Thái Nguyên tan hoang sau lũ: Bùn đất, thiệt hại tài sản và nỗi lo mất điện, nước

Mới đây, những bức ảnh ghi lại một Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất sau khi lũ rút khiến nhiều người không khỏi xót thương.
Trận lũ lịch sử do bão số 11 gây ra tại Thái Nguyên đã khiến 5 người thiệt mạng, ước tính thiệt hại ban đầu lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Khi nước rút, khung cảnh hiện ra là sự tan hoang, ngổn ngang, đặt ra hàng loạt thách thức về điện, nước và vệ sinh môi trường cho các hộ dân nơi đây.
Trong khung cảnh ngổn ngang ấy, sự chung tay của cộng đồng và lực lượng chức năng đang trở thành điểm tựa quan trọng. Từng gói mì, lít nước, giúp đỡ dọn dẹp đều thắp lên hy vọng cho bà con vùng lũ. Hành trình khắc phục hậu quả còn dài, nhưng với ý chí và tinh thần tương thân của người dân Việt Nam, Thái Nguyên chắc chắn sẽ từng bước vượt qua.
