Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Đã có 44 người chết, 279 người mất tích trong vụ cháy chung cư ở Hồng Kông

10:11 27/11/2025
Thiệt hại trong vụ cháy chung cư khiến nhiều người đau đớn.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại khu chung cư Wang Fok Court, thuộc quận Tai Po, Hồng Kông, vào chiều 26/11, tiếp tục gây chú ý lớn khi lực lượng cứu hỏa vẫn đang căng mình khống chế ngọn lửa sau nhiều giờ. Theo truyền thông quốc tế, hơn 800 lính cứu hỏa đã được huy động và đến nay mới kiểm soát được bốn trong tổng số tám tòa nhà đang trong quá trình cải tạo.

Ảnh: AP/Chan Long Hei. Ảnh: AP/Chan Long Hei.

Tính đến trưa 27/11, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 44 người. Trong đó, 40 nạn nhân được xác định tử vong ngay tại hiện trường, bốn người khác qua đời tại bệnh viện. Bên cạnh đó, lực lượng y tế ghi nhận 45 trường hợp bị thương nặng, trong khi số người mất tích vẫn ở mức đáng báo động, ít nhất 279 người chưa được tìm thấy.

Ảnh: AP/Chan Long Hei. Ảnh: AP/Chan Long Hei.

Vụ việc nhanh chóng dấy lên nhiều câu hỏi về công tác an toàn tại công trình đang sửa chữa. Cảnh sát Hồng Kông cho biết đã bắt giữ ba nghi phạm liên quan đến cáo buộc ngộ sát. Nhóm này gồm ba người đàn ông từ 52 đến 68 tuổi, đều làm việc tại các công ty xây dựng. Hai người giữ vai trò giám đốc doanh nghiệp, người còn lại là cố vấn kỹ thuật. Đây được cho là những cá nhân có trách nhiệm trực tiếp trong quá trình cải tạo tổ hợp chung cư trước khi xảy ra vụ cháy.

Ảnh: AP/Chan Long Hei. Ảnh: AP/Chan Long Hei.
Điều tra ban đầu cho thấy tại hiện trường xuất hiện nhiều vật liệu có nguy cơ cháy cao, bao gồm lưới chống cháy nhưng không đạt chuẩn, các tấm polystyrene và xốp được sử dụng để che chắn cửa sổ. Các vật liệu này được đánh giá là có thể làm tăng tốc độ lan rộng của đám lửa, khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực bên trong.

“Chúng tôi có cơ sở để tin rằng đơn vị thi công đã thiếu trách nhiệm nghiêm trọng, dẫn đến vụ cháy vượt ngoài khả năng kiểm soát và gây thiệt hại lớn về người”, đại diện cảnh sát cho biết. Tuy vậy, nguyên nhân chính thức của vụ hỏa hoạn vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Ảnh: AP/Chan Long Hei. Ảnh: AP/Chan Long Hei.

Hiện tại, lực lượng cứu hỏa vẫn túc trực quanh khu vực, tiếp tục làm mát các điểm nóng và tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Chính quyền Hồng Kông đồng thời cam kết sẽ mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ quá trình quản lý, giám sát công trình nhằm ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.

Vụ cháy được đánh giá là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất tại Hồng Kông trong nhiều năm qua, để lại thiệt hại nặng nề cả về nhân mạng lẫn câu hỏi về trách nhiệm trong ngành xây dựng và an toàn đô thị.

Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/da-co-44-nguoi-chet-trong-vu-chay-chung-cu-o-hong-kong-202511270930324855.html
Cùng chủ đề
Cận cảnh giàn giáo làm bằng tre bên ngoài tòa chung cư hàng chục tầng: Vì sao đến giờ vẫn được sử dụng? Đời sống
Cận cảnh giàn giáo làm bằng tre bên ngoài tòa chung cư hàng chục tầng: Vì sao đến giờ vẫn được sử dụng?

Vì sao lại dùng giàn giáo tre thay vì giàn giáo bằng sắt, thép? Đó cũng là thắc mắc của...

Phố trung tâm Hà Nội ‘lột xác’ sau ngày ra quân dỡ mái che, dọn dẹp vỉa hè Đời sống
Phố trung tâm Hà Nội ‘lột xác’ sau ngày ra quân dỡ mái che, dọn dẹp vỉa hè

Tung tin giả câu view trên nỗi đau đồng bào vùng lũ: Tội ác trời không tha Đời sống
Tung tin giả câu view trên nỗi đau đồng bào vùng lũ: Tội ác trời không tha

Đến nỗi khổ, nỗi đau của những người bị lũ lụt vùi dập cũng bị đem ra trục lợi, những...

Người vùng lũ: 'Khẩn thiết cần thuốc men, chăn ấm' Đời sống
Người vùng lũ: 'Khẩn thiết cần thuốc men, chăn ấm'

Sau khi lũ rút, nhiều người dân rất cần thuốc men, xà phòng, chăn ấm, quần áo để sử dụng....

Dự báo thời gian các địa phương chịu tác động trực tiếp từ bão số 15 Đời sống
Dự báo thời gian các địa phương chịu tác động trực tiếp từ bão số 15

Bão số 15 đang tiến nhanh về phía Nam Trung Bộ, dự kiến gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển...

Biển Đông sắp đón bão số 15, dự báo diễn biến phức tạp Đời sống
Biển Đông sắp đón bão số 15, dự báo diễn biến phức tạp

Dự báo Biển Đông sắp đón cơn bão số 15, diễn biến sau ngày 27/11 còn rất khó lường cả...

