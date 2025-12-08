Công an đang xác minh nghi vấn dự án 'Nuôi em Nghệ An' thiếu minh bạch

Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã tiếp nhận đơn đề nghị xác minh liên quan dự án thiện nguyện “Nuôi em Nghệ An”, sau khi nhiều nhà hảo tâm phản ánh dấu hiệu thiếu minh bạch trong hoạt động dự án.

Ngày 8/12, Tuổi Trẻ Online đưa tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo và đề nghị xác minh của công dân liên quan các thông tin lan truyền về dự án thiện nguyện “Nuôi em Nghệ An”.

Dự án “Nuôi em Nghệ An” được triển khai từ năm 2019, với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh mầm non và tiểu học tại các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của miền tây Nghệ An. Mỗi học sinh được gắn một mã số để nhà hảo tâm “nhận nuôi”, đóng góp kinh phí hằng tháng; sau đó tiền được chuyển về trường để hỗ trợ bữa ăn cho trẻ.

Theo phản ánh đăng tải trên Sức khỏe & Đời sống và Lao Động, nhiều nhà hảo tâm cho biết họ không nhận được báo cáo thu – chi rõ ràng; một số người không thể liên lạc với người phụ trách dự án; có trường hợp cho rằng hoạt động công khai tài chính chưa minh bạch như cam kết ban đầu.

Một số nhà tài trợ đã gửi đơn đến Công an tỉnh Nghệ An và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị kiểm tra toàn bộ quá trình quản lý, sử dụng tiền ủng hộ.

Báo Thanh Niên đưa tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận các đơn kiến nghị, đơn tố cáo và đang xác minh những nội dung liên quan để làm rõ có hay không dấu hiệu vi phạm trong việc tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn tiền từ thiện.

Cơ quan chức năng cho biết việc xác minh nhằm đảm bảo tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi của nhà hảo tâm cũng như trẻ em thụ hưởng chương trình.

Dự án “Nuôi em Nghệ An” từng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng, nên những thông tin vừa qua khiến dư luận đặc biệt chú ý. Nhiều ý kiến cho rằng cần công khai, minh bạch toàn bộ quy trình vận hành để tránh ảnh hưởng chung đến niềm tin đối với các dự án thiện nguyện.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ các nội dung liên quan và sẽ thông tin khi có kết quả.

(Tổng hợp)