AIUni đồng hành cùng Chính phủ đưa Việt Nam vào kỷ nguyên AI-First

Học viện AIUni ra mắt “Sổ tay Thực hành AI - 30 ngày thành công cùng GenAI” và nền tảng AIUni LMS, góp phần phổ cập AI, phát triển nguồn nhân lực số tại Việt Nam.

“Sổ tay Thực hành AI – 30 ngày thành công cùng GenAI” là tài liệu đầu tiên tại Việt Nam hướng dẫn áp dụng AI vào công việc và đời sống, nhấn mạnh vấn đề bảo mật và đạo đức AI cho mọi ngành nghề. Đây không chỉ là một cuốn sách, mà là một hành trình 30 ngày được thiết kế để giúp bạn đọc từ một người tò mò trở thành người làm chủ AI – tự tin, an toàn và sáng tạo.

Ông Nguyễn Đức Long, đồng sáng lập và là Giám đốc AIUni, giới thiệu về “Sổ tay Thực hành AI - 30 ngày thành công cùng GenAI.

Cuốn sách dành cho mọi đối tượng với lộ trình thiết kế theo cấp độ tăng dần: từng bước làm chủ hơn 20 công cụ AI hiệu quả nhất hiện nay; tự tạo trợ lý AI các nhân phục vụ công việc; hiểu và phòng tránh các rủi ro; ứng dụng Ai và công việc thực tế một cách bảo mật và bền vững.

Cuốn sách được tổng hợp từ những trải nghiệm thực tế của tác giả Nguyễn Đức Long và giảng viên AI Nguyễn Tiệp trong quá trình phổ cập AI và Blockchain cho người dân Việt Nam khi hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số” của Đảng và nhà nước.

Sự kết hợp độc đáo giữa “Sổ tay Thực hành AI – 30 ngày thành công cùng GenAI” và nền tảng học tập AIUni LMS – một hệ thống quản trị học tập thế hệ mới ứng dụng trợ lý AI hỗ trợ học viên học mọi lúc, mọi nơi, cá nhân hóa theo từng ngành nghề sẽ đảm bảo bất kỳ ai cũng có thể làm chủ GenAI, biến ý tưởng thành hiện thực chỉ trong 30 ngày.

Cuốn sách “Sổ tay Thực hành AI - 30 ngày thành công cùng GenAI.

Tác giả Nguyễn Đức Long, đồng sáng lập và Giám đốc AIUni nhấn mạnh: “AIUni không chỉ là một học viện, mà là nền móng cho phong trào quốc gia AI-First, Chúng tôi cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, xây dựng năng lực AI cho mọi ngành nghề, góp phần đào tạo đội ngũ chuyên gia và doanh nhân AI đủ sức cạnh tranh toàn cầu”.

“Việc trở thành một tổ chức AI-First không chỉ dừng lại ở việc triển khai Công nghệ, mà là một quá trình chuyển đổi toàn diện về chiến lược, văn hóa, kỹ năng và cơ chế quản trị”, Giám đốc đào tạo, Giảng viên AI Nguyễn Tiệp nhận định.

Tầm nhìn dài hạn, Học viện AIUni định hướng phát triển trên 3 trụ cột chiến lược: AI Universal – Phổ cập AI cho toàn dân, với khóa học thiết kế riêng cho học sinh, công nhân, giáo viên, y bác sĩ…; AI University – Triển khai đào tạo bài bản từ chứng chỉ, cử nhân đến thạc sĩ, tiến sĩ AI theo chuẩn quốc tế; AI Unicorn – Vườn ươm khởi nghiệp AI, hướng đến phát triển 100 dự án AI ứng dụng thực tiễn và hỗ trợ gọi vốn 1 triệu USD/dự án trong 5 năm.

Nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo 10.000.000 người dân Việt Nam được phổ cập AI toàn quốc, AIUni đã khởi động thành công lễ khai giảng 1000 giảng viên GENAI chuyên nghiệp hoàn thành các khóa học AIUni trong giai đoạn thử nghiệm 2024–2025.

AIUni đặt mục tiêu đào tạo và liên kết để đào tạo 100.000 học viên AI tại các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp trong nước và quốc tế đến năm 2030, trong đó ít nhất 5.000 hệ chính quy từ đại học đến bậc Tiến sĩ AI. Đồng thời triển khai kế hoạch hợp tác cùng các doanh nghiệp lớn và tỉnh thành để xây dựng 10 Trung tâm thực hành địa phương chuyên AI giai đoạn 2026–2028.

Tác giả Nguyễn Đức Long ký tặng bạn đọc trong buổi ra mắt sách.

AIUni kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển AI của Việt Nam. Học viện sẽ đồng hành cùng Chính phủ trong Chiến lược Quốc gia về Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng AI đến năm 2030, hỗ trợ các trường phổ thông và đại học đưa AI vào giảng dạy chính thức. Bên cạnh đó, AIUni cũng định hướng kết nối các quỹ đầu tư quốc tế và doanh nghiệp công nghệ hàng đầu, góp phần thu hút khoảng 500 triệu USD vốn đầu tư cho các startup AI Việt Nam trong thập kỷ tới.

Việc AIUni ra mắt sách thực hành và nền tảng học tập không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực Giáo dục – đào tạo, mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng. Khi được phổ cập rộng rãi, AI sẽ giúp người lao động nâng cao năng suất, học sinh có thêm phương pháp học hiện đại, và đặc biệt, đội ngũ y tế – giáo dục có thêm công cụ hỗ trợ hiệu quả trong công việc.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, sự chủ động tiếp cận AI sẽ giúp Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn có cơ hội dẫn đầu trong một số lĩnh vực, khẳng định vị thế của quốc gia trong khu vực và trên thế giới.