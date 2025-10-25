Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. GIẢI TRÍ
  3. Showbiz

Nguyễn Minh Cường vướng tin chèn ép Thiện Nhân

16:28 25/10/2025
Nguyễn Minh Cường vướng tranh luận khi để Thiện Nhân và Hồ Văn Cường xuất hiện ít trong đêm nhạc "Nốt thương" diễn ra tại TP.HCM vào 24/10.

Trưa 25/10, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, đại diện công ty tổ chức đêm nhạc Nốt thương diễn ra tại TP.HCM vào 24/10 lên tiếng về thông tin chèn ép Thiện Nhân, Hồ Văn Cường. Khi thấy nhiều khán giả phàn nàn việc 2 giọng ca nói trên xuất hiện quá ít trong đêm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường giải thích anh không muốn vắt kiệt sức của nghệ sĩ mà thay vào đó để mỗi người đảm nhiệm đúng vai trò của bản thân. Anh muốn 2 nghệ sĩ tập trung cho tiết mục khó là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài nên giảm bớt thời lượng ở những phần trình diễn khác.

“Nốt Thương lần này có 2 ca sĩ khách mời chính. Ca sĩ Thanh Ngọc đảm nhiệm phần tân nhạc còn Thiện Nhân là phần cổ nhạc, chủ yếu muốn tăng thêm màu sắc cho show. Không có chuyện Cường chèn ép, không cho Thiện Nhân hát nhiều. Về phần diễn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài của Hồ Văn Cường và Thiện Nhân. Tiết mục này đối với 2 bạn ca sĩ trẻ là tương đối khó, nên tôi muốn 2 bạn tập trung vào phần diễn (vừa học thoại, vừa học lời hát hồ quảng), sau đó còn chuẩn bị hẳn phần bonus thử thách để 2 bạn có thêm đất diễn”, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết.

Nguyen Minh Cuong anh 1

Hồ Văn Cường và Thiện Nhân kết hợp trong tiết mục Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Ảnh: FBNV.

Anh nói thêm: “Ai cũng bảo cắt bớt bài hát của chú Cường để bé Cường hát thêm. Thật ra nếu được, tôi cũng muốn như vậy bởi tôi đang không khỏe. Nhưng với những lý do đã nêu trên, tôi buộc phải ‘gánh’ thêm mấy tiết mục để đủ thời lượng cho chương trình. Tôi thật sự không muốn đặt quá nhiều áp lực cho Cường vì để bé tập trung vào phần cải lương. Hơn bao giờ hết, tôi muốn mọi ca sĩ, nghệ sĩ phải cảm thấy thoải mái khi tham gia show tôi tổ chức”.

Nhạc sĩ khẳng định đã làm hết sức với sự kiện lần này. Anh cũng thông báo với lý do cá nhân sẽ tạm dừng tổ chức các show diễn một thời gian.

Nguyễn Minh Cường sinh năm 1988 tại TP.HCM từng tham gia nhóm bè Cadillac, sau đó phát triển sự nghiệp solo. Anh có nhiều ca khúc nổi tiếng như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, Bên đây bên kia (trình bày bởi Hoài Lâm), Cánh đồng nỗi nhớ (Trịnh Đình Quang), Đừng rời xa nhau (Quốc Thiên)...

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/nguyen-minh-cuong-vuong-tin-chen-ep-thien-nhan-post1596798.html
Cùng chủ đề
'Ngọc nữ màn ảnh' Việt đời đầu tái xuất, để lộ 1 chi tiết đắt giá khiến dân tình đứng hình Showbiz
'Ngọc nữ màn ảnh' Việt đời đầu tái xuất, để lộ 1 chi tiết đắt giá khiến dân tình đứng hình

Nhiều netizen xuýt xoa, trầm trồ trước hình ảnh mới của ngọc nữ màn ảnh Việt.

Rộ clip Diệu Nhi khoe vòng bụng giữa tin đồn mang thai Showbiz
Rộ clip Diệu Nhi khoe vòng bụng giữa tin đồn mang thai

Trước những tin đồn mang thai lần 3, Diệu Nhi đã đăng tải clip này trên mạng xã hội.

Visual đẹp chưa từng thấy của Lưu Diệc Phi Showbiz
Visual đẹp chưa từng thấy của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi được nhận xét giống hệt một nàng công chúa với tạo hình sang chảnh, đầy cuốn hút.

