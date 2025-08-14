Hóng drama "quên cảm ơn" của 2 "em gái Vbiz" đình đám: Sự thật là gì?

Drama giữa 2 mỹ nhân này khiến dân mạng bàn tán rôm rả mấy ngày qua.

Mấy hôm nay, cõi mạng rần rần bàn tán về một nữ ca sĩ đình đám (tạm gọi là A) sau khi cô đăng tâm thư dài cảm ơn ekip làm nên tiết mục tại một chương trình khá là hot. Danh sách cảm ơn thì dài dằng dặc, từ đồng đội biểu diễn, nhạc sĩ, producer đến stylist, biên tập… nhưng lại thiếu mất tên của một thành viên vốn thân thiết như hình với bóng (tạm gọi là B).

Khoảnh khắc "thiếu tên" B nhanh chóng bị cư dân mạng soi ra và bàn tán rôm rả. Có người cho rằng đây chỉ là sự cố bỏ sót trong lúc liệt kê của A, hoàn toàn không có ẩn ý gì. Ngược lại, cũng có ý kiến tin rằng việc thiếu tên là động thái cố tình, nhất là khi cả hai từng được biết đến là rất thân thiết. Bên cạnh đó, không ít người lại tập trung thắc mắc: Có biến gì chăng?

MXH rần rần vì ồn ào bài đăng cảm ơn của nữ ca sĩ, kéo thêm nghi vấn "cạch mặt" với đàn em thân thiết

Tuy nhiên, theo lời một nguồn tin rành chuyện, nguyên nhân thực ra lại… chẳng kịch tính như lời đồn. Theo đó, trong lần trình diễn này, B chỉ đảm nhận vai trò vocal. Trong quá trình sản xuất, thậm chí A còn chủ động xin đồng đội nhường phần thể hiện để B có thời lượng tỏa sáng.

Đến ngày thi thố, sau khi diễn xong thì mọi người mải cảm ơn nhau nhưng lại quên mất công cán của đội trưởng và điều này khiến cho A sốc nhẹ. Những đồng đội mới hôm trước còn phải xin nhau từng câu hát nay lại thân thiết tình cảm vô cùng trên sân khấu. Chỉ tới khi kết thúc, B mới tinh tế nhắc mọi người dành lời cảm ơn cho đội trưởng. Nói vậy mới thấy mối quan hệ giữa cả hai không quá căng thẳng trước đó, thậm chí vẫn hỏi han nhau. Và khi về đăng bài cảm ơn, A vốn chỉ liệt kê những người trực tiếp tham gia sản xuất, góp sức vào khâu chuyên môn cho tiết mục, chuyện không nhắc tới B chỉ vì A lỡ sót do vai trò thực sự của cô trong tiết mục chỉ là hát. Nhưng sau bài đăng này thì cư dân mạng mổ xẻ thêm loạt kịch bản drama khác.

Cũng kể từ ồn ào trên, nhiều người cũng tinh ý nhận ra rằng sau làn sóng bàn tán của công chúng, giữa A và B từ mối quan hệ thân thiết nay xuất hiện một khoảng trống nhất định. Không ít ý kiến cho rằng nếu hiện tại bình thường thì cả hai nên lên tiếng đính chính hoặc có động thái bảo vệ nhau, nhưng thực tế lại ngược lại: cả hai ít nhắc về đối phương và kể từ khi tiết mục kết thúc, hình ảnh chụp chung cũng hiếm hoi hơn hẳn - điều vốn diễn ra thường xuyên trước đây.

Nói qua nói lại cũng không bằng nói gọn một câu, ai trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Nguyên nhân thì không quá drama, nhưng mối quan hệ của hai người từ đây về sau sẽ ra sao thì có lẽ phải chờ thêm mới biết. Và chắc chắn, sau lần này, cả hai đã lọt vào tầm ngắm của hội netizen buôn chuyện.