Lương Bằng Quang là người kiểm soát dòng tiền từ việc kinh doanh của Ngân 98

Hoạt động kinh doanh qua công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang kiểm soát.

Thông tin trên VietNamNet, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang (SN 1982, ngụ phường Chánh Hưng, TP.HCM) về tội “Đưa hối lộ”.

Cơ quan điều tra đang mở rộng, làm rõ thêm vai trò và hành vi của Quang trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai) chủ mưu thực hiện.

Riêng Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98), ngoài tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, hiện đã bị khởi tố thêm tội “Đưa hối lộ”.

Hoạt động kinh doanh qua công ty ZuBu do Ngân trực tiếp điều hành, trong khi dòng tiền từ hộ kinh doanh ZuBu Shop do Lương Bằng Quang kiểm soát. Cơ quan điều tra nhận định, với sức ảnh hưởng của Ngân 98 trên mạng xã hội, lượng hàng bán ra rất lớn, thu lợi mỗi năm hàng trăm tỷ đồng. Từ lời khai của Ngân, cơ quan chức năng xác định vai trò của Lương Bằng Quang trong hoạt động này là không nhỏ.

Báo Công an TP Đà Nẵng đưa tin, trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT có nhận định, Lương Bằng Quang có biểu hiện quanh co, không hợp tác, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Cụ thể, ngày 13 và 14/10, cơ quan điều tra khám xét tại căn hộ của vợ chồng Quang - Ngân ở phường Cát Lái (TPHCM). Quá trình này, Lương Bằng Quang có mặt tại nhà để chứng kiến, nhưng khi được đề nghị mở két sắt để kiểm tra thì Quang đã cố tình gây khó khăn.

Ban đầu, Quang trình bày, trong két sắt không chứa gì quan trọng nên không nhớ mật khẩu. Cán bộ điều tra đề nghị tra vân tay mở két thì Quang cố tình trì hoãn nhiều lần nên phải gọi nhân viên kỹ thuật đến. Quang liên tục nhập sai mật khẩu dẫn đến két sắt bị tự động khóa 2 lần rồi khi nhập mật khẩu thành công thì lại bị lỗi.

Do đó, cơ quan điều tra đã niêm phong và đưa két sắt về trụ sở. Khi tiến hành mở két, cơ quan điều tra thu giữ 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên vợ chồng Quang – Ngân ở nhiều tỉnh, thành; 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm có tổng trị giá khoảng 3,2 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của một số cá nhân khác để xử lý nghiêm theo quy định Pháp luật.

(Tổng hợp)