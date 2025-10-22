Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Bất ngờ với màn 'lột xác' của Ánh Viên sau 3 năm giải nghệ

09:07 22/10/2025
Ánh Viên được khen có vẻ đẹp không thua kém hoa, á hậu chỉ với một số thay đổi nhỏ trên gương mặt.

Ánh Viên khiến nhiều người bất ngờ với nhan sắc ngày càng rạng rỡ, mềm mại và nữ tính. Khác hẳn với hình ảnh vận động viên mạnh mẽ, làn da rám nắng và vóc dáng săn chắc năm nào, cô giờ đây gây chú ý với gương mặt thon gọn, làn da sáng mịn cùng phong thái tự tin, duyên dáng mỗi khi xuất hiện. 

Tuy nhiên, từng có thời điểm Ánh Viên vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là ở phần mũi. Trước những đồn đoán, cô thẳng thắn lên tiếng phủ nhận: “Viên xin đính chính là Viên không có sửa mũi nha, mũi thật mũi hơi bị to. Lúc trước đi tập, thở nhiều nên chắc mũi Viên to, giờ hết tập rồi nên mũi cũng gọn gàng lại”. Ngoài ra, cô cho biết đã niềng răng và dán sứ để có hàm răng đều, trắng sáng và nụ cười tự tin hơn.
Ánh Viên trong thời gian đang thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV Ánh Viên trong thời gian đang thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Ảnh: FBNV
Hình ảnh mới nhất của Ánh Viên. Ảnh: FBNV Hình ảnh mới nhất của Ánh Viên. Ảnh: FBNV

Từ sự thay đổi tích cực của Ánh Viên, các cô gái có thể học hỏi một số mẹo Làm đẹp đơn giản nhưng hiệu quả. Trước hết, việc niềng răng và chăm sóc răng miệng không chỉ giúp nụ cười tươi tắn mà còn thay đổi