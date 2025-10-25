Toàn cảnh Lễ ký kết Công ước Hà Nội

Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres tham dự Hội nghị và Lễ ký Công ước Hà Nội, diễn ra từ ngày 25 đến 27/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai”. Sự kiện do Việt Nam đăng cai, đánh dấu bước tiến trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng, đồng thời khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.