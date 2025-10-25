Toàn cảnh Lễ ký kết Công ước Hà Nội

|
Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tham dự Hội nghị và Lễ ký Công ước Hà Nội, diễn ra từ ngày 25 đến 27/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”. Sự kiện do Việt Nam đăng cai, đánh dấu bước tiến trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
|
Chủ tịch nước Lương Cường chào đón Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres dự hội nghị. Trước phiên khai mạc, Chủ tịch nước chủ trì lễ đón chính thức, chụp ảnh lưu niệm với các trưởng đoàn và cùng đại biểu tham quan Triển lãm ảnh của Thông tấn xã Việt Nam, giới thiệu đất nước, con người và những đóng góp của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.
|
Sự kiện có sự tham dự của đại diện cấp cao từ khoảng 110 nước và nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm các cơ quan thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, tổ chức khu vực, định chế tài chính, cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.
|
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn đón tiếp đại biểu tham dự hội nghị.
|
Toàn cảnh Phiên khai mạc và Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Khởi xướng từ năm 2019 với bản dự thảo đầu tiên mang tính phổ quát và toàn cầu, quá trình đàm phán Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng đã thể hiện rõ vai trò chủ động, tham gia tích cực và những đóng góp thực chất của Việt Nam.
|
Trong bài phát biểu, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh: “Công ước Hà Nội không chỉ là văn kiện pháp lý toàn cầu đầu tiên trong lĩnh vực này mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của chủ nghĩa đa phương, tinh thần hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm vì an ninh, phát triển và hạnh phúc của con người”.
|
Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc gửi lời cảm ơn tới Việt Nam vì vai trò dẫn dắt và tinh thần hợp tác, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Công ước Hà Nội - “hiệp ước tư pháp quốc tế đầu tiên sau hơn hai thập niên” nhằm tăng cường phòng tuyến toàn cầu chống tội phạm mạng", đồng thời là “nền tảng pháp lý ràng buộc mạnh mẽ, giúp củng cố hợp tác quốc tế, bảo vệ quyền con người và duy trì lòng tin vào công nghệ”.
|
Đại diện chủ nhà Việt Nam và đại diện 60 quốc gia tham tham dự ký vào công ước của Liên hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại nghi lễ chính thức do Văn phòng Pháp lý LHQ (OLA) điều hành.
|
Đại biểu trải nghiệm các gian hàng trong chương trình. Hội nghị cấp cao Công ước Hà Nội gồm nhiều hoạt động quan trọng: một phiên thảo luận toàn thể, một phiên ký chính thức, bốn phiên thảo luận cấp cao, bốn phiên bàn tròn, tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và Triển lãm Công nghệ về an ninh mạng.
|
Khu vực trung tâm báo chí phục vụ hội nghị. Dự kiến từ 13h30 đến 13h50, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres sẽ gặp gỡ báo chí tại Trung tâm báo chí.