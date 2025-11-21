Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Cựu CEO bán nhà sau bê bối bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert Coldplay

11:42 21/11/2025
Andy Byron, cựu CEO Astronomer, đã âm thầm bán căn hộ ở khu Tribeca (New York, Mỹ) sau bê bối bị bắt gặp thân mật với cấp dưới Kristin Cabot tại buổi hòa nhạc Coldplay.

Andy Byron và Kristin Cabot bị 'tóm sống' khoảnh khắc đang ôm nhau thân mật hồi tháng 7 vừa qua. Ảnh: Grace Springer.

Andy Byron bán căn hộ với giá 5,8 triệu USD và thương vụ "diễn ra rất nhanh", dù bất động sản này chưa từng được rao công khai.

Hồ sơ giao dịch xuất hiện ngày 19/11 trong dữ liệu của Sở Tài chính New York cũng cho thấy Byron vẫn đăng ký chung địa chỉ với vợ là Megan ở Massachusetts, theo New York Post.

Căn hộ nằm trọn một tầng trong tòa nhà, được vợ chồng Byron mua năm 2022 với giá 5,4 triệu USD. Không gian gồm 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, bếp mở, tủ rượu, phòng khách tường gạch và phòng ngủ chính có phòng thay đồ riêng.

Chủ mới là hai luật sư doanh nghiệp, ký hợp đồng giữa tháng 9 và hoàn tất giao dịch đầu tháng 11.

CEO Astronomer ban nha anh 1

Bên ngoài của tòa nhà nơi vợ chồng Andy Byron từng mua vào năm 2022. Ảnh: Google Map.

Andy Byron và nữ giám đốc nhân sự Kristin Cabot trở thành tâm điểm chú ý từ tối 16/7, khi Chris Martin chiếu cảnh cả hai ôm nhau lên màn hình "kiss cam" tại concert Coldplay ở Boston. Video lan truyền chóng mặt khiến Byron phải từ chức trong tuần đó, còn Cabot rời công ty vài ngày sau.

Vụ việc gây chấn động cả hai gia đình. Vợ của Byron, Megan, được cho là rơi vào khủng hoảng và phải tạm lánh khỏi truyền thông. Đến giữa tháng 8, Kristin Cabot nộp đơn ly hôn.

Một nguồn tin cho biết mối quan hệ giữa cô và chồng - doanh nhân Andrew Cabot, hậu duệ một trong những gia tộc giàu nhất Boston - vốn đã rạn nứt. Anh này thậm chí nói với bạn bè rằng "cuộc sống của cô ấy không liên quan đến tôi" và xác nhận cả hai đã ly thân.

Vụ việc không chỉ làm đổ vỡ sự nghiệp của Byron mà còn tạo tranh luận trong giới Công nghệ về đạo đức nghề nghiệp và ranh giới giữa đời tư - công việc.

