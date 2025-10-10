IDAX 2026 - Diễn đàn quốc tế kết nối tri thức, công nghệ và con người ngành Da liễu và Thẩm mỹ

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Triển lãm quốc tế về Da liễu và Thẩm mỹ – IDAX 2026 đã tổ chức họp báo công bố sự kiện. Triển lãm dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 11/4/2026, quy tụ hàng trăm thương hiệu, chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực da liễu – thẩm mỹ trên toàn cầu. Đây được xem là cơ hội lớn để ngành làm đẹp Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới, đồng thời thúc đẩy phát triển theo hướng an toàn, bền vững và vì sức khỏe cộng đồng.

Với chủ đề “Future D&A – Định hình Tương lai ngành Da liễu & Thẩm mỹ”, IDAX 2026 quy tụ hơn 300 thương hiệu dự kiến trưng bày, đến từ nhiều quốc gia và khu vực. Điều này khẳng định vai trò là sự kiện trọng điểm, quy tụ các thương hiệu thẩm mỹ quốc tế, hiệp hội chuyên môn, chuyên gia, bác sĩ và chủ spa/clinic. Không chỉ là không gian triển lãm, IDAX còn là diễn đàn học thuật – thương mại mang tính kết nối cao, mở ra cơ hội hợp tác, chuyển giao Công nghệ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thẩm mỹ tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp báo.

Đại diện Ban Tổ chức IDAX 2026 – Bà Susan Nguyễn chia sẻ: “IDAX 2026 không chỉ là triển lãm thương mại mà còn là nơi kết nối tri thức, công nghệ và con người trong ngành Da liễu & Thẩm mỹ. Chúng tôi mong muốn mang đến cho Việt Nam một diễn đàn quốc tế uy tín, nơi các chuyên gia và doanh nghiệp có thể cập nhật Xu hướng, trao đổi học thuật, đồng thời mở rộng hợp tác thương mại. Với chủ đề Future D&A, IDAX 2026 sẽ là bước tiến quan trọng để đưa Việt Nam trở thành điểm đến của ngành thẩm mỹ toàn cầu.”

Song song với triển lãm, sự kiện còn có Hội thảo khoa học quốc tế cùng các khu gian hàng quốc tế từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan…, mang đến cho khách tham dự trải nghiệm học thuật và thương mại toàn diện.

Lễ ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc và Đơn vị tổ chức IDAX 2026.

Phát biểu tại sự kiện, ông Noh Hyun Taek – Phó chủ tịch Hiệp hội Công nghệ Thẩm mỹ Hàn Quốc (KBIT) cho biết: Ngành thẩm mỹ châu Á đang bước vào một thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ, nơi khoa học – công nghệ – cá nhân hóa cùng hòa quyện để định nghĩa lại chuẩn mực của vẻ đẹp và sức khỏe. KBIT tự hào được đồng hành cùng IDAX trong việc tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề và tọa đàm quốc tế trong khuôn khổ IDAX 2026, nơi quy tụ các chuyên gia hàng đầu đến từ Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Châu Âu và nhiều quốc gia khác để chia sẻ, kết nối và lan tỏa tri thức.

Thông qua sự hợp tác tại IDAX 2026, chúng tôi mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ dài hạn giữa các chuyên gia Hàn Quốc và Việt Nam, hướng đến chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên sâu, và phát triển bền vững cho hệ sinh thái thẩm mỹ khu vực.” – ông Noh Hyun Taek nhấn mạnh.

Tại sự kiện, bà Susan Nguyễn đại diện Ban tổ chức ký kết hợp tác với các đơn vị, tổ chức đồng hành cùng IDAX 2026.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức và các chuyên gia sẽ cùng thảo luận, phân tích 6 xu hướng thẩm mỹ quốc tế được dự báo sẽ dẫn dắt sự phát triển ngành trong giai đoạn 2025 – 2030: Làm đẹp dành cho người chuyển giới – Hành trình “hợp giới” và nhu cầu thẩm mỹ chuyên biệt; Thẩm mỹ dành cho nam giới – Thị trường tăng trưởng nhanh với giải pháp phù hợp cấu trúc sinh học nam; Giảm béo đa mô thức tích hợp nội tiết học – Mô hình tiên tiến, an toàn và bền vững; Thẩm mỹ không xâm lấn công nghệ cao – Công nghệ tương lai đa chức năng và hiệu quả vượt trội hướng đến thay thế công nghệ xâm lấn truyền thống; Ứng dụng tế bào gốc tự thân – Giải pháp trẻ hóa, tái tạo và phục hồi nền da; Điều trị rụng tóc & cấy tóc tiên tiến – Kết hợp công nghệ sinh học hiện đại.

Tọa đàm về xu hướng phát triển của ngành thẩm mỹ quốc tế trong giai đoạn 2025 – 2030.

Với quy mô và tầm vóc quốc tế, IDAX 2026 hứa hẹn sẽ trở thành sự kiện mang tính cột mốc, mở ra những cơ hội hợp tác mới và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành Da liễu & Thẩm mỹ tại Việt Nam.