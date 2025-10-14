Shark Bình bị bắt: Tạm giữ 900 tỷ đồng và 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô

Ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình đơn vị điều tra, khám phá trong thời gian qua. Trong số các vụ án được thông tin, có vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn NextTech do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là Chủ tịch HĐQT và một số công ty liên quan.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, ông Bình bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx; tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, theo thông tin trên Vnexxpress cho hay, các quyết định tố tụng được thực thi hôm 10/10. Ngoài Shark Bình, 9 người liên quan cũng bị khởi tố về 2 tội trên.

Shark Bình

Thông tin trên báo Tiền phong, Cơ quan điều tra tạm giữ tài sản khoảng 900 tỷ đồng, 597 cây vàng, USD, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô...

Xác định ông Bình lợi dụng uy tín để đăng tải thông tin về quỹ đầu tư Next100 Blockchain" cam kết đầu tư dự án tiền số với tổng số vốn 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền AntEx và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh xảy ra tình trạng bán tháo.

Sau đó dự án triển khai không đúng lộ trình, ông Bình và cổ đông NextTech thống nhất rút tiền từ ví tổng dự án AntEx chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân để bán quy ra tiền Việt để chia nhau.

Việc khởi tố được thực thi sau 8 ngày từ khi nhiều công an liên tục xuất hiện ở tòa nhà số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội - trụ sở của Công ty NextTech. Vào tối muộn 7/10, hàng chục thùng tài liệu dán giấy niêm phong được chuyển lên xe tải, mang đi. Ngày 8/10, công an tiếp tục đến làm việc ở NextTech.

Đầu tháng 10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết đã tiếp nhận phản ánh về dự án tiền ảo blockchain AntEx liên quan Shark Bình qua truyền thông. Ông Long chưa thông tin về kết quả xác minh song cho hay một nhà đầu tư trú tại tỉnh Ninh Bình đã gửi đơn trình báo về khoản đầu tư 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) và bị mất sạch.

Ông Nguyễn Hòa Bình, SN 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân mảng Công nghệ. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản. Năm 2001, khi mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, doanh nghiệp Phần mềm sau này phát triển thành hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử và logistics với các thương hiệu như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo... Ông còn được biết đến là một "cá mập" trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Thời gian gần đây, Shark Bình còn được chú ý vì các ồn ào liên quan dự án tiền số AntEx và đời tư cá nhân liên quan diễn viên Phương Oanh.

PV(t/h)