Mới cập nhật
Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nhìn từ tài liệu lưu trữ

Quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, nhìn từ tài liệu lưu trữ

Ngày 26/11, nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025), Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Việt Nam phối hợp với Tổng Cục Lưu trữ nhà nước Trung Quốc thực hiện Triển lãm với chủ đề “Hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc từ tài liệu lưu trữ”.

7 giờ trước Chính trị

Công ty cổ phần giáo dục Liên Việt: Giải pháp học trực tuyến toàn diện cho người đi làm bận rộn

Công ty cổ phần giáo dục Liên Việt: Giải pháp học trực tuyến toàn diện cho người đi làm bận rộn

Đứng trước các yêu cầu về nâng cao kỹ thuật và phát triển nghề nghiệp ngày càng tăng, người đi làm đang tìm kiếm cho mình những mô hình học tập linh hoạt, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả. Và Công ty cổ phần giáo dục Liên Việt đã trở thành một trong những sự lựa chọn đáng tin cậy với hệ thống đào tạo trực tuyến toàn diện, phù hợp cho những ai bận rộn nhưng vẫn muốn đầu tư vào tương lai của mình.

8 giờ trước GIÁO DỤC

Xóa xăm chân mày: Cách khắc phục mày lỗi nhanh nhất

Xóa xăm chân mày: Cách khắc phục mày lỗi nhanh nhất

Xóa xăm chân mày giúp xử lý tình trạng mày lệch, trổ xanh – đỏ hoặc lem dáng. Quy trình hiệu quả dựa trên công nghệ phù hợp với từng mức độ hư tổn da. Hãy cùng Ngọc Dung tìm hiểu chi tiết phương pháp này trong bài viết dưới đây nhé!

9 giờ trước Thẩm mỹ

Cầu thủ 13 tuổi của Arsenal đi vào lịch sử cúp châu Âu

Cầu thủ 13 tuổi của Arsenal đi vào lịch sử cúp châu Âu

Luis Munoz là cái tên tiếp theo của Arsenal tạo nên cột mốc lịch sử của làng bóng đá trẻ châu Âu.

9 giờ trước Bóng đá

Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng trên MXH?

Bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa kiếm được bao nhiêu tiền mỗi tháng trên MXH?

Cách sử dụng mạng xã hội của bà chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đã mang về nguồn thu nhập ổn định.

9 giờ trước Khám phá

Cận cảnh giàn giáo làm bằng tre bên ngoài tòa chung cư hàng chục tầng: Vì sao đến giờ vẫn được sử dụng?

Cận cảnh giàn giáo làm bằng tre bên ngoài tòa chung cư hàng chục tầng: Vì sao đến giờ vẫn được sử dụng?

Vì sao lại dùng giàn giáo tre thay vì giàn giáo bằng sắt, thép? Đó cũng là thắc mắc của nhiều người.

9 giờ trước Đời sống

Tuyển Tập Câu Đố Về Các Anh Hùng Dân Tộc Hào Hùng Nhất (Theo Caudovui.vn)

Tuyển Tập Câu Đố Về Các Anh Hùng Dân Tộc Hào Hùng Nhất (Theo Caudovui.vn)

"Dân ta phải biết sử ta / Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam". Lời dạy của Bác Hồ vẫn luôn vang vọng, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc hiểu biết cội nguồn. Tuy nhiên, đối với nhiều học sinh (và cả người lớn), lịch sử đôi khi lại hiện lên như những con số khô khan hay những văn bản dài dòng khó nhớ. Vậy làm thế nào để biến những trang sử hào hùng ấy trở nên sống động, dễ thuộc và khắc sâu vào tâm trí?

1 ngày trước Học đường

1 tấn gạo được được Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thị Bình trao tặng cho bà con khó khăn nhân dịp sinh nhật

1 tấn gạo được được Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thị Bình trao tặng cho bà con khó khăn nhân dịp sinh nhật

Nhân dịp sinh nhật của mình, Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thị Bình đã tổ chức hoạt động thiện nguyện trao tặng 1 tấn gạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh. Chương trình được diễn ra tại Chi nhánh Spa Bà Nội Thủ Đức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương.

1 ngày trước Đời sống

Đầu tư đồng bộ Sơ mi rơ mooc và Container: Lợi thế "độc quyền" từ hệ sinh thái khép kín của Tân Thanh

Đầu tư đồng bộ Sơ mi rơ mooc và Container: Lợi thế "độc quyền" từ hệ sinh thái khép kín của Tân Thanh

Thị trường vận tải hiện nay không thiếu đơn vị bán xe, cũng không thiếu nơi bán container. Tuy nhiên, để tìm được một đối tác có đủ năng lực cung cấp đồng bộ từ Sản xuất, Mua bán đến Sửa chữa cho cả hai dòng sản phẩm này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tân Thanh Container tự hào là một trong số rất ít đơn vị tại Việt Nam làm chủ hoàn toàn quy trình này, mang lại một giải pháp đầu tư hợp lý và an tâm tuyệt đối cho doanh nghiệp vận tải.

1 ngày trước Kinh doanh

Why do more and more overseas Vietnamese and tourists choose Viet My Dental?

Why do more and more overseas Vietnamese and tourists choose Viet My Dental?

In recent years, the concept of dental tourism is becoming more and more popular in Vietnam. Among the many dentists in the market, Viet My Dental is considered one of the addresses trusted by international customers thanks to its large scale, experienced team of doctors and modern technology.

1 ngày trước SỨC KHỎE