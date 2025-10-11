Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

21:03 11/10/2025
Mới đây, những bức ảnh ghi lại một Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất sau khi lũ rút khiến nhiều người không khỏi xót thương.

Trận lũ lịch sử do bão số 11 gây ra tại Thái Nguyên đã khiến 5 người thiệt mạng, ước tính thiệt hại ban đầu lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Khi nước rút, khung cảnh hiện ra là sự tan hoang, ngổn ngang, đặt ra hàng loạt thách thức về điện, nước và vệ sinh môi trường cho các hộ dân nơi đây.

Hàng trăm ô tô trên các tuyến phố như Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên) phủ đầy bùn đất, hư hỏng nặng sau lũ. Ước tính khoảng 70% xe ô tô của thành phố bị ngập, nhiều xe được chủ đưa lên các điểm cao vẫn không tránh khỏi cảnh chìm trong nước. (Ảnh: Bùi Tùng) Hàng trăm ô tô trên các tuyến phố như Phan Đình Phùng (TP. Thái Nguyên) phủ đầy bùn đất, hư hỏng nặng sau lũ. Ước tính khoảng 70% xe ô tô của thành phố bị ngập, nhiều xe được chủ đưa lên các điểm cao vẫn không tránh khỏi cảnh chìm trong nước. (Ảnh: Bùi Tùng)
Anh Tùng, người trực tiếp tham gia cứu trợ, chia sẻ: “Nhà cửa xong rồi hàng hoá, đồ dùng, quần áo toàn bùn đất, rồi thùng rác không hiểu ở đâu nó trôi về ngập ngụa, bẩn thỉu... Nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó thì không biết bắt đầu từ đâu để dọn dẹp. Nó khủng khiếp lắm”. (Ảnh: Bùi Tùng) Anh Tùng, người trực tiếp tham gia cứu trợ, chia sẻ: “Nhà cửa xong rồi hàng hoá, đồ dùng, quần áo toàn bùn đất, rồi thùng rác không hiểu ở đâu nó trôi về ngập ngụa, bẩn thỉu... Nếu mình rơi vào hoàn cảnh đó thì không biết bắt đầu từ đâu để dọn dẹp. Nó khủng khiếp lắm”. (Ảnh: Bùi Tùng)
Anh Tùng cho biết thêm: 'Sau khi nước rút thì đầu tiên điện mất, chưa được cấp, tiếp đó là mất nước, mà trong khi đấy thì bùn đất ngập ngụa trong nhà, bà con muốn dọn nhà là không dọn được”. Anh nhấn mạnh vấn đề vệ sinh môi trường và sức khỏe đang trở nên hết sức bức thiết. (Ảnh: Bùi Tùng) Anh Tùng cho biết thêm: "Sau khi nước rút thì đầu tiên điện mất, chưa được cấp, tiếp đó là mất nước, mà trong khi đấy thì bùn đất ngập ngụa trong nhà, bà con muốn dọn nhà là không dọn được”. Anh nhấn mạnh vấn đề vệ sinh môi trường và sức khỏe đang trở nên hết sức bức thiết. (Ảnh: Bùi Tùng)
Nguồn nước sạch trở nên khan hiếm. Việc mất điện và mất nước không chỉ cản trở dọn dẹp mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và vệ sinh môi trường. (Ảnh: Bùi Tùng) Nguồn nước sạch trở nên khan hiếm. Việc mất điện và mất nước không chỉ cản trở dọn dẹp mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe và vệ sinh môi trường. (Ảnh: Bùi Tùng)
Khung cảnh hoang tàn bao trùm. Hàng ngàn hecta lúa, rau màu bị thiệt hại hoàn toàn, đẩy người dân vào thách thức kép: khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống lâu dài. (Ảnh: Bùi Tùng) Khung cảnh hoang tàn bao trùm. Hàng ngàn hecta lúa, rau màu bị thiệt hại hoàn toàn, đẩy người dân vào thách thức kép: khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống lâu dài. (Ảnh: Bùi Tùng)

Trong khung cảnh ngổn ngang ấy, sự chung tay của cộng đồng và lực lượng chức năng đang trở thành điểm tựa quan trọng. Từng gói mì, lít nước, giúp đỡ dọn dẹp đều thắp lên hy vọng cho bà con vùng lũ. Hành trình khắc phục hậu quả còn dài, nhưng với ý chí và tinh thần tương thân của người dân Việt Nam, Thái Nguyên chắc chắn sẽ từng bước vượt qua.

