Nguyễn Minh Cường vướng tin chèn ép Thiện Nhân

Nguyễn Minh Cường vướng tranh luận khi để Thiện Nhân và Hồ Văn Cường xuất hiện ít trong đêm nhạc "Nốt thương" diễn ra tại TP.HCM vào 24/10.

Trưa 25/10, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường, đại diện công ty tổ chức đêm nhạc Nốt thương diễn ra tại TP.HCM vào 24/10 lên tiếng về thông tin chèn ép Thiện Nhân, Hồ Văn Cường. Khi thấy nhiều khán giả phàn nàn việc 2 giọng ca nói trên xuất hiện quá ít trong đêm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường giải thích anh không muốn vắt kiệt sức của nghệ sĩ mà thay vào đó để mỗi người đảm nhiệm đúng vai trò của bản thân. Anh muốn 2 nghệ sĩ tập trung cho tiết mục khó là Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài nên giảm bớt thời lượng ở những phần trình diễn khác.

“Nốt Thương lần này có 2 ca sĩ khách mời chính. Ca sĩ Thanh Ngọc đảm nhiệm phần tân nhạc còn Thiện Nhân là phần cổ nhạc, chủ yếu muốn tăng thêm màu sắc cho show. Không có chuyện Cường chèn ép, không cho Thiện Nhân hát nhiều. Về phần diễn Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài của Hồ Văn Cường và Thiện Nhân. Tiết mục này đối với 2 bạn ca sĩ trẻ là tương đối khó, nên tôi muốn 2 bạn tập trung vào phần diễn (vừa học thoại, vừa học lời hát hồ quảng), sau đó còn chuẩn bị hẳn phần bonus thử thách để 2 bạn có thêm đất diễn”, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết.

Hồ Văn Cường và Thiện Nhân kết hợp trong tiết mục Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Ảnh: FBNV.

Anh nói thêm: “Ai cũng bảo cắt bớt bài hát của chú Cường để bé Cường hát thêm. Thật ra nếu được, tôi cũng muốn như vậy bởi tôi đang không khỏe. Nhưng với những lý do đã nêu trên, tôi buộc phải ‘gánh’ thêm mấy tiết mục để đủ thời lượng cho chương trình. Tôi thật sự không muốn đặt quá nhiều áp lực cho Cường vì để bé tập trung vào phần cải lương. Hơn bao giờ hết, tôi muốn mọi ca sĩ, nghệ sĩ phải cảm thấy thoải mái khi tham gia show tôi tổ chức”.

Nhạc sĩ khẳng định đã làm hết sức với sự kiện lần này. Anh cũng thông báo với lý do cá nhân sẽ tạm dừng tổ chức các show diễn một thời gian.

Nguyễn Minh Cường sinh năm 1988 tại TP.HCM từng tham gia nhóm bè Cadillac, sau đó phát triển sự nghiệp solo. Anh có nhiều ca khúc nổi tiếng như Hoa nở không màu, Buồn làm chi em ơi, Bên đây bên kia (trình bày bởi Hoài Lâm), Cánh đồng nỗi nhớ (Trịnh Đình Quang), Đừng rời xa nhau (Quốc Thiên)...