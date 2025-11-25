Phố trung tâm Hà Nội ‘lột xác’ sau ngày ra quân dỡ mái che, dọn dẹp vỉa hè

Bà Nguyễn Thị Linh, người buôn bán gần 20 năm trên phố Hàng Mã, cho biết phố chưa từng phải dọn dẹp rầm rộ như hiện nay, khiến các tiểu thương cảm thấy khá bất ngờ nhưng vẫn nghiêm túc chấp hành. Bà Linh cũng chia sẻ rằng do diện tích cửa hàng nhỏ, nếu không trưng bày hàng hóa ra vỉa hè thì không gian bên trong trở nên chật chội và kém hấp dẫn, dẫn đến lượng khách và doanh thu giảm. Bà mong chính quyền xem xét hỗ trợ ưu tiên thuê vỉa hè hoặc đưa ra chính sách đặc thù, giúp phố vẫn duy trì sức hút với khách hàng.