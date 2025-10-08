Loạt ảnh hậu trường gây thắc mắc của Suzy

Suzy khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt ảnh hậu trường gây thắc mắc.

Mới đây, Suzy - "tình đầu quốc dân" của Hàn Quốc đã khiến mạng xã hội bùng nổ khi chia sẻ loạt ảnh Hậu trường mới trên trang cá nhân. Điều khiến công chúng đặc biệt chú ý là những bức ảnh này đều chụp bằng cam thường, không chỉnh sửa, không filter, nhưng Suzy vẫn xinh đẹp đến mức khiến dân mạng phải thắc mắc về nhan sắc không góc chết của cô nàng.

Bức ảnh cam thường cũng đủ chứng minh sức hút của Suzy (Ảnh: ISNV).

Trong những khung hình đời thường, Suzy xuất hiện với mái tóc xõa nhẹ, lớp trang điểm gần như tối giản, chỉ điểm chút son môi. Không có ánh sáng sân khấu hay đạo cụ cầu kỳ, nhưng từng cử chỉ, ánh mắt của cô vẫn toát lên thần thái tự nhiên, nhẹ nhàng mà cuốn hút. Chính sự mộc mạc đó lại khiến người hâm mộ càng thêm yêu, bởi Suzy dường như không cần cố đẹp, cô vốn đã là vẻ đẹp.

Dưới bài đăng, hàng chục nghìn bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ:

"Nhan sắc này đúng là không góc chết!", "Cam thường mà như filter thiên thần", "Suzy đẹp kiểu khiến người ta thấy an yên". Nhiều fan nhận xét, loạt ảnh hậu trường lần này thể hiện trọn vẹn thần thái của Suzy, vừa nữ tính, vừa mạnh mẽ, vừa mang chút lãng đãng của người nghệ sĩ đã trưởng thành.

Suzy tung những bức ảnh hậu trường của bộ phim mới "Thần Đèn" (Ảnh: ISNV).

Những bức ảnh hậu trường của Suzy khiến fan thích thú (Ảnh: ISNV).

Đáng chú ý, những bức ảnh này được đăng giữa thời điểm Suzy vừa mới ra mắt vai diễn trong bộ Phim mới Thần Đèn (All the Love You Wish For), đánh dấu màn tái hợp với Kim Woo Bin sau 9 năm kể từ phim Yêu Không Kiểm Soát. Chính vì vậy, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả, không chỉ vì nhan sắc của Suzy mà còn vì sự trở lại đầy kỳ vọng của cô trên màn ảnh.

Trong bộ phim Thần Đèn, Suzy vào vai một cô gái có trái tim thuần khiết, đem đến niềm tin và ánh sáng cho người khác, hình ảnh trùng khớp một cách tự nhiên với nét đẹp thanh thuần ngoài đời của cô. Có lẽ cũng vì thế mà khi nhìn Suzy trong loạt ảnh hậu trường, khán giả cảm nhận được phần nào tinh thần nhân vật mà cô đang thể hiện, nhẹ nhàng, trong sáng nhưng vẫn mạnh mẽ từ bên trong.

Thần thái cuốn hút khó cưỡng của Suzy (Ảnh: ISNV).

Nhan sắc có 1-0-2 của "Tình đầu quốc dân" - Suzy (Ảnh: ISNV).

Suốt hơn một thập kỷ hoạt động, Suzy chưa bao giờ để công chúng thất vọng về hình ảnh của mình. Cô không chạy theo trào lưu phô trương, mà chọn cách tỏa sáng bằng chính năng lượng tự nhiên và phong thái riêng biệt. Ở Suzy, nhan sắc và khí chất dường như không thể tách rời, vừa là visual quốc dân, vừa là biểu tượng cho vẻ đẹp trong trẻo vượt thời gian.

Loạt ảnh cam thường gây bão của Suzy lần này vì thế không chỉ đơn giản là khoảnh khắc hậu trường, mà còn là lời khẳng định nhẹ nhàng rằng vẻ đẹp đích thực không cần lớp son phấn, mà đến từ sự tự tin và khí chất vốn có.

Cô nàng vốn không cần cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật (Ảnh: ISNV).

Dù là phong cách mạnh mẽ, cá tính hay dịu dàng thì Suzy vẫn "không ngán" camera (Ảnh: ISNV).