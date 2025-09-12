Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
MISA phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia

18:00 12/09/2025
Ngày 12/09/2025, Công ty Cổ phần MISA (MISA) chính thức ra mắt MISA AMIS OneAI – Nền tảng hợp nhất các mô hình AI hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude… nhằm hiện thực hóa mục tiêu phổ cập AI theo chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

MISA AMIS OneAI là nền tảng AI hợp nhất tiên phong “Make in VietNam” dành cho doanh nghiệp, đơn vị nhà nước, trường đại học, bệnh viện, hộ kinh doanh,… và gia đình được phát triển dựa trên sứ mệnh đồng hành cùng Chính phủ phổ cập AI.

anh-1-1757761016.jpgLễ ra mắt nền tảng dùng chung AI theo chương trình làm chủ công nghệ chiến lược của Chính phủ.

 

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Hồng Quang – Tổng Giám đốc MISA khẳng định: “MISA đặt mục tiêu làm cho AI trở nên dễ tiếp cận, dễ ứng dụng thực tiễn và gần gũi với mọi tổ chức, doanh nghiệp, cũng như từng hộ gia đình tại Việt Nam. MISA cam kết đẩy mạnh đầu tư Công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm góp phần xây dựng Quốc gia tự lực, tự cường về khoa học công nghệ và sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc”.

Việc ra mắt MISA AMIS OneAI là dấu mốc chiến lược khẳng định quyết tâm làm chủ công nghệ AI, mang đến giải pháp an toàn, tiên tiến, tiết kiệm với mô hình trả phí linh hoạt, giúp mọi tổ chức và gia đình Việt Nam dễ dàng tiếp cận và khai thác hiệu quả sức mạnh AI trong thực tiễn.

MISA AMIS OneAI phát triển mô hình ngôn ngữ lớn chuyên sâu cho Tiếng Việt trên nền tảng hạ tầng GPU NVIDIA hiện đại đặt tại Việt Nam, đảm bảo chất lượng và làm chủ công nghệ. Đồng thời, nền tảng tích hợp các mô hình AI hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude… với các phiên bản cao cấp và cập nhật mới nhất, mang đến trải nghiệm đa dạng, tối ưu chi phí và dễ sử dụng cho mọi đối tượng.

Với MISA AMIS OneAI, người dùng có thể dễ dàng so sánh, lựa chọn kết quả giữa nhiều mô hình AI, tận dụng khả năng tạo sinh hình ảnh và tri thức mới, qua đó nâng cao hiệu quả sáng tạo, quản trị và năng suất cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình trong kỷ nguyên số.

anh-2-1757761126.jpgÔng Lê Hồng Quang – Tổng Giám đốc MISA phát biểu tại Lễ công bố & ra mắt.

 

Theo ông Lê Hồng Quang, phiên bản MISA AMIS OneAI dành cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh được xây dựng với các tính năng chuyên biệt: Chỉ cần 1 tài khoản người dùng có thể sử dụng tất cả các mô hình AI hàng đầu thế giới như: ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude, DALL-E, MISA AI…; Trang bị AI cao cấp cho toàn bộ nhân sự của tổ chức, không giới hạn số lượng tài khoản. Giúp gia tăng năng suất làm việc và đảm bảo quyền riêng tư cá nhân khi sử dụng; Doanh nghiệp chủ động phân quyền, thu hồi, cấp phát định mức sử dụng theo từng bộ phận và nhân sự.

Với việc tích hợp mô hình AI đặt tại Việt Nam sẽ giúp nâng cao tốc độ xử lý và bảo mật dữ liệu cho các doanh nghiệp, các tổ chức cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng AI nhưng vẫn đảm bảo lưu trữ dữ liệu trong lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, kiểm soát hiệu quả ứng dụng AI bằng số liệu khi cung cấp các báo cáo thống kê hiệu quả sử dụng AI giúp nắm bắt chính xác tình hình sử dụng AI thực tế của đơn vị. Ứng dụng còn nận hành linh hoạt trên cả web và mobile, được tích hợp các tính năng bảo mật chuyên sâu cho doanh nghiệp, tổ chức.

anh-3-1757761191.jpgHướng dẫn đại diện doanh nghiệp sử dụng công nghệ AI.

 

Đối với gia đình, MISA OneAI for Family cho phép các thành viên trong gia đình sử dụng các mô hình AI tiên tiến nhất chỉ trên một ứng dụng: Chỉ cần 1 tài khoản có thể sử dụng tất cả các mô hình AI hàng đầu như: ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude, DALL-E, MISA AI…; Một người đăng ký – cả gia đình cùng trải nghiệm; Đảm bảo sự riêng tư,thông tin sử dụng AI của từng cá nhân không chia sẻ với các thành viên khác.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Duy Khoa – Giám đốc Công ty truyền thông & tổ chức sự kiện AN Media cho rằng: “Khó khăn lớn nhất khi ứng dụng AI là chi phí. Giải pháp của MISA có mức chi phí hợp lý, đồng thời còn hỗ trợ các bài toán thực tế như xuất hóa đơn điện tử bằng công nghệ. Doanh nghiệp chúng tôi có nhiều thế hệ nhân viên (8x, 9x…), với MISA có thể gom nhiều công cụ trên cùng nền tảng để đào tạo và quản lý tập trung. Không có công cụ nào hoàn hảo, nhưng giải pháp của MISA liên tục cải tiến và chúng tôi cũng đồng hành đóng góp. Chúng tôi ủng hộ sản phẩm công nghệ Việt và khuyến nghị các doanh nghiệp nên trải nghiệm giải pháp của MISA”.

MISA AMIS OneAI dành cho tổ chức, doanh nghiệp và MISA OneAI dành cho cá nhân, gia đình đánh dấu bước dịch chuyển mô hình kinh doanh của MISA từ “Phần mềm như một dịch vụ” (SaaS) sang “AI như một dịch vụ” (AIaaS) và “Agent như một dịch vụ” (AaaS), khẳng định năng lực của MISA sau khi nhận nhiệm vụ chiến lược quốc gia làm chủ công nghệ AI, đóng vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ.

