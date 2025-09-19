Intech Group khẳng định vị thế dẫn đầu với các giải pháp tự động hóa tại FBC ASEAN 2025

Triển lãm Giao thương Quốc tế ngành Chế tạo 2025 (FBC ASEAN), Intech Group mang đến những giải pháp tự động hóa và sản xuất hiện đại, thu hút sự quan tâm của hàng ngàn khách tham quan, đối tác trong và ngoài nước.

Triển lãm Giao thương Quốc tế ngành Chế tạo (FBC ASEAN) lần thứ 9 diễn ra từ ngày 17 - 19/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (VNEC), Đông Anh, Hà Nội với chủ đề “Kết nối vượt không gian, thời gian - tối ưu chi phí”. Sự kiện quy tụ hơn 500 gian hàng, trong đó có tới 80% là các nhà máy sản xuất đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Italia, Việt Nam cùng nhiều quốc gia công nghiệp phát triển khác.