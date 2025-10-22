Cận cảnh nhan sắc cô dâu Đỗ Thị Hà bên chồng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ trong ngày trọng đại

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong váy cưới ren trắng, khoảnh khắc bên cạnh chồng thiếu gia 'gây bão' mạng xã hội.

Sáng 22/10, lễ cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ Viết Vương chính thức diễn ra trong không khí sang trọng, ấm cúng. Sau lễ ăn hỏi được tổ chức tại Thanh Hóa cách đây ít ngày, đám cưới hôm nay đánh dấu cột mốc hạnh phúc lớn trong hành trình tình yêu của nàng hậu và vị hôn phu xuất thân từ gia đình doanh nhân giàu có.

Cận cảnh nhan sắc của cô dâu Đỗ Thị Hà trong ngày cưới sáng nay 22/10 (Ảnh: Linh Le Chi Photography).

Hình ảnh nàng hậu trong ngày cưới dịu dàng nhưng vẫn kiêu sa (Ảnh: Linh Le Chi Photography).

Tại buổi lễ, Đỗ Thị Hà xuất hiện với diện mạo khiến công chúng không khỏi trầm trồ. Cô chọn chiếc áo cưới ren trắng cổ cao được thiết kế tinh xảo, tôn trọn nét thanh tú và phong thái nền nã đặc trưng. Lối trang điểm nhẹ nhàng, kiểu tóc đơn giản cùng lớp voan mỏng điểm ren tạo nên hình ảnh một cô dâu cổ điển, kiêu sa nhưng vẫn dịu dàng, gần gũi. Dưới ánh sáng mềm mại của không gian tiệc cưới phủ đầy hoa trắng, nàng hậu càng trở nên nổi bật với nụ cười rạng rỡ.

Chú rể Viết Vương và cô dâu Đỗ Thị Hà trao nhau những cử chỉ tình cảm (Ảnh: Linh Le Chi Photography).

Đứng bên cạnh cô, chú rể Viết Vương chọn bộ vest đen lịch lãm, phối cùng hoa cài trắng tinh tế. Vẻ chững chạc và phong thái điềm đạm của anh càng làm nổi bật sự ăn ý giữa hai người. Cả hai liên tục trao nhau ánh nhìn ngọt ngào, nắm tay đầy tình cảm, khiến khách mời không khỏi xúc động.

Không gian lễ cưới được trang trí theo tông trắng - xanh chủ đạo, điểm xuyết hoa lan và cúc tròn, mang lại cảm giác sang trọng nhưng vẫn giữ nét truyền thống. Mỗi chi tiết đều được chuẩn bị tỉ mỉ, từ bàn tiệc đến phông nền, thể hiện sự đầu tư và tâm huyết của cặp đôi trong ngày trọng đại. Được biết, tiệc chiêu đãi sẽ được diễn ra vào tối nay 22/10.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2020 khi mới 19 tuổi, được biết đến với vẻ đẹp trong sáng, học vấn tốt. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, cô vẫn duy trì sức hút với Phong cách thanh lịch, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 khi chỉ mới 19 tuổi.

Trong khi đó, Viết Vương là người thừa kế của một tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng, có tổng giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Dù xuất thân giàu có, anh vẫn được nhận xét là kín tiếng, điềm đạm và giản dị.

Lễ cưới của cả hai thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều người bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng đến nàng hậu Thanh Hóa, người đẹp từng đại diện Việt Nam tại Miss World 2021 khi cô chính thức tìm được bến đỗ hạnh phúc.

Khoảnh khắc cô dâu Đỗ Thị Hà nở nụ cười hạnh phúc bên chồng thiếu gia được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, trở thành hình ảnh đáng nhớ trong mùa cưới năm nay - một minh chứng cho tình yêu giản dị, bền chặt giữa nàng hậu thanh lịch và chàng doanh nhân trẻ.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Đỗ Thị Hà bên chồng thiếu gia được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội sáng nay 22/10 (Ảnh: Linh Le Chi Photography).