Hai năm ê chề của Miss Grand Vietnam ở đấu trường quốc tế: Hệ luỵ từ chuyện 'ăn xổi ở thì' Showbiz
Hai năm ê chề của Miss Grand Vietnam ở đấu trường quốc tế: Hệ luỵ từ chuyện 'ăn xổi ở thì'

Nhìn lại quá khứ, thành tích của đại diện Việt Nam tại sân chơi Miss Grand International thực sự đáng...

Đỗ Thị Hà trước ngày cưới Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải Showbiz
Đỗ Thị Hà trước ngày cưới Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tổ chức lễ cưới với doanh nhân Nguyễn Viết Vương trong tháng 10. Cả hai...

Đỗ Thị Hà cưới chồng doanh nhân Showbiz
Đỗ Thị Hà cưới chồng doanh nhân

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, sắp cử...

Mới cập nhật
Lương Bằng Quang là người kiểm soát dòng tiền từ việc kinh doanh của Ngân 98

Lương Bằng Quang là người kiểm soát dòng tiền từ việc kinh doanh của Ngân 98

Hoạt động kinh doanh qua công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang kiểm soát.

8 giờ trước Pháp luật

TikToker Bách Khỉ bị 'ném đá' vì quỳ lạy người đi đường câu view

TikToker Bách Khỉ bị 'ném đá' vì quỳ lạy người đi đường câu view

Lao ra vạch kẻ đường rồi bất ngờ quỳ xuống vái lạy các phương tiện đang dừng đèn đỏ, TikToker Bách Khỉ thu hút nhiều ý kiến tranh cãi.

8 giờ trước Hậu trường

Toàn cảnh Lễ ký kết Công ước Hà Nội

Toàn cảnh Lễ ký kết Công ước Hà Nội

Sáng 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đồng chủ trì Lễ ký và Hội nghị Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

8 giờ trước Đời sống

Không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn tham gia các chương trình của TP.HCM

Không mời nghệ sĩ có sáng tác, hành vi lệch chuẩn tham gia các chương trình của TP.HCM

Jack, B Ray, HIEUTHUHAI... bị nêu tên trong công văn đề nghị chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn tại TP.HCM.

8 giờ trước Âm nhạc

'Ngọc nữ màn ảnh' Việt đời đầu tái xuất, để lộ 1 chi tiết đắt giá khiến dân tình đứng hình

'Ngọc nữ màn ảnh' Việt đời đầu tái xuất, để lộ 1 chi tiết đắt giá khiến dân tình đứng hình

Nhiều netizen xuýt xoa, trầm trồ trước hình ảnh mới của ngọc nữ màn ảnh Việt.

8 giờ trước Showbiz

Bao cao su gai mua ở đâu để tránh hàng giả, bảo vệ sức khỏe tốt nhất?

Bao cao su gai mua ở đâu để tránh hàng giả, bảo vệ sức khỏe tốt nhất?

Trong đời sống tình dục hiện đại, nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm hỗ trợ tăng khoái cảm ngày càng được nhiều cặp đôi quan tâm. Một trong những sản phẩm được ưa chuộng chính là bao cao su gai – thiết kế đặc biệt giúp tăng sự kích thích và mang lại trải nghiệm mới mẻ hơn. Vậy câu hỏi đặt ra là bao cao su gai mua ở đâu để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả?

9 giờ trước Đời sống

Rộ clip Diệu Nhi khoe vòng bụng giữa tin đồn mang thai

Rộ clip Diệu Nhi khoe vòng bụng giữa tin đồn mang thai

Trước những tin đồn mang thai lần 3, Diệu Nhi đã đăng tải clip này trên mạng xã hội.

1 ngày trước Showbiz

Đợt rét đậm ở miền Bắc

Đợt rét đậm ở miền Bắc

Không khí lạnh tràn về khiến miền Bắc rét sớm, trong khi Nam Bộ được dự báo nắng nóng xuất hiện sớm từ đầu tháng 3/2026.

1 ngày trước Đời sống

Giá vàng trồi sụt thất thường, nên đầu tư hay chuyển sang 'ôm' bạc?

Giá vàng trồi sụt thất thường, nên đầu tư hay chuyển sang 'ôm' bạc?

Giá vàng tăng quá cao, khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến bạc với mức giá rẻ hơn và mức độ tăng giá khá tốt, tuy nhiên đây có phải kênh đầu tư an toàn?

1 ngày trước Đời sống

Visual đẹp chưa từng thấy của Lưu Diệc Phi

Visual đẹp chưa từng thấy của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi được nhận xét giống hệt một nàng công chúa với tạo hình sang chảnh, đầy cuốn hút.

1 ngày trước Showbiz