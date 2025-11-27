Đã có 44 người chết, 279 người mất tích trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông

Thiệt hại trong vụ cháy chung cư khiến nhiều người đau đớn.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại khu chung cư Wang Fok Court, thuộc quận Tai Po, Hồng Kông, vào chiều 26/11, tiếp tục gây chú ý lớn khi lực lượng cứu hỏa vẫn đang căng mình khống chế ngọn lửa sau nhiều giờ. Theo truyền thông quốc tế, hơn 800 lính cứu hỏa đã được huy động và đến nay mới kiểm soát được bốn trong tổng số tám tòa nhà đang trong quá trình cải tạo.

Ảnh: AP/Chan Long Hei.

Tính đến trưa 27/11, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 44 người. Trong đó, 40 nạn nhân được xác định tử vong ngay tại hiện trường, bốn người khác qua đời tại bệnh viện. Bên cạnh đó, lực lượng y tế ghi nhận 45 trường hợp bị thương nặng, trong khi số người mất tích vẫn ở mức đáng báo động, ít nhất 279 người chưa được tìm thấy.

Ảnh: AP/Chan Long Hei.

Vụ việc nhanh chóng dấy lên nhiều câu hỏi về công tác an toàn tại công trình đang sửa chữa. Cảnh sát Hồng Kông cho biết đã bắt giữ ba nghi phạm liên quan đến cáo buộc ngộ sát. Nhóm này gồm ba người đàn ông từ 52 đến 68 tuổi, đều làm việc tại các công ty xây dựng. Hai người giữ vai trò giám đốc doanh nghiệp, người còn lại là cố vấn kỹ thuật. Đây được cho là những cá nhân có trách nhiệm trực tiếp trong quá trình cải tạo tổ hợp chung cư trước khi xảy ra vụ cháy.

Ảnh: AP/Chan Long Hei.

Điều tra ban đầu cho thấy tại hiện trường xuất hiện nhiều vật liệu có nguy cơ cháy cao, bao gồm lưới chống cháy nhưng không đạt chuẩn, các tấm polystyrene và xốp được sử dụng để che chắn cửa sổ. Các vật liệu này được đánh giá là có thể làm tăng tốc độ lan rộng của đám lửa, khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực bên trong.

“Chúng tôi có cơ sở để tin rằng đơn vị thi công đã thiếu trách nhiệm nghiêm trọng, dẫn đến vụ cháy vượt ngoài khả năng kiểm soát và gây thiệt hại lớn về người”, đại diện cảnh sát cho biết. Tuy vậy, nguyên nhân chính thức của vụ hỏa hoạn vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Ảnh: AP/Chan Long Hei.

Hiện tại, lực lượng cứu hỏa vẫn túc trực quanh khu vực, tiếp tục làm mát các điểm nóng và tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Chính quyền Hồng Kông đồng thời cam kết sẽ mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ quá trình quản lý, giám sát công trình nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.

Vụ cháy được đánh giá là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất tại Hồng Kông trong nhiều năm qua, để lại thiệt hại nặng nề cả về nhân mạng lẫn câu hỏi về trách nhiệm trong ngành xây dựng và an toàn đô thị.