Dàn phù dâu cực phẩm của nàng dâu hào môn Chế Nguyễn Quỳnh Châu trong lễ vu quy

Dàn mỹ nhân đình đám hội tụ trong lễ vu quy của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân.

Sáng 25/10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu chính thức tổ chức lễ vu quy cùng doanh nhân Phát Nguyễn tại nhà riêng ở TP.HCM. Không gian buổi lễ được trang hoàng lộng lẫy với tông đỏ chủ đạo, màu sắc tượng trưng cho hạnh phúc và viên mãn trong văn hóa Việt.

Dàn phù dâu cực kỳ chất lượng của nàng hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu (Ảnh: FBNV).

Ngay từ sáng sớm, khu vực tư gia của nàng hậu đã trở thành tâm điểm chú ý khi dàn phù dâu toàn cực phẩm nhan sắc lần lượt xuất hiện. Những gương mặt nổi bật trong Showbiz như Hoa hậu Lương Thùy Linh, Á hậu Bảo Ngọc, người mẫu Hoàng Thùy, Mai Ngô, Kim Dung, Ngọc Trân, diễn viên Nguyên Thảo và ca sĩ Khổng Tú Quỳnh cùng góp mặt, tạo nên bức tranh rực rỡ sắc màu của nhan sắc và tình bạn thân thiết.

Các phù dâu đồng loạt diện áo dài tông hồng tươi tắn, làm nổi bật không khí trang trọng mà vẫn tràn đầy sự tươi trẻ. Trong khi đó, dàn phù rể của chú rể Phát Nguyễn cũng không kém cạnh với sự xuất hiện của ca sĩ Mai Tiến Dũng, Quốc Thiên, stylist Hoàng Ku, nhà thiết kế Hứa Lê Đức Anh, MC Minh Xù và Max Trần. Khoảnh khắc hai hàng phù dâu - phù rể tiến vào làm lễ nhận tráp đã trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất trong buổi sáng trọng đại.

Dàn phù dâu - phù rể đều là những gương mặt nổi tiếng của showbiz Việt (Ảnh: FBNV).

Nàng hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu muốn giữ không gian lễ vu quy ấm cúng và gần gũi, đồng thời tôn vinh giá trị truyền thống qua từng chi tiết nhỏ. Cổng hoa được thiết kế tinh giản với chất liệu hoa tươi và phông vải, vừa sang trọng vừa thân thuộc. Cô dâu và chú rể chọn áo dài lụa đỏ điểm hoa vải nổi tinh tế, thể hiện sự chỉn chu và đồng điệu.

Trước đó, cặp đôi đã làm lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định. Sau lễ vu quy, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân sẽ tổ chức tiệc cưới vào tối 26/10 tại TP.HCM, với sự góp mặt của khoảng 800 khách mời là người thân, bạn bè và đồng nghiệp trong giới Giải trí.

Trước đó, Chế Nguyễn Quỳnh Châu cùng chồng doanh nhân đã tổ chức lễ hôn phối tại nhà thờ (Ảnh: FBNV).

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, được biết đến với vai trò người mẫu, MC và diễn viên. Cô từng gây chú ý tại một cuộc thi người mẫu và sau đó ghi dấu ấn trong các bộ Phim Bố già, Cây táo nở hoa, Hoa hậu giang hồ. Năm 2022, cô đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam. Hôm nay, người đẹp chính thức bước sang một hành trình mới trong đời, trong sự chứng kiến và chúc phúc của những người bạn thân thiết nhất.

Nàng hậu xinh đẹp trong ngày trọng đại, chính thức bước sang chương mới của cuộc đời (Ảnh: FBNV).