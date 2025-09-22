Vì sao Bộ GD&ĐT quyết định bỏ hình thức đình chỉ học sinh?

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư 19 về khen thưởng và kỷ luật học sinh, trong đó bãi bỏ hình thức đình chỉ và mức kỷ luật cao nhất chỉ còn là viết bản kiểm điểm

Thông tư số 19 có hiệu lực từ ngày 31/10, thay thế cho Thông tư số 08/TT ngày 21/3/1988 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn về khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các nhà trường phổ thông.

Thông tư 19 quy định có 5 hình thức khen thưởng gồm: Tuyên dương trước lớp; tuyên dương trước toàn nhà trường; giấy khen của hiệu trưởng; thư khen; hình thức tuyên dương, khen thưởng khác. Hành vi vi phạm để xem xét kỷ luật gồm hành vi bị nghiêm cấm đối với học sinh trong cơ sở Giáo dục quy định tại Luật Giáo dục và hành vi vi phạm quy định của nhà trường, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên căn cứ tính chất, hậu quả của hành vi vi phạm để xác định mức độ vi phạm.

Từ ngày 31/10, hình thức kỷ luật cao nhất đối với học sinh vi phạm là viết bản tự kiểm điểm. (Nguồn: edmod)

Đối với học sinh tiểu học có 2 biện pháp kỷ luật gồm: Nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi.

Đối với học sinh các cấp học khác có 3 biện pháp kỷ luật gồm: Nhắc nhở; phê bình; yêu cầu viết bản tự kiểm điểm.

Như vậy, với quy định trong Thông tư 19, học sinh vi phạm kỷ luật chỉ bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm, thay vì mức cao nhất là đình chỉ học 1 tuần hoặc 1 năm như hiện nay.

Xoay quanh vấn đề này, trao đổi với Đài Hà Nội, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Học sinh Sinh viên - Bộ GD&ĐT cho biết: "Tinh thần đổi mới của giáo dục là lấy học sinh làm trung tâm, các nhà trường đang hướng tới xây dựng nhà trường an toàn, lành mạnh và thân thiện. Trên tinh thần đó, các biện pháp kỷ luật trong bối cảnh mới được coi như các biện pháp giáo dục, hướng tới việc bỏ xử phạt như trước đây và chuyển sang trọng tâm giáo dục điều chỉnh hành vi; đảm bảo cho các học sinh vi phạm kỷ luật nhận ra được hạn chế, sai sót của mình và có phương án rèn luyện, khắc phục sai sót, điều chỉnh hành vi để phát triển cho bản thân tốt hơn".

Ông Minh cũng nhấn mạnh thêm, viết bản kiểm điểm không chỉ là tự cá nhân học sinh nhận ra khuyết điểm của mình để viết ra, mà bản kiểm điểm bây giờ phải có xác nhận và cam kết của phụ huynh học sinh. Cam kết ấy chính là để thể hiện gia tăng trách nhiệm của gia đình học sinh cùng với nhà trường trong giáo dục, giúp đỡ học sinh khắc phục hành vi của mình. Đó cũng là những biện pháp làm cho học sinh cảm thấy cần cố gắng để không làm ảnh hưởng đến gia đình, không làm ảnh hưởng đến nhà trường và cũng tạo cho học sinh áp lực để phải thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong quá trình khắc phục hành vi của mình.