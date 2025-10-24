Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bí ẩn nhân vật Lê Sỹ Cường trong vụ án Ngân 98 - Lương Bằng Quang

09:19 24/10/2025
Sau khi bị khởi tố về hành vi "Đưa hối lộ", vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang tiếp tục khiến dư luận chú ý khi nhân vật trung gian Lê Sỹ Cường, người nhận 8 tỷ đồng để "chạy án", bị xem là mắt xích quan trọng trong vụ việc.

Ngày 13/10/2025, Ngân 98 bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về vai trò cầm đầu trong đường dây sản xuất - kinh doanh hàng giả là thực phẩm, thu lợi hàng trăm tỷ đồng. Lương Bằng Quang, chồng Ngân 98, được tại ngoại, tiếp tục phối hợp làm việc với công an.

Khám xét nhà riêng của vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang mới đây, lực lượng chức năng phát hiện bên trong két sắt chứa 80 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), 8.000 USD và 4 sổ tiết kiệm có tổng trị giá 3,2 tỷ đồng. Quá trình khám xét, cảnh sát cũng tạm giữ 2 ôtô hạng sang.

Ngan 98, Luong Bang Quang anh 1

Ngân 98 tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Đến tối 23/10, Công an TP.HCM thông tin vụ việc sau khi củng cố hồ sơ vụ Ngân 98. Theo kết quả điều tra, sau khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm trong hoạt động kinh doanh thực phẩm và mỹ phẩm giả vào tháng 7/2024, Võ Thị Ngọc Ngân (nghệ danh Ngân 98) và nhạc sĩ Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường (1987, trú phường Bến Thành) với lời hứa để không bị xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM) đã khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang và Võ Thị Ngọc Ngân về tội "Đưa hối lộ", đồng thời khởi tố, bắt tạm giam Lê Sỹ Cường về tội "Môi giới hối lộ".

Ngan 98, Luong Bang Quang anh 2

Số sổ đỏ và ngoại tệ cơ quan chức năng phát hiện được từ khám nhà Ngân 98.

Bí ẩn nhân vật Lê Sỹ Cường

Theo luật sư Nguyễn Hùng Quân, hành vi của Ngân 98 và Lương Bằng Quang vi phạm Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025) về tội "Đưa hối lộ".

"Với số tiền 8 tỷ đồng, hành vi này thuộc Khoản 4, Điều 364, khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù", luật sư Quân phân tích.

Ngan 98, Luong Bang Quang anh 3

Hình ảnh cảnh sát khám nhà Ngân 98 - Lương Bằng Quang. Ảnh: L.T.

Đối với Lê Sỹ Cường, việc nhận tiền, đứng giữa làm trung gian và cam kết tác động đến người có chức vụ, quyền hạn để giúp "chạy án" là hành vi thuộc Điều 365 Bộ luật Hình sự, tội "Môi giới hối lộ", khung hình phạt 8-15 năm tù.

Tuy nhiên, nếu cơ quan điều tra xác định Cường không có bất kỳ mối quan hệ hay khả năng tác động nào, mà chỉ dựng chuyện để tạo lòng tin, chiếm đoạt tiền, thì tội danh có thể chuyển sang "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 12-20 năm tù hoặc tù chung thân.

Ngan 98, Luong Bang Quang anh 4

Công an đọc lệnh khởi tố, tạm giam Lương Bằng Quang. Ảnh: C.A.

"Nếu lời hứa giúp "chạy án" chỉ là giả tạo, không có thật, thì hành vi không còn là môi giới hối lộ mà chuyển sang bản chất lừa đảo", luật sư Quân nhận định.

Hiện thông tin về đối tượng Lê Sỹ Cường vẫn đang là "ẩn số". Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Khởi tố, bắt tạm giam Lương Bằng Quang Công an TP.HCM khởi tố Lương Bằng Quang, Ngân 98 và Lê Sỹ Cường về hành vi đưa, môi giới hối lộ, đồng thời bắt tạm giam Quang và Cường để phục vụ điều tra.
