Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh

19:59 19/09/2025
Từ năm 2026, để ra quyết định xử phạt mọi hành vi vi phạm giao thông, bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ.

Ngày 19/9, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) yêu cầu lực lượng CSGT toàn quốc thực hiện ngay một số công tác trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Đáng chú ý, từ năm 2026, mọi hành vi vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nếu không được phát hiện trực tiếp bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay camera thì bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ mới đưa ra quyết định xử phạt.

Ngoài ra, thời gian tới, CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, chỉ huy giao thông chứ không dừng phương tiện.

Cụ thể, các tổ CSGT được bố trí làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao thông chỉ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, không được dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Khi hết giờ cao điểm, các tổ CSGT này được bố trí tuần lưu trên tuyến, ghi nhận các trường hợp vi phạm và tổ chức xác minh, xử lý phạt nguội. Nếu tình hình khu vực, nút giao thông phức tạp về vi phạm trật tự an toàn giao thông, họ sẽ bố trí lực lượng riêng để xử lý.

CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, chỉ huy giao thông, không dừng phương tiện. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tập trung tuần tra cơ động, chỉ dừng tại một điểm để kiểm soát khi đảm bảo các yêu cầu sau:

Khi dừng xe để kiểm soát, cán bộ CSGT phải sử dụng camera body (camera mini) hoặc bố trí camera ghi nhận lại toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý của lực lượng CSGT; dữ liệu camera phải được lưu giữ đúng quy định.

Lực lượng CSGT dừng xe để kiểm soát khi có thông tin phản ánh vi phạm đến các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị CSGT; Khi có kế hoạch tổng kiểm soát hoặc khi có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm Pháp luật khác; Khi thực hiện các chuyên đề về quá tải, chở quá số người quy định, kiểm soát, xử lý nồng độ cồn, ma túy…

Trong thời gian tới, Cục CSGT và Phòng CSGT các địa phương sẽ công khai các nội dung về việc dừng tại một điểm để kiểm soát, việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, sử dụng camera ghi nhận quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm… cho người dân biết.

Cục CSGT sẽ sớm thực hiện nội dung này trên các tuyến cao tốc.

 
 
