Quá khứ gây sốc của tân hoa hậu Miss Universe khiến dân mạng bàn tán dữ dội

22:19 21/11/2025
Nhiều khán giả quan tâm đến người đẹp vừa đăng quang Miss Universe. Trước đó, cô từng vướng ồn ào tại cuộc thi.

Chung kết Miss Universe 2025 đã kết thúc và chủ nhân vương miện năm nay là người đẹp Fatima Bosch, 24 tuổi, đến từ Mexico. 

Sau khi có kết quả chung cuộc, đông đảo khán giả trên khắp thế giới đã gửi lời chúc mừng đến tân hoa hậu. Cô được đánh giá là một trong những người đẹp nổi bật từ những ngày đầu nhập cuộc tại Miss Universe 2025. 

Fatima Bosch đăng quang Miss Universe 2025. (Ảnh MU) Fatima Bosch đăng quang Miss Universe 2025. (Ảnh MU)

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít bình luận nhắc về "quá khứ" gây bàn luận của Fatima Bosch trước khi chính thức đăng quang Miss Universe. 

Cụ thể, nàng hậu từng vắng mặt tại hoạt động trả quyền lợi cho nhà tài trợ của cuộc thi. Việc này được cho là thiếu chuyên nghiệp, trong khi nhiều thí sinh đã tham gia đầy đủ các hoạt động bên lề. 

Fatima Bosch từng vắng mặt trong hoạt động trả tài trợ quyền lợi cho nhà tài trợ Miss Universe. Nhiều khán giả cho rằng cô thiếu chuyên nghiệp. (Ảnh IGNV) Fatima Bosch từng vắng mặt trong hoạt động trả tài trợ quyền lợi cho nhà tài trợ Miss Universe. Nhiều khán giả cho rằng cô thiếu chuyên nghiệp. (Ảnh IGNV)

Ngoài ra, Fatima Bosch từng gây chú ý trong phần diễn trang phục áo tắm tại Pattaya khi chọn thiết kế khác hẳn các thí sinh còn lại. 

Thậm chí, có netizen còn cho rằng người đẹp đến từ Mexico còn mang giày không đồng bộ với các đại diện khác. Việc "chơi trội" của Fatima từng khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi, không biết liệu rằng cô có được thiên vị trong hành trình tại Miss Universe 2025? 

Nàng hậu bị cho là chọn trang phục áo tắm nổi trội, không đồng bộ các thí sinh trong một hoạt động bên lề cuộc thi. (Ảnh IGNV) Nàng hậu bị cho là chọn trang phục áo tắm nổi trội, không đồng bộ các thí sinh trong một hoạt động bên lề cuộc thi. (Ảnh IGNV)
 

Chưa hết, trong những ngày đầu ở cuộc thi, Fatima Bosch là cái tên được nhắc đến nhiều trên truyền thông khi cô từng chất vấn ông Nawat - đại diện nước chủ nhà. 

Sau đó, cô đã bị mời ra khỏi phòng họp và buổi trao sash cho các đại diện phải hoãn lại, gây ồn ào trên truyền thông. Vụ việc này từng khiến nhiều khán giả trên thế giới cũng như ở Việt Nam cảm thấy bị "sốc", cho rằng Miss Universe năm nay quá nhiều ồn ào. 

Fatima Bosch từng 'đối đầu' với ông Nawat, sau đó bị mời ra khỏi phòng. (Ảnh IGNV) Fatima Bosch từng "đối đầu" với ông Nawat, sau đó bị mời ra khỏi phòng. (Ảnh IGNV)

Fatima Bosch đăng quang Miss Universe Mexico vào tháng 9 vừa qua và đến với Miss Universe 2025. Người đẹp 24 tuổi lớn lên tại bang Tabasco, trong một gia đình có truyền thống tham gia các cuộc thi sắc đẹp. 

Mẹ và các dì của cô từng góp mặt ở cuộc thi nhan sắc và Bosch cũng bước đầu ghi dấu ấn với ngôi vị cao nhất cấp tỉnh năm 2018. Cô chia sẻ rằng, từng được mời thi sắc đẹp từ 6 năm trước nhưng chỉ đến hiện tại mới đủ bản lĩnh để bước ra đấu trường nhan sắc lớn.

Fatima Bosch đăng quang Miss Universe Mexico và đến với Miss Universe 2025. (Ảnh IGNV) Fatima Bosch đăng quang Miss Universe Mexico và đến với Miss Universe 2025. (Ảnh IGNV)

Sở hữu chiều cao ấn tượng, ngũ quan sắc nét cùng hình thể khỏe khoắn, Fatima được đánh giá phù hợp với chuẩn sắc đẹp đậm chất Latin.

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, Fatima còn có nền tảng học vấn chuyên sâu trong lĩnh vực Thời trang. Cô tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Đại học Iberoamericana, sau đó tiếp tục học tại các học viện nghệ thuật ở Milan và Mỹ. Người đẹp hiện điều hành thương hiệu thời trang riêng.

