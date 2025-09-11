Khai mạc Triển lãm quốc tế về công nghiệp, RHVAC, phòng sạch và phụ trợ nhà máy công nghệ cao

Sáng ngày 11/9, chuỗi sự kiện quốc tế VIETINDUSTRY - CLEANFACT & RHVAC VIETNAM 2025 chính thức khai mạc tại Cung Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (Hà Nội).

Đây là sự kiện thường liên mang tầm vóc quốc tế, quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực: Xây dựng công nghiệp, Hạ tầng bán dẫn, Trung tâm dữ liệu, HVAC, Công nghệ phòng sạch, Cơ khí chế tạo, Thiết bị điện - tự động hóa.

Chuỗi triển lãm quốc tế 2025 chính thức khai mạc sáng ngày 11/9 tại Hà Nội.

Lễ khai mạc có sự tham dự của đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội Khoa học Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí Việt Nam (VISRAE), Hiệp hội Công nghiệp Lạnh và Điều hòa Không khí Hàn Quốc (KRAIA), Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội (HanoiBA), cùng các hiệp hội ngành nghề, gần 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước và đông đảo cơ quan truyền thông, báo chí.

Năm nay, triển lãm được tổ chức trên diện tích hơn 10.000 m2, quy tụ gần 300 gian hàng từ hơn 10 quốc gia. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa các chiến lược quốc gia như nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Đặc biệt, bám sát Khung Chiến lược Phát triển Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2025-2035 do Bộ Công thương ban hành, cơ cấu trưng bày của triển lãm năm nay được thiết kế, tập trung vào các ngành mũi nhọn có tính nền tảng, giữ vai trò quyết định đối với năng lực tự chủ công nghệ và sức cạnh tranh dài hạn, gồm: Xây dựng công nghiệp, Hạ tầng bán dẫn, Trung tâm dữ liệu, HVAC, Công nghệ phòng sạch, Cơ khí chế tạo, Thiết bị điện - tự động hóa.

Ông Hoàng Quang Phòng đánh giá Triển lãm là nền tảng thúc đẩy phát triển công nghệ cao.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đánh giá: "Trong chuỗi triển lãm năm nay, tôi đánh giá cao sự đa dạng về ngành hàng, từ công nghệ phòng sạch, điều hòa - thông gió đến sản xuất chế tạo, tự động hóa và bán dẫn - đều là những lĩnh vực có vai trò nền tảng trong quá trình chuyển đổi công nghiệp tại Việt Nam. Sự hiện diện của hơn 300 thương hiệu trong và ngoài nước, cùng với chuỗi hơn 10 hội thảo chuyên sâu, cho thấy đây không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là không gian đối thoại, lan tỏa tri thức và khơi mở cơ hội hợp tác.

"Bên cạnh khối doanh nghiệp trong nước, triển lãm còn có sự góp mặt của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đến từ các nền công nghiệp phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan và châu Âu. Điều này không chỉ khẳng định uy tín của sự kiện, mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận trực tiếp công nghệ hiện đại, thúc đẩy hợp tác đa chiều, hình thành mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng khu vực toàn cầu".

Cũng theo Phó Chủ tịch VCCI, ý nghĩa của những chương trình này, không chỉ là nơi chia sẻ tri thức và cập nhật công nghệ, mà sẽ là diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp – chuyên gia – cơ quan hoạch định chính sách, giúp tháo gỡ vướng mắc, đề xuất giải pháp và cùng nhau xây dựng lộ trình phát triển gắn với chiến lược công nghiệp quốc gia.

Các doanh nghiệp tham gia giao lưu, kết nối tại triển lãm.

Nhiều khu trưng bày chuyên biệt, phản ánh Xu hướng phát triển hạ tầng công nghiệp hiện đại. Bao gồm: Khu Data Center, nơi tập trung giới thiệu các giải pháp hạ tầng và công nghệ vận hành trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế; Khu Bán dẫn trưng bày công nghệ, thiết bị và giải pháp sản xuất bán dẫn, từ thiết kế vi mạch, vật liệu đến dây chuyền chế tạo, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện tử - bán dẫn tại Việt Nam. Showcase Phòng sạch của INTECH Group mang đến mô hình trực quan toàn diện về thiết kế, công nghệ và thiết bị phục vụ các ngành bán dẫn, dược phẩm và công nghệ cao.

Khu HVAC & Cleanroom, chiếm tới 50% diện tích triển lãm, tập trung trình bày các giải pháp tiên tiến về làm mát bền vững, kiểm soát chất lượng không khí và tối ưu năng lượng. Đây chính là những điểm nhấn thể hiện tính ứng dụng thực tiễn, giúp doanh nghiệp và khách tham quan tiếp cận công nghệ một cách sinh động và toàn diện.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, song hành với hoạt động trưng bày, chuỗi hội nghị và diễn đàn chuyên sâu cũng sẽ được tổ chức với đa dạng các chủ đề; tập trung vào các xu hướng trọng điểm của công nghiệp hiện đại như chuyển đổi số, kinh tế xanh, sản xuất công nghệ cao và phát triển bền vững.