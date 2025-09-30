Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Các khu vực nào có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất?

15:48 30/09/2025
Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 10, trong 06 giờ tới, tại nhiều địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 29/9 đến 13 giờ ngày 30/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa to, có nơi mưa rất to.

Cụ thể như: Ngọc Chiến 118mm (Sơn La); Việt Hồng 323mm (Lào Cai); Thu Tà 234mm (Tuyên Quang); Mỹ Lương 326mm (Phú Thọ); Hoàng Nông 292mm (Thái Nguyên); Tri Phương 290mm (Cao Bằng); Quốc Khánh1 146mm (Lạng Sơn); Đèo Hạ My 227mm (Bắc Ninh); Đồng Tâm 139mm (Quảng Ninh); Thành Hưng 327mm (Thanh Hóa); Na Ngoi 116mm (Nghệ An); ... 

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: tỉnh Cao Bằng từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ và Bắc Ninh từ 40-80mm, có nơi trên 160mm; các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ từ 20-50mm, có nơi trên 80mm; Nghệ An từ 5-15mm, có nơi trên 40mm. 

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Dưới đây là danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá: 

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Sơn La, Phú Thọ. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Sơn La, Phú Thọ. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Lào Cai, Tuyên Quang. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Lào Cai, Tuyên Quang. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
 
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở tại Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Theo www.saostar.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/cac-khu-vuc-nao-co-nguy-co-xay-ra-lu-quet-sat-lo-dat-202509301501516214.html
Cùng chủ đề
Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy Đời sống
Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Sau sự việc, Trưởng Ban Quản trị tòa nhà cho biết: “Vụ việc rất đáng tiếc. Các thang hỏng đang...

Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua Đời sống
Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị,...

Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới Đời sống
Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trưa 29/9, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển sang Thượng Lào,...

Chung cư đổ nát, nước lũ tràn vào nhà dân như thác vì bão Bualoi Đời sống
Chung cư đổ nát, nước lũ tràn vào nhà dân như thác vì bão Bualoi

Thủng nóc nhà, nước dâng 30 cm, lốc xoáy cuốn phăng mái tôn... là những gì người dân miền Trung...

Bão số 10 cách Đà Nẵng 150 km, nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4 Đời sống
Bão số 10 cách Đà Nẵng 150 km, nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4

Đến sáng 28/9, bão số 10 cách Đà Nẵng khoảng 150 km, sức gió mạnh cấp 12 giật 15, di...

Bão Bualoi di chuyển gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh Đời sống
Bão Bualoi di chuyển gấp đôi tốc độ trung bình, cường độ mạnh

Hồi 4h ngày 27/9, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông,...

Mới cập nhật
Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng

Hầm chung cư thành bể nước, xe máy ngập không thấy hình dạng

Sau những trận mưa như trút từ đêm 29/9, một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội ngập nặng, toàn bộ xe máy để dưới hầm chìm trong nước.

15 giờ trước

Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường ngày càng khẳng định tên tuổi tại các giải đấu bóng chuyền

Chàng trai trẻ Phạm Văn Cường ngày càng khẳng định tên tuổi tại các giải đấu bóng chuyền

Không tập luyện chuyên nghiệp nhưng chàng trai trẻ Phạm Văn Cường (sinh năm 2000, quê Đắk Lắk) lại thi đấu thành công ở các giải phong trào tại nhiều tỉnh thành và được rất nhiều người yêu mến.

15 giờ trước Đời sống

9 sai lầm khi vệ sinh khiến cơ thể bạn "bốc mùi"

9 sai lầm khi vệ sinh khiến cơ thể bạn "bốc mùi"

Những điều tinh tế sau đây trong thói quen hàng ngày của bạn có thể khiến bạn có mùi khó chịu.

1 ngày trước Mẹo vặt

Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Thực hư chuyện bồi thường 2 tỷ đồng vụ cháu bé làm hỏng thang máy

Sau sự việc, Trưởng Ban Quản trị tòa nhà cho biết: “Vụ việc rất đáng tiếc. Các thang hỏng đang được đánh giá để sửa chữa, tuy nhiên việc bồi thường 2 tỷ là thông tin thất thiệt”.

1 ngày trước Đời sống

Nguy cơ biến chứng tiêu đường đến từ đâu

Nguy cơ biến chứng tiêu đường đến từ đâu

Nguy cơ biến chứng của bệnh vẩy nến là rất cao. Rất nhiều trường hợp người bệnh khi mắc bệnh vẩy nến phát sinh bệnh tiểu đường, suy thận; những người dùng nhiều thuốc tây thường tích nước, bụng to, gan chướng, vàng da, mắt mờ, khớp sưng đau...

1 ngày trước Bệnh thường gặp

Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua

Khung cảnh hoang tàn nơi cơn bão số 10 quét qua

Bão số 10 kèm mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

1 ngày trước Đời sống

Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trưa 29/9, bão số 10 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển sang Thượng Lào, nhưng Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn còn gió mạnh, mưa lớn kéo dài.

1 ngày trước Đời sống

Chung cư đổ nát, nước lũ tràn vào nhà dân như thác vì bão Bualoi

Chung cư đổ nát, nước lũ tràn vào nhà dân như thác vì bão Bualoi

Thủng nóc nhà, nước dâng 30 cm, lốc xoáy cuốn phăng mái tôn... là những gì người dân miền Trung trải qua trong đêm kinh hoàng khi bão Bualoi quét qua.

1 ngày trước Đời sống

Atletico lột trần ảo ảnh khởi đầu mùa giải của Real Madrid

Atletico lột trần ảo ảnh khởi đầu mùa giải của Real Madrid

Trong nhiều tuần qua, người ta còn tranh luận xem liệu chuỗi khởi đầu khá êm ả có thực sự phản ánh sức mạnh của Real Madrid.

2 ngày trước Bóng đá

Bão số 10 cách Đà Nẵng 150 km, nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4

Bão số 10 cách Đà Nẵng 150 km, nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4

Đến sáng 28/9, bão số 10 cách Đà Nẵng khoảng 150 km, sức gió mạnh cấp 12 giật 15, di chuyển nhanh, gây nguy cơ rủi ro thiên tai cấp 4.

3 ngày trước Đời sống