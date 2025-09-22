Phát hiện, xử lý hàng loạt vi phạm trong kinh doanh dịp Tết Trung thu

Tính từ đầu tháng 9 tới nay, lực lượng chức năng TP Hà Nội kiểm tra, xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Trung thu vi phạm, tạm giữ nhiều sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nằm trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, ngày 12/9/2025, Đội QLTT số 15 phối hợp cùng Công an phường Hoàng Mai kiểm tra cơ sở kinh doanh tại số 60 Louis XII, Khu đô thị Louis City do ông Nguyễn Quốc Hưng làm chủ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1.214 sản phẩm bánh Trung thu, bánh gấu có xuất xứ nước ngoài, tổng trị giá theo niêm yết hơn 11 triệu đồng.

Toàn bộ hàng hóa đều còn hạn sử dụng, nhưng chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp và chưa đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Ngày 15/9, Đội QLTT số 15 đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Hưng tổng cộng 17,5 triệu đồng, trong đó 10 triệu đồng cho hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, 7,5 triệu đồng cho hành vi không đăng ký hộ kinh doanh. Đồng thời, ông Hưng bị buộc phải đăng ký hộ kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện vi phạm tại một cơ sở kinh doanh trong dịp Tết Trung thu.

Cũng trong ngày 15/9, lực lượng QLTT tiếp tục phối hợp với Công an phường Lĩnh Nam kiểm tra đột xuất cơ sở do ông Vũ Đình Đoàn (SN 1983) làm chủ, tại địa chỉ số 63, hẻm 90/1/42 Khuyến Lương, phường Lĩnh Nam. Cơ sở này đang bày bán 450 chiếc bánh Trung thu loại 180 g/chiếc, nhưng không có hóa đơn, chứng từ, nhãn mác bao bì không thể hiện nơi sản xuất, xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở cũng chưa đăng ký hộ kinh doanh.

Đội QLTT số 15 đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số bánh và xử phạt ông Vũ Đình Đoàn 11,5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ hàng vi phạm và hoàn thiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định.

Cùng thời gian này, Đội QLTT số 24 Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội phối hợp với Đội 7 Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Hà Nội) cũng tiến hành kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh hàng hoá tại địa chỉ ngõ 101, Chùa Tổng, xã An Khánh, Hà Nội thuộc Công ty cổ phần dịch vụ và thương mại tổng hợp Bảo Châu do ông Nguyễn Công Chung làm chủ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hành vi vi phạm và tạm giữ hơn 600 chiếc bánh trung thu không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tiếp đó, ngày 19/9, tổ công tác Đội QLTT số 5 phối hợp cùng Công an phường Bạch Mai phát hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra 4 thùng carton đang tập kết ở khu vực số nhà 88 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai.

Kết quả kiểm tra cho thấy trong các thùng car-ton này chứa nhiều bánh Trung thu trứng chảy ghi nhãn “LAVA CUSTARD MOOCAKE” loại 50 g/chiếc do nước ngoài sản xuất.

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định chủ số bánh trung thu trên là bà N.T.L.H (trú tại chung cư 423 Minh Khai); tổng cộng cả 320 chiếc bánh Trung thu trứng chảy LAVA CUSTARD MOOCAKE đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng đã lập hồ sơ để xử lý vi phạm của cá nhân liên quan, và trước mắt là tịch thu tiêu hủy toàn bộ số bánh trung thu trên.

Ghi nhận thị trường cho thấy, năm nay, các loại bánh trung thu nhập lậu có Xu hướng giảm. Tương tự, thị trường bánh hand-made, bánh nhà làm cũng không sôi động như các năm trước.

Đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết nhiều vụ việc liên tiếp bị phát hiện trong thời gian ngắn cho thấy, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ bánh Trung thu tăng cao, các đối tượng đưa hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc ra thị trường.

Tình trạng này đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý, nâng cao trách nhiệm của người kinh doanh và sự cảnh giác của người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm an toàn, rõ ràng về xuất xứ nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.