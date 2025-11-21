Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Loạt sai phạm mỹ phẩm, thẩm mỹ viện của vợ chồng Mailisa

20:06 21/11/2025
Hệ sinh thái Mailisa vướng loạt sai phạm nghiêm trọng, từ nhập lậu mỹ phẩm, ngụy tạo xuất xứ đến quảng cáo sai phạm, bị khởi tố, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ.

Mới đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Trong đó có bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh, chủ thẩm mỹ viện MaiLisa.

Hệ sinh thái Mailisa ngụy tạo giấy tờ để hợp thức hóa sản phẩm

Qua nắm tình hình, cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các công ty thuộc hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và chồng là Hoàng Kim Khánh điều hành.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy trong thời gian từ năm 2020 đến 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hong Kong) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

tham my vien Mailisa anh 1

Sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic được Mailisa quảng cáo trên website.

Thẩm mỹ viện Mailisa liên tục bị xử phạt trước khi bị khởi tố

Trong quá trình hoạt động, chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa nhiều lần bị xử lý vì vi phạm Pháp luật:

Tháng 1/2023, Sở Y tế TP.HCM phạt 160 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép, quảng cáo vượt phạm vi cho phép.Tháng 4/2024, chi nhánh Bình Dương bị phạt 50 triệu đồng, đình chỉ 4,5 tháng vì sử dụng thiết bị can thiệp cơ thể (chiếu tia) khi không phải cơ sở khám chữa bệnh.Tháng 5/2025, chi nhánh Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị tháo gỡ quảng cáo khai trương do chưa hoàn thiện giấy phép, kê khai sai hình thức tổ chức, điều kiện môi trường và hồ sơ nhân sự chưa thống nhất.

Ngày 13/11, lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra nhiều chi nhánh Mailisa tại TP.HCM, Hà Nội, Đắk Lắk, Cần Thơ, Khánh Hòa, Đà Nẵng…

Theo dữ liệu trên hệ thống của Cục Quản lý Dược, Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu MK Skincare có 162 sản phẩm được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm, trong đó 32 sản phẩm mang thương hiệu Doctor Magic được cấp phép năm 2018-2019.

TS Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết từ năm 2020, MK Skincare đã nộp hồ sơ công bố cho 100 sản phẩm nhập khẩu, hiện còn 81 sản phẩm còn hiệu lực.

Ngày 18/11, Cục Quản lý Dược thông báo đang phối hợp cơ quan điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm của MK Skincare. Để bảo đảm an toàn cho người dùng, Cục yêu cầu các địa phương chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm lấy mẫu toàn bộ 162 sản phẩm của doanh nghiệp này. Nhóm ưu tiên kiểm tra gồm sản phẩm làm trắng da, kem chống nắng, và các loại dùng cho bà bầu hoặc trẻ em.

Cục Quản lý Dược nhấn mạnh nếu phát hiện vi phạm, các sản phẩm sẽ bị thu hồi, tiêu hủy, doanh nghiệp bị xử phạt và thông tin vi phạm sẽ được công bố rộng rãi. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi sử dụng sản phẩm của MK Skincare trong thời gian chờ kết luận kiểm nghiệm.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

