Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Đúng ngày đầu tháng 10 âm lịch: 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa thoát nghèo, một bước sang trang

13:54 20/11/2025
3 con giáp được dự báo gặp nhiều may mắn trong ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 10 âm lịch, theo dự báo có 3 con giáp gặp nhiều thuận lợi, đón nhận những tín hiệu tích cực liên quan đến công việc, tài chính hoặc phương diện tình cảm.

Tuổi Mão: Cơ hội nghề nghiệp rộng mở

Với sự hỗ trợ của Chính Ấn, người tuổi Mão được cho là sẽ có một ngày thuận lợi cho việc tìm kiếm cơ hội mới trong sự nghiệp. 

Ngày đầu tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Mão được dự đoán may mắn trong công việc. (Ảnh minh họa) Ngày đầu tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Mão được dự đoán may mắn trong công việc. (Ảnh minh họa)

Những ai đang chờ đợi một lời mời hợp tác, chuẩn bị phỏng vấn hoặc muốn thử sức ở môi trường làm việc khác có nhiều khả năng đạt kết quả tốt. Yếu tố quan trọng trong hôm nay được cho là sự chủ động thể hiện năng lực và thái độ bình tĩnh, tự tin.

Tuy nhiên, tử vi cũng lưu ý người tuổi Mão nên thận trọng với các kế hoạch liên quan đến tài chính cá nhân. Sự xung khắc của ngũ hành Mộc - Kim có thể khiến các quyết định đầu tư hoặc chi tiêu không diễn ra như kỳ vọng. Việc cân nhắc kỹ lưỡng và trì hoãn một số khoản mục được cho là cần thiết để tránh rủi ro.

Tuổi Dậu: Khẳng định vị thế, tình cảm khởi sắc

Trong hôm nay, Tam Hợp được dự báo sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho tuổi Dậu, đặc biệt là trong khả năng thể hiện bản thân. Sự tự tin và linh hoạt giúp người tuổi này gây ấn tượng với đồng nghiệp, cấp trên hoặc đối tác. 

Đây được xem là thời điểm phù hợp để tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn, mở rộng hướng phát triển mới trong công việc.

Dù vậy, tuổi Dậu cũng được nhắc nhở tránh tâm lý chủ quan hoặc quá tự mãn trước thành công bước đầu. Việc giữ thái độ cầu thị, quan sát và lắng nghe sẽ giúp họ đưa ra những đánh giá chính xác hơn.

Con giáp tuổi Dậu được dự đoán gặp nhiều may mắn trong hôm nay. (Ảnh minh họa) Con giáp tuổi Dậu được dự đoán gặp nhiều may mắn trong hôm nay. (Ảnh minh họa)

Ở phương diện tình cảm, nhờ Thổ sinh Kim, người tuổi Dậu được dự báo có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân có thể gặp được đối tượng khiến họ có thiện cảm từ những lần đầu tiếp xúc. Các cặp đôi đang trong giai đoạn gắn bó lâu dài có thể tính đến những bước tiến sâu sắc hơn trong mối quan hệ.

Tuổi Mùi: Thăng tiến và nhân duyên nở rộ

Người tuổi Mùi được nhận định sẽ có một ngày hanh thông nhờ ảnh hưởng từ Tam Hợp. Công việc diễn ra ổn định, thuận lợi, tạo điều kiện cho những ai đang muốn khẳng định năng lực hoặc nhắm đến mục tiêu thăng tiến. Nỗ lực trong thời gian qua được đánh giá sắp mang lại kết quả rõ rệt.

Không chỉ vậy, tuổi Mùi còn được dự đoán gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Với người độc thân, các cuộc gặp gỡ bất ngờ hoặc lời rủ rê từ bạn bè có thể mở ra nhân duyên mới. Những người đang trong mối quan hệ tình cảm có thêm cơ hội củng cố sự thấu hiểu, hóa giải các khúc mắc trước đây.

Người tuổi Mùi được nhận định sẽ có một ngày hanh thông. (Ảnh minh họa) Người tuổi Mùi được nhận định sẽ có một ngày hanh thông. (Ảnh minh họa)

Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/ngay-dau-thang-10-am-lich-3-con-giap-duoc-than-tai-go-cua-thoat-ngheo-202511200647212001.html
