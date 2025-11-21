Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa

22:05 21/11/2025
Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa) và 7 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan, đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện MaiLisa và 7 đối tượng liên quan về tội "Buôn lậu".

Mailisa anh 1

Bị can Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa). Ảnh: Bộ Công an.

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Mailisa anh 2

Bị can Hoàng Kim Khánh (Tổng giám đốc). Ảnh: Bộ Công an.

Bước đầu điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Mailisa anh 3

Đối tượng Trần Đan Phượng (Kế toán trưởng). Ảnh: Bộ Công an.

Sau đó, Phan Thị Mai cùng chồng câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Mailisa anh 4

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Trúc (Kế toán Công ty MK Skincare). Ảnh: Bộ Công an.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội "Buôn lậu" quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Mailisa anh 5

Đối tượng Vương Phượng Nghi (Giám đốc). Ảnh: Bộ Công an.

Các bị can gồm: Phan Thị Mai (Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa), Hoàng Kim Khánh (Tổng Giám đốc), Trần Đan Phượng (Kế toán trưởng), Nguyễn Thị Ngọc Trúc (Kế toán Công ty MK Skincare), Vương Phượng Nghi (Giám đốc), Võ Hoài Sơn; Lu XueYi (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn), Đỗ Bích Thủy (đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội).

Mailisa anh 6

Đối tượng Võ Hoài Sơn (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn). Ảnh: Bộ Công an.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của Pháp luật.

Mailisa anh 7

Đối tượng Lu XueYi (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn). Ảnh: Bộ Công an.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Mailisa anh 8

Đỗ Bích Thủy (đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội). Ảnh: Bộ Công an.
