuổi lĩnh vực y tế, đặc biệt là nha khoa.

Nhà thần kinh học Russell Foster tại Đại học Oxford nhận định dữ liệu tuy nhỏ nhưng “rất rõ ràng”. Ông nhấn mạnh tác động theo mùa có ảnh hưởng nhất định đến nhiều yếu tố như tuổi thọ, chiều cao, kết quả học tập, BMI cho đến nguy cơ mắc bệnh.

Dù các nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ giữa mùa sinh và tiềm năng phát triển trí tuệ, các chuyên gia vẫn khẳng định đây không phải yếu tố then chốt. Môi trường sống, sự quan tâm của cha mẹ, dinh dưỡng, Giáo dục và sức khỏe tinh thần góp phần lớn hơn vào sự hình thành trí tuệ của trẻ.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng não bộ cũng giống như cơ bắp, cần được rèn luyện thường xuyên để phát huy tối đa khả năng. Vì vậy, việc sinh vào ba tháng cuối năm có thể là lợi thế, nhưng không phải lý do để chủ quan.

Bí mật trí tuệ của người Do Thái

Trí Tuệ Do Thái không dừng lại ở giới hạn của một cuốn sách triết lý hay sách kỹ năng. Thông qua Jerome, một kẻ lông bông thích la cà, tác giả đưa người đọc vào một chuyến khám phá về trí tuệ của người Do Thái, từ đó khơi ra những giới hạn để người đọc có thể tự khai phá trí tuệ bản thân với "Năm nguyên tắc" và "Mười lăm gợi ý".

Đây sẽ là những bài học quý giá dành cho những ai muốn tồn tại và phát triển mạnh mẽ, không chỉ với con đường thành công của riêng mình.

