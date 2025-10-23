Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
TP Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị thế giới về Thể thao đại chúng lần 10

23:27 23/10/2025
Hội nghị thế giới về Thể thao đại chúng (Mass Participation World - MPW), phối hợp cùng Sunrise Events Vietnam (SEV), chính thức công bố kỳ hội nghị thường niên lần thứ 10 (MPW25) sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh trong 2 ngày 4-5/12/2025.

Trùng với thời điểm diễn ra Giải Marathon quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank lần thứ 8 (từ ngày 5-7/12/2025), Hội nghị thế giới về Thể thao đại chúng lần thứ 10 quy tụ các nhà lãnh đạo hàng đầu trong ngành, bao gồm các đơn vị tổ chức các giải chạy và ba môn phối hợp, đối tác thương hiệu, cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực Công nghệ, nhằm chia sẻ Xu hướng, kinh nghiệm và góc nhìn chiến lược sẽ định hình thập kỷ tiếp theo của lĩnh vực thể thao.

a1-1761236382.jpgTP Hồ Chí Minh đăng cai Hội nghị thế giới về thể thao đại chúng lần 10.

 

Ông Trịnh Bằng - Chủ tịch và Đồng sáng lập Công ty Sunrise Events Vietnam cho biết, đây là lần thứ 3 MPW được tổ chức tại Việt Nam, và đặc biệt hơn nữa khi năm nay cũng đánh dấu 10 năm thành lập của cả SEV và MPW.

“Hệ sinh thái thể thao đại chúng tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tiềm năng để tiếp tục thúc đẩy các giá trị về sức khỏe, Du lịch thể thao, cũng như tăng cường sự gắn kết giữa thương hiệu và cộng đồng không chỉ tại Việt Nam mà còn vươn ra phạm vi toàn cầu”, ông Trịnh Bằng chia sẻ.

Ông Trịnh Bằng nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi hy vọng năm nay sẽ có nhiều hơn nữa sự đồng hành và tham gia tích cực từ các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương. Những sự kiện thể thao đại chúng không chỉ mang ý nghĩa thi đấu, mà còn góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, năng động và gắn kết hơn”.

a2-1761236484.jpgHội nghị là diễn đàn nhằm chia sẻ xu hướng, kinh nghiệm và góc nhìn chiến lược sẽ định hình thập kỷ tiếp theo của lĩnh vực thể thao.

 

Ông Chris Robb - Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Hội nghị thế giới về Thể thao đại chúng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cột mốc này: “Chúng tôi rất vui mừng khi trở lại Việt Nam cho kỳ hội nghị lần thứ 10. Khu vực Đông Nam Á đã vươn lên trở thành một trung tâm tăng trưởng vượt bậc và MPW25 sẽ là nền tảng để cùng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy sự phát triển của ngành thể thao, đặc biệt trong bối cảnh hậu đại dịch”.

Ông Chris Robb cũng cho biết, chủ đề năm nay “Chuyển đổi từ tổ chức sự kiện sang phát triển hệ sinh thái: Nắm bắt xu thế toàn cầu, cùng kiến tạo tương lai bền vững” (Moving from events to ecosystem: Harnessing global headwinds to build our future together), phản ánh bước chuyển mình quan trọng trong tư duy của ngành.

“Không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các sự kiện đẳng cấp, chúng ta cần xây dựng những nền tảng bền vững, gắn liền với sức khỏe và thể chất, du lịch, phát triển kinh tế địa phương và gắn kết cộng đồng. Bằng cách mở rộng góc nhìn, chúng tôi mong muốn khám phá cách thể thao đại chúng trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho sự đổi mới, phát triển bền vững và tác động tích cực đến xã hội”, ông Chris Robb khẳng định.

MPW25 cũng được xem là diễn đàn hợp tác, đổi mới và chia sẻ tầm nhìn cho tương lai ngành.

Trong suốt thập kỷ qua, Việt Nam đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các sự kiện thể thao đại chúng, trong đó TP Hồ Chí Minh dần khẳng định vị thế trung tâm của du lịch thể thao và xu hướng phát triển đô thị gắn liền với sức khỏe cộng đồng.

Việc MPW và Sunrise Events Vietnam cùng kỷ niệm 10 năm thành lập càng khiến việc lựa chọn TP.HCM làm nơi đăng cai hội nghị trở nên ý nghĩa, đồng thời thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của khu vực trên bản đồ thể thao toàn cầu.

Trong khuôn khổ MPW25 sẽ có triển lãm đổi mới sáng tạo, quy tụ các startup và doanh nghiệp hàng đầu nhằm giới thiệu những công nghệ và giải pháp mới nhằm nâng cao trải nghiệm trong các sự kiện thể thao đại chúng.

a3-1761236559.jpgMPW25 được xem là diễn đàn hợp tác, đổi mới và chia sẻ tầm nhìn cho tương lai ngành.

Thông tin chính về Hội nghị MPW25:

Website: https://massparticipationworld.com/mpw25/

Thời gian: 4-5/12/2025

Địa điểm: Khách sạn Mai House Saigon, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mọi yêu cầu truyền thông hoặc đăng ký quan tâm tham dự gửi về Email: [email protected]

