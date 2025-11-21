Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Dự báo Biển Đông sắp đón bão số 15

19:09 21/11/2025
Cuối tháng 11, Biển Đông có thể xuất hiện bão số 15, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa nguy cơ tái diễn mưa lớn.

Bà Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia khí tượng thuỷ văn, cho biết những ngày cuối tháng 11, Biển Đông có thể đón cơn bão số 15 trong năm 2025.

Bao so 15 Bien Dong anh 1

Những ngày cuối tháng 11, Biển Đông có thể đón bão.

Theo bà Lan, mô hình dự báo của Mỹ nhận định, khoảng 26-27/11, khả năng có một cơn bão vượt qua Philippines vào Biển Đông. Khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12, cơn bão này có thể ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ, nguy cơ xuất hiện một đợt mưa.

"Năm nay bão dồn dập. Tới thời điểm hiện tại đã có 14 cơn bão hoạt động trên khu vực Biển Đông, sắp tới có thể có cơn bão số15", bà Lan nói.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng dự báo, khoảng 26-27/11, khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới (bão và áp thấp nhiệt đới) trên Biển Đông.

Theo cơ quan khí tượng, từ 21/10 đến 20/11, trên Biển Đông xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, cơn bão số 12 Fengshen và cơn bão số 13 Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Chiều tối 6/11, bão số 13 mạnh cấp 12, giật cấp 14 di chuyển vào khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai, gây mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong đợt mưa lũ lịch sử tại miền Trung, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua (lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09 m).

Theo báo cáo nhanh đến 6h30 ngày 21/11 của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất ở các tỉnh Trung Bộ làm 41 người chết, 9 người mất tích.

Mưa lớn kéo dài kết hợp thủy điện xả lũ khiến gần 68.000 nhà ở Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa bị ngập. Các tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk đang bị ngập trên diện rộng, trong đó Khánh Hòa 50 xã, phường, Gia Lai 30 xã, phường và Đắk Lắk 34 xã, phường.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất…

Do đó, các cấp chính quyền và người dân thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/bao-so-15-bien-dong-post1604779.html
Cùng chủ đề
Mưa lũ làm 85 người chết & mất tích, người dân cần thuốc men, hoá chất Đời sống
Mưa lũ làm 85 người chết & mất tích, người dân cần thuốc men, hoá chất

Tính đến 17h ngày 22/11, mưa lũ kỷ lục ở Nam Trung Bộ đã khiến 85 người chết và mất...

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp Đời sống
Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp

“Hãy chờ thời tiết ổn định, giữ an toàn cho bản thân!” - Nhiều du khách chia sẻ về tình...

Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ Đời sống
Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà...

Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai Đời sống
Mưa xối xả suốt đêm, hàng loạt tỉnh đối mặt nguy cơ thiên tai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng 21/11, khu vực phía...

Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay Đời sống
Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối...

Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo Đời sống
Thị trường tài chính toàn cầu chao đảo

Áp lực bán tháo gia tăng sau báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 tốt hơn dự báo, khiến thị...

Mới cập nhật
Khối tài sản 'khủng' biệt phủ, siêu xe của vợ chồng Mailisa sẽ ra sao?

Khối tài sản 'khủng' biệt phủ, siêu xe của vợ chồng Mailisa sẽ ra sao?

Khối tài sản "khủng" của vợ chồng Mailisa sẽ bị xử lý thế nào đang được nhiều người quan tâm.

39 phút trước Pháp luật

Tỷ phú Saudi Arabia sẵn sàng trả Messi 1,5 tỷ USD

Tỷ phú Saudi Arabia sẵn sàng trả Messi 1,5 tỷ USD

Sheikh Khalid bin Sultan Al Saud, ông trùm dầu mỏ Saudi Arabia, tuyên bố muốn ký hợp đồng độc quyền với Lionel Messi, kèm theo khoản thanh toán khổng lồ 1,5 tỷ USD.

42 phút trước Bên lề

Mưa lũ làm 85 người chết & mất tích, người dân cần thuốc men, hoá chất

Mưa lũ làm 85 người chết & mất tích, người dân cần thuốc men, hoá chất

Tính đến 17h ngày 22/11, mưa lũ kỷ lục ở Nam Trung Bộ đã khiến 85 người chết và mất tích, Đắk Lắk tang thương nhất. Ngoài lương thực, bà con vùng lũ đang cần nhất hoá chất để khử trùng Cloramine B và các túi thuốc y tế.

43 phút trước Đời sống

Bước ngoặt từ phiên tòa kẹo Kera 

Bước ngoặt từ phiên tòa kẹo Kera 

Phiên tòa vụ kẹo Kera, vì thế, không phải là một buổi “truy trách nhiệm cá nhân”. Nó là tấm gương soi toàn ngành: soi sự cẩu thả, soi sự ngây thơ, soi luôn cả thói quen “đẩy lỗi qua vai người nổi tiếng” để tránh nhìn vào cấu trúc rủi ro đã tồn tại lâu nay.

22 giờ trước Pháp luật

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp

Du khách mắc kẹt tại Đà Lạt, các homestay chấp nhận hoàn cọc, hỗ trợ khẩn cấp

“Hãy chờ thời tiết ổn định, giữ an toàn cho bản thân!” - Nhiều du khách chia sẻ về tình hình hiện nay. 

22 giờ trước Đời sống

Quá khứ gây sốc của tân hoa hậu Miss Universe khiến dân mạng bàn tán dữ dội

Quá khứ gây sốc của tân hoa hậu Miss Universe khiến dân mạng bàn tán dữ dội

Nhiều khán giả quan tâm đến người đẹp vừa đăng quang Miss Universe. Trước đó, cô từng vướng ồn ào tại cuộc thi.

22 giờ trước Hậu trường

Vụ chủ TMV Mailisa bị bắt: Thủ đoạn giúp vợ chồng Mailisa- Hoàng Kim Khánh thu lời hàng nghìn tỷ đồng ra sao?

Vụ chủ TMV Mailisa bị bắt: Thủ đoạn giúp vợ chồng Mailisa- Hoàng Kim Khánh thu lời hàng nghìn tỷ đồng ra sao?

Bộ Công an đã thông tin vụ việc khởi tố Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa.

22 giờ trước Pháp luật

Gã đàn ông bị người dân hô hoán, truy đuổi trên phố Hà Nội, biết lý do ai nấy cũng ngán ngẩm

Gã đàn ông bị người dân hô hoán, truy đuổi trên phố Hà Nội, biết lý do ai nấy cũng ngán ngẩm

Nhờ sự phối hợp của người dân, lực lượng chức năng đã khống chế được gã đàn ông nghi có hành vi vi phạm pháp luật.

22 giờ trước Pháp luật

Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra.

22 giờ trước Đời sống

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa

Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa

Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa) và 7 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

22 giờ trước Pháp luật