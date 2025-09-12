Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Pháp luật

Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng

10:47 12/09/2025
Hai đối tượng đã sản xuất, kinh doanh nước yến sào giả, hàm lượng yến thấp, phân phối đến nhiều tỉnh thành, khiến hàng nghìn người đã sử dụng các sản phẩm giả và kém chất lượng này.

Tối 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Trường (SN 1989, trú phường An Biên, Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (SN 1987, trú Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Theo điều tra ban đầu, trong năm 2023 - 2024, Trường từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, đứng ra lập 2 công ty chuyên sản xuất, kinh doanh yến hũ chưng giả.

Để che giấu, Trường nhờ Châu và chị gái Châu đứng tên làm đại diện Pháp luật. Tuy nhiên, thực tế mọi hoạt động đều do Trường trực tiếp quản lý, điều hành.

z7002139808294e90e001b61ed2ee196bcd0e3569b0245 Công an kiểm tra, khám xét xưởng sản xuất yến giả.

Đầu năm 2024, Trường mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và lập xưởng sản xuất yến chưng có trụ sở đóng tại phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng).

Trong quá trình sản xuất, thay vì sử dụng nguyên liệu yến thật, Trường đã chỉ đạo Châu nghiên cứu tạo ra sợi yến giả, có hình dạng như thật.

z70018061158319961abb03cf1f37a549a84396f5d6fdb2 Nước yến sào giả trước khi được cho vào hũ, đóng gói.
z7002139829730f3b2c036251eb2297567faac41fb225b Kết quả giám định nhiều loại nước yến tại đây không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến).

Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yến vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do 2 người này trực tiếp làm.

Từ tháng 1/2024 đến giữa tháng 6/2025, một số lô hàng vẫn được các công ty của Trường sản xuất bằng yến thật nhưng với số lượng rất ít. Tuy nhiên, từ tháng 6/2025, Trường chỉ đạo cấp dưới không sử dụng yến thật làm nguyên liệu nữa mà toàn bộ nguyên liệu đều là hàng giả.
anh 111 Công an đọc lệnh khởi tố bị can đối với Trường và Châu.

Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yến giả này được phân phối rầm rộ đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng... qua đó đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.

Để đấu tranh, bóc gỡ đường dây sản xuất và buôn bán “yến hũ chưng” giả tinh vi này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phân công các tổ trinh sát theo dõi, nắm mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thông qua việc xác lập chuyên án để đấu tranh.

z70021397716870fd157eca6efba5985769c701a6d6cd61 Khu vực sản xuất các hủ yến giả.

Khám xét xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest (địa chỉ tại phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng), công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau.

Kết quả giám định trong 15 loại yến trên, có 5 loại nước yến không hề có Acid Sialic (thành phần dinh dưỡng chính của tổ yến), 10 loại còn lại hàm lượng Acid Sialic chỉ có 1% so với yêu cầu chất lượng thông thường.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tâm An

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bat-2-doi-tuong-cam-dau-duong-day-san-xuat-hang-ngan-hu-yen-gia-o-da-nang-a570590.html?fbclid=IwY2xjawMwS6lleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFyTUVLQmZ1YjdYQXBHc2dKAR6jvXjK-bkIueXElcSSEGuQPnWXU0mWjVKF-17JYbmhanMObe_S12DUQjQlYg_aem_crEJIb_p8oA_EfyefplQfw
Cùng chủ đề
Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế Pháp luật
Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế

VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị Công...

Lời khai của thanh niên lao xe máy vào cán bộ Công an trong buổi sơ duyệt diễu binh A80 Pháp luật
Lời khai của thanh niên lao xe máy vào cán bộ Công an trong buổi sơ duyệt diễu binh A80

Tại cơ quan Công an, nam thanh niên cho biết đã nhận thức được hành vi của mình và cảm...

Nhà hàng nổi tiếng TP.HCM thu lợi chục tỷ đồng từ bán chui bóng cười Pháp luật
Nhà hàng nổi tiếng TP.HCM thu lợi chục tỷ đồng từ bán chui bóng cười

Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng phần mềm bán hàng “mã hóa” khí cười thành...

Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo Pháp luật
Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo

Đại học Tài chính - Marketing khuyến nghị sinh viên, phụ huynh và đối tác cảnh giác trước các thông...

CSGT TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc Pháp luật
CSGT TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc

Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe...

Giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online', chiếm đoạt trên 460 triệu đồng Pháp luật
Giải cứu thiếu nữ bị 'bắt cóc online', chiếm đoạt trên 460 triệu đồng

Ngày 20/8, Công an phường Tân An (TP Cần Thơ) cho biết phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ...

Mới cập nhật
Tóc Tiên không còn che giấu chuyện dọn khỏi biệt thự?

Tóc Tiên không còn che giấu chuyện dọn khỏi biệt thự?

4 giờ trước Hậu trường

HOT: G-Dragon xác nhận tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 11!

HOT: G-Dragon xác nhận tổ chức concert tại Hà Nội vào tháng 11!

4 giờ trước Âm nhạc

Giá vàng miếng mất 4 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 ngày

Giá vàng miếng mất 4 triệu đồng/lượng chỉ sau 3 ngày

4 giờ trước Đời sống

Khai mạc Triển lãm quốc tế về công nghiệp, RHVAC, phòng sạch và phụ trợ nhà máy công nghệ cao

Khai mạc Triển lãm quốc tế về công nghiệp, RHVAC, phòng sạch và phụ trợ nhà máy công nghệ cao

16 giờ trước CÔNG NGHỆ

Phế Liệu Thành Long thu mua phế liệu giá cao, uy tín số 1 Việt Nam

Phế Liệu Thành Long thu mua phế liệu giá cao, uy tín số 1 Việt Nam

20 giờ trước Kinh doanh

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” năm thứ tư liên tiếp để khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Cuộc thi “Tôi Khỏe Đẹp Hơn” năm thứ tư liên tiếp để khuyến khích lối sống năng động lành mạnh

23 giờ trước Đời sống

NEPCON Vietnam 2025: Hội tụ công nghệ - Nâng tầm điện tử Việt

NEPCON Vietnam 2025: Hội tụ công nghệ - Nâng tầm điện tử Việt

1 ngày trước CÔNG NGHỆ

Phỏng vấn nhà đầu tư sớm: Cảm nhận về dự án Alluvia City Xuân Cầu

Phỏng vấn nhà đầu tư sớm: Cảm nhận về dự án Alluvia City Xuân Cầu

1 ngày trước Kinh doanh

Đại hội IV VAMOBA: Tiên phong thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành xe Việt Nam

Đại hội IV VAMOBA: Tiên phong thúc đẩy chuyển đổi xanh trong ngành xe Việt Nam

2 ngày trước Kinh doanh

HTWINDOW – Đơn vị thi công vách kính mặt dựng tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp

HTWINDOW – Đơn vị thi công vách kính mặt dựng tại Hà Nội uy tín, chuyên nghiệp

2 ngày trước Kinh doanh