Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Tóc Tiên - Touliver tự đăng bằng chứng chuyện ở riêng

11:43 28/10/2025
Động thái mới nhất của Tóc Tiên và Touliver nói lên nhiều điều.

Tóc Tiên và - Touliver từng là cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc khi tổ chức thánh lễ ở nhà thờ, về chung một nhà vào năm 2020. Sau gần 1 thập kỷ gắn bó, Tóc Tiên và chồng bị soi ra nhiều biểu hiện khác lạ gây bàn tán. Nổi bật nhất là chuyện Tóc Tiên và Touliver không còn sinh sống cùng nhau, chẳng tương tác trên MXH cũng như suốt nhiều tháng chẳng nhắc về đối phương. Thậm chí, Tóc Tiên còn bị bắt gặp đã dọn ra nơi ở mới nhưng di chuyển bằng xe của Touliver. 

Mới đây nhất, Tóc Tiên bất ngờ đăng loạt ảnh check in bên trong nhà mới. Đây là lần hiếm hoi nữ ca sĩ để lộ những ngóc ngách bên trong nơi ở hiện tại. Không chỉ thế, Tóc Tiên còn tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc ngắm hoàng hôn từ căn hộ trên cao. Cùng thời điểm trên, Touliver đăng clip vlog cập nhật cuộc sống đời thường. Đều đáng nói là trong clip Touliver chỉ có một mình, anh tự chuẩn bị bữa sáng, cô đơn giữa căn biệt thự rộng lớn. Động thái này của Tóc Tiên và Touliver đã là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc cả hai đã "mỗi người một nơi". 

img9517 Tóc Tiên để lộ không gian phòng khách bên trong nơi ở mới 
img9516 Cô cũng hé lộ một góc khu vực ban công 
img9518 Tóc Tiên ngắm hoàng hôn ở một căn nhà chắc chắc không phải biệt thự với Touliver 
img9519 Touliver một mình nấu nướng, chăm sóc mèo ở biệt thự 
img9515 "Phù thuỷ âm nhạc" dành hầu hết thời gian để làm việc, tập luyện thể thao 

Tóc Tiên và Hoàng Touliver là một trong những cặp đôi quyền lực của Vbiz. Họ bén duyên từ chương trình Hòa âm ánh sáng năm 2015. Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng hôn lễ bí mật tại Đà Lạt vào đầu năm 2020, với sự góp mặt của những người bạn thân thiết trong Showbiz. Cuộc sống hôn nhân của cả hai được nhận xét khá bình lặng, ít phô trương và hiếm khi chia sẻ công khai, càng khiến công chúng ngưỡng mộ vì sự riêng tư đáng quý.

Tóc Tiên từng chia sẻ cả hai rất thích tận hưởng cuộc sống khi về nhà, họ dành nhiều thời gian bên nhau sau những bộn bề công việc. Nữ ca sĩ từng kể: "Tôi chỉ mong mỗi khi đi diễn xong là được trở về nhà, những nguồn năng lượng bên trong tôi đã để lại hết trên sân khấu để phục vụ khán giả rồi. Đó là lý do ở nhà cả hai vợ chồng tôi không nghe nhạc. Vì chúng tôi đã bị bao quanh ở âm nhạc quá nhiều rồi nên khi về nhà chỉ muốn yên tĩnh. Hai vợ chồng tôi rất thích yên tĩnh nên rất ít khi xuất hiện ở bar. Chúng tôi vẫn hay nói nhau là cả hai bị già rồi".

2744810214744864685 17615657824751951588712 Trước đây, cả hai rất thường xuyên khoe "tổ ấm" trên MXH 

Hồi tháng 10/2025, Tóc Tiên bị bắt gặp thường xuyên xuất hiện ở một căn hộ chung cao cấp, khác hẳn với căn biệt thự mà cô và chồng từng chung sống trước đó. Theo nguồn tin thân cận, Tóc Tiên và Touliver đã không còn sống cùng nhà trong một thời gian dài. Hiện tại, Tóc Tiên sống tại căn hộ ở chung cư W nằm trên đường Tạ Hiện, phường Cát Lái (TP.HCM) còn Touliver vẫn ở biệt thự chung của cả hai. 

toc-tien-touliver-tu-dang-bang-chung-chuyen-o-ri-1761626590.mp4

Tóc Tiên bị bắt gặp ở căn hộ tại phường Cát Lái, không còn sống chung với chồng 

Hạ Anh 

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/toc-tien-touliver-tu-dang-bang-chung-chuyen-o-rieng-a584948.html
Cùng chủ đề
Hòa Minzy thông báo việc làm đám cưới, hé lộ luôn dàn khách mời tới dự Showbiz
Hòa Minzy thông báo việc làm đám cưới, hé lộ luôn dàn khách mời tới dự

Hòa Minzy khiến dân tình dậy sóng trước chia sẻ trên trang cá nhân.

'Dậy sóng' về dòng trạng thái của Mai Phương Thúy vào nửa đêm Showbiz
'Dậy sóng' về dòng trạng thái của Mai Phương Thúy vào nửa đêm

Mai Phương Thúy 'bất lực' khi miêu tả tình trạng hiện tại bằng 5 từ.

Nguyễn Minh Cường vướng tin chèn ép Thiện Nhân Showbiz
Nguyễn Minh Cường vướng tin chèn ép Thiện Nhân

Nguyễn Minh Cường vướng tranh luận khi để Thiện Nhân và Hồ Văn Cường xuất hiện ít trong đêm nhạc...

