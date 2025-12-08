Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ông Trương Gia Bình thưởng 100 triệu nếu nhân viên kết hôn, đẻ con

18:05 08/12/2025
Chủ tịch FPT Trương Gia Bình cam kết sẽ thưởng 100 triệu đồng cho các cặp đôi sinh con trong 12 tháng sau sự kiên "liên hôn" giữa FPT và Vietnam Airlines.

Sự kiện là cú bắt tay giữa 2 doanh nghiệp FPT và Vietnam Airlines. Ảnh: VNA.

Vietnam Airlines vừa phối hợp cùng FPT tổ chức sự kiện hoạt động kết nối dành cho nhân sự trẻ của hai doanh nghiệp.

Đây là lần đầu tiên hai bên triển khai một mô hình giao lưu theo hướng trải nghiệm tương tác, kết hợp Công nghệ và hoạt động thực tế nhằm tạo điều kiện để nhân viên làm quen, trò chuyện và thấu hiểu lẫn nhau.

Sự kiện quy tụ 100 nhân sự của Vietnam Airlines và FPT trong độ tuổi 24-35 tại không gian campus Hola Park, Hòa Lạc.

Tại chương trình, các bạn trẻ được trải nghiệm ứng dụng Maybe do FPT phát triển riêng cho sự kiện, hỗ trợ giao lưu theo hình thức tương hợp và kết nối mở. Các hoạt động trải nghiệm ngoài trời, trạm tương tác cảm xúc và chương trình kết nối cuối buổi tạo nên hành trình mới mẻ, gần gũi và mang tính gắn kết sâu hơn so với hình thức giao lưu truyền thống.

Chủ tịch HĐQT FPT - ông Trương Gia Bình chia sẻ, FPT và Vietnam Airlines đã có quan hệ hợp tác từ những năm 1990, khi FPT mới thành lập, rất gắn bó và rất tình cảm. Với mối thâm tình ấy, FPT rất muốn hai nhà “liên hôn”. Chương trình Maybe được thiết kế để cán bộ nhân viên của FPT và các đối tác có thêm cơ hội tìm sự đồng điệu, sẻ chia và hạnh phúc.

Chủ tịch FPT cũng cam kết sẽ tặng 50 triệu đồng cho 10 bạn đầu tiên tìm được bạn đời từ chương trình và 100 triệu cho các cặp đôi sinh con trong 12 tháng tới.

Về phía Vietnam Airlines, ông Nguyễn Chiến Thắng - Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết doanh nghiệp luôn coi con người là trung tâm trong chiến lược phát triển văn hóa doanh nghiệp của hãng.

Sự kiện Maybe được triển khai cùng FPT không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn tạo điều kiện để đội ngũ hai bên hiểu nhau hơn, phối hợp tốt hơn và cùng xây dựng một môi trường làm việc bền vững dựa trên sự tôn trọng, cởi mở và thấu hiểu.

