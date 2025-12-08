Công an đang xác minh nghi vấn dự án 'Nuôi em Nghệ An' thiếu minh bạch

Ngày 8/12, Tuổi Trẻ Online đưa tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo và đề nghị xác minh của công dân liên quan các thông tin lan truyền về dự án thiện nguyện “Nuôi em Nghệ An”.
Theo phản ánh đăng tải trên Sức khỏe & Đời sống và Lao Động, nhiều nhà hảo tâm cho biết họ không nhận được báo cáo thu – chi rõ ràng; một số người không thể liên lạc với người phụ trách dự án; có trường hợp cho rằng hoạt động công khai tài chính chưa minh bạch như cam kết ban đầu.
Một số nhà tài trợ đã gửi đơn đến Công an tỉnh Nghệ An và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị kiểm tra toàn bộ quá trình quản lý, sử dụng tiền ủng hộ.
Báo Thanh Niên đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận các đơn kiến nghị, đơn tố cáo và đang xác minh những nội dung liên quan để làm rõ có hay không dấu hiệu vi phạm trong việc tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn tiền từ thiện.
Cơ quan chức năng cho biết việc xác minh nhằm đảm bảo tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi của nhà hảo tâm cũng như trẻ em thụ hưởng chương trình.
Dự án “Nuôi em Nghệ An” từng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng, nên những thông tin vừa qua khiến dư luận đặc biệt chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng cần công khai, minh bạch toàn bộ quy trình vận hành để tránh ảnh hưởng chung đến niềm tin đối với các dự án thiện nguyện.
Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ các nội dung liên quan và sẽ thông tin khi có kết quả.