Nối gót Đỗ Thị Hà, một Á hậu chính thức làm dâu hào môn vào sáng nay, nhan sắc khiến dân tình 'xỉu up xỉu down' Showbiz
Nối gót Đỗ Thị Hà, một Á hậu chính thức làm dâu hào môn vào sáng nay, nhan sắc khiến dân tình 'xỉu up xỉu down'

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc 'đỉnh của chóp', nàng Á hậu còn khiến khán giả ngưỡng mộ...

'Ngọc nữ màn ảnh' Việt đời đầu tái xuất, để lộ 1 chi tiết đắt giá khiến dân tình đứng hình Showbiz
'Ngọc nữ màn ảnh' Việt đời đầu tái xuất, để lộ 1 chi tiết đắt giá khiến dân tình đứng hình

Nhiều netizen xuýt xoa, trầm trồ trước hình ảnh mới của ngọc nữ màn ảnh Việt.

Rộ clip Diệu Nhi khoe vòng bụng giữa tin đồn mang thai Showbiz
Rộ clip Diệu Nhi khoe vòng bụng giữa tin đồn mang thai

Trước những tin đồn mang thai lần 3, Diệu Nhi đã đăng tải clip này trên mạng xã hội.

Mới cập nhật
Toàn cảnh vụ đánh bạc hơn 2.600 tỷ đồng tại khách sạn Pullman Hà Nội: Lộ diện hàng loạt cán bộ, ca sĩ, bác sĩ, doanh nhân... tham gia

Toàn cảnh vụ đánh bạc hơn 2.600 tỷ đồng tại khách sạn Pullman Hà Nội: Lộ diện hàng loạt cán bộ, ca sĩ, bác sĩ, doanh nhân... tham gia

Sáng 28/10, một số bị cáo bị tạm giam trong vụ án Đánh bạc tại khách sạn Pullman, Hà Nội được dẫn giải tới tòa. Theo cáo trạng, tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD.

2 giờ trước Pháp luật

Có sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo

Có sự thay đổi ở iPad Pro thế hệ tiếp theo

Thế hệ mới của iPad Pro sẽ bổ sung chức năng sau.

7 giờ trước Thiết bị

Hòa Minzy thông báo việc làm đám cưới, hé lộ luôn dàn khách mời tới dự

Hòa Minzy thông báo việc làm đám cưới, hé lộ luôn dàn khách mời tới dự

Hòa Minzy khiến dân tình dậy sóng trước chia sẻ trên trang cá nhân.

7 giờ trước Showbiz

'Dậy sóng' về dòng trạng thái của Mai Phương Thúy vào nửa đêm

'Dậy sóng' về dòng trạng thái của Mai Phương Thúy vào nửa đêm

Mai Phương Thúy 'bất lực' khi miêu tả tình trạng hiện tại bằng 5 từ.

7 giờ trước Showbiz

Tuyển Việt Nam tới tấp đón tin vui khi Malaysia cam chịu

Tuyển Việt Nam tới tấp đón tin vui khi Malaysia cam chịu

Tuyển Việt Nam đang đón hàng loạt tin vui trong bối cảnh bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng sâu sắc.

7 giờ trước Bóng đá

Miền Trung mưa lớn đến khi nào?

Miền Trung mưa lớn đến khi nào?

Miền Trung đang trong chuỗi ngày xảy ra mưa lớn ở nhiều nơi. Dự báo, diễn biến mưa lũ còn phức tạp, khó lường.

7 giờ trước Đời sống

Tiểu thư Samsung bị tố dựa hơi gia thế khủng, đạo diễn show đình đám phải lên tiếng giải thích

Tiểu thư Samsung bị tố dựa hơi gia thế khủng, đạo diễn show đình đám phải lên tiếng giải thích

Tiểu thư tài phiệt Annie Moon gây tranh cãi khi được chọn dẫn chương trình show âm nhạc đình đám đêm giao thừa. Netizen chia làm hai phe: Annie được chọn vì thực lực hay vì cái tên Samsung đứng sau?

7 giờ trước Âm nhạc

Mưa lũ ở Huế: Những hình ảnh chưa từng thấy

Mưa lũ ở Huế: Những hình ảnh chưa từng thấy

Miền Trung đang trải qua đợt mưa lớn kỷ lục, riêng Huế ghi nhận lượng mưa trong 24 giờ vượt xa mọi số liệu từng có trong lịch sử quan trắc Việt Nam.

7 giờ trước Đời sống

Ứng dụng công nghệ số trong chẩn đoán và điều trị ung thư góc nhìn chuyên gia

Ứng dụng công nghệ số trong chẩn đoán và điều trị ung thư góc nhìn chuyên gia

Trong bối cảnh y học hiện đại đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, lĩnh vực ung bướu là một trong những chuyên ngành được hưởng lợi nhiều nhất. Từ khâu tầm soát, chẩn đoán đến điều trị và theo dõi sau điều trị, các giải pháp công nghệ số đang góp phần thay đổi cách bác sĩ tiếp cận và mang lại hy vọng mới cho người bệnh.

11 giờ trước Học viện AI

Tra cứu kết quả chính xác, trải nghiệm quay thử và dự đoán xổ số miền Nam tại xosomientrung.net

Tra cứu kết quả chính xác, trải nghiệm quay thử và dự đoán xổ số miền Nam tại xosomientrung.net

Từ bao đời nay, xổ số đã trở thành nét văn hóa thân thuộc trong đời sống người Việt. Đặc biệt người dân miền Nam, xổ số miền Nam không chỉ là trò chơi may rủi, mà còn là cách để mỗi người gửi gắm niềm tin, khát vọng đổi thay cuộc sống. Và trong thời đại công nghệ, việc theo dõi kết quả xổ số miền Nam hôm nay đã trở nên tiện lợi, nhanh chóng và minh bạch hơn bao giờ hết nhờ những nền tảng uy tín như xosomientrung.net.

1 ngày trước Đời sống