Nức lòng trước số tiền Mỹ Tâm ủng hộ nhân dân Thành phố Huế

Hành động ấm lòng của Mỹ Tâm giữa thời điểm Huế oằn mình trong biển nước gây xúc động.

Những ngày cuối tháng 10, người dân Thành phố Huế đang oằn mình khắc phục hậu quả sau đợt mưa lũ lịch sử. Nhiều khu vực bị ngập sâu, hàng chục nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, giao thông bị chia cắt, đời sống người dân rơi vào cảnh vô cùng khó khăn. Có nơi, người dân vừa dọn dẹp xong thì nước lại dâng cao trở lại, khiến họ bật khóc vì kiệt sức. Trong bối cảnh ấy, những tấm lòng sẻ chia từ khắp nơi đã kịp thời gửi đến Huế, trong đó có ca sĩ Mỹ Tâm, người luôn được biết đến với trái tim nhân ái.

Mỹ Tâm đã có hành động thiết thực, ủng hộ người dân Thành phố Huế (Ảnh: FBNV).

Hình ảnh những ngày lũ vừa qua tại Thành phố Huế (Ảnh: Trần Thiện).

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ viết đầy xúc động: "Cầu mong bà con quê hương mình sẽ bình an, vượt qua lũ lụt và sớm ổn định. Trước mắt Tâm xin chung tay chia sẻ với bà con ở Huế. Bà con mình cố lên!".

Mỹ Tâm đã ủng hộ 100 triệu đồng để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ. Bài đăng của Mỹ Tâm nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích, hàng nghìn bình luận cảm ơn và bày tỏ sự xúc động. Nhiều khán giả chia sẻ, giữa những ngày mưa gió, hình ảnh nữ ca sĩ giúp đỡ đồng bào như tiếp thêm niềm tin và hơi ấm cho người dân miền Trung.

Mỹ Tâm đã ủng hộ nhân dân Thành phố Huế 100 triệu đồng (Ảnh: FBNV).

Cơn lũ vừa qua tại Huế được xem là cơn lũ lịch sử - một trong những đợt ngập nặng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, nghĩa cử của Mỹ Tâm không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là lời động viên tinh thần thiết thực. Suốt nhiều năm qua, Mỹ Tâm vẫn luôn âm thầm thực hiện các hoạt động nhân ái, từ giúp đỡ học sinh nghèo, người khuyết tật đến hỗ trợ y bác sĩ tuyến đầu trong đại dịch.

Hành động lần này một lần nữa chứng minh, trong Showbiz Việt, có những ngôi sao tỏa sáng không chỉ trên sân khấu mà còn bằng chính tấm lòng hướng về đồng bào. Khi người dân Huế vẫn đang từng ngày thu dọn bùn đất, khôi phục cuộc sống sau thiên tai, những đóng góp như của Mỹ Tâm trở thành nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" đến cộng đồng.

Mỹ Tâm là người nghệ sĩ luôn hướng về cộng đồng (Ảnh: FBNV).

Giữa thời điểm khó khăn, mỗi nghĩa cử nhân văn đều đáng quý. Và có lẽ, điều khiến công chúng nức lòng không chỉ là số tiền ủng hộ, mà là tình cảm chân thành của một người nghệ sĩ luôn hướng về quê hương, về đồng bào.