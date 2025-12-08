Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quyền Linh lên tiếng thông tin bị bắt

18:04 08/12/2025
Quyền Linh cho biết thông tin anh bị bắt đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. MC hy vọng khán giả tỉnh táo khi tiếp nhận các nội dung.

Ngày 8/12, thông tin liên quan đến Quyền Linh lan truyền trên mạng xã hội. Các bài đăng có tiêu đề "MC Quyền Linh bị bắt" gây xôn xao dư luận.

Tuy nhiên, trao đổi với Tri Thức - Znews, Quyền Linh khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Anh cho biết mới hoàn thành lịch trình công việc ở Hà Nội và đang họp với hội điện ảnh. MC hy vọng khán giả khi theo dõi thông tin trên mạng xã hội sẽ chọn lọc để tránh bị dẫn dắt bởi những nội dung sai sự thật.

Quyen Linh anh 1

Quyền Linh phủ nhận thông tin bị bắt. Ảnh: NSX.

“Những ngày qua nhiều bạn bè cũng gửi cho tôi thông tin này. Sau đó, cũng có người quen, người thân theo dõi livestream của tôi còn bình luận là may quá thông tin trên không phải sự thật. Thời gian gần đây, không chỉ tôi mà rất nhiều nghệ sĩ bị giả mạo bởi những thông tin giả hoặc hình ảnh, video do AI làm ra. Nên tôi mong công chúng hiện giờ tỉnh táo, chọn lọc nội dung”, Quyền Linh nói.

Cách đây ít ngày, Nhật Kim Anh vướng vấn đề tương tự Quyền Linh. Theo đó, một số tài khoản mạng xã hội chia sẻ bài viết có nội dung "Nhật Kim Anh bị bắt" hay "Nhật Kim Anh bỏ trốn sau lệnh khởi tố"... Sau đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, quản lý của nữ diễn viên khẳng định thông tin trên là bịa đặt. Hiện tại, nữ diễn viên cùng mẹ đi chùa ở Đài Loan.

Chỉ trong thời gian ngắn trở lại đây, hàng loạt sao Việt như Đức Phúc, Cát Tường, Đàm Thu Trang, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, BTV Hoài Anh… đồng loạt lên tiếng cảnh báo về việc bị AI giả mạo hình ảnh, giọng nói trong các clip quảng cáo lừa đảo. Vấn nạn này dù tồn tại nhiều năm, vẫn chưa có giải pháp triệt để, khiến cả nghệ sĩ lẫn khán giả rơi vào vòng xoáy thông tin độc hại.

Trong bài đăng vào 14/11, Hồ Ngọc Hà thậm chí cầu cứu vì bị gán ghép trong quảng cáo đồ gia dụng, thuốc chữa bệnh… Rất nhiều khán giả vì tưởng nhầm sản phẩm đó do Hồ Ngọc Hà quảng cáo nên mua về để rồi nhận kết cục tiền mất tật mang.

