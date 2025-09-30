Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất?

Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10, trong 06 giờ tới, tại nhiều địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 29/9 đến 13 giờ ngày 30/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to.

Cụ thể như: Ngọc Chiến 118mm (Sơn La); Việt Hồng 323mm (Lào Cai); Thu Tà 234mm (Tuyên Quang); Mỹ Lương 326mm (Phú Thọ); Hoàng Nông 292mm (Thái Nguyên); Tri Phương 290mm (Cao Bằng); Quốc Khánh1 146mm (Lạng Sơn); Đèo Hạ My 227mm (Bắc Ninh); Đồng Tâm 139mm (Quảng Ninh); Thành Hưng 327mm (Thanh Hóa); Na Ngoi 116mm (Nghệ An); ...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: tỉnh Cao Bằng từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ và Bắc Ninh từ 40-80mm, có nơi trên 160mm; các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Nghệ An từ 5-15mm, có nơi trên 40mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Dưới đây là danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá:

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Sơn La, Phú Thọ. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Lào Cai, Tuyên Quang. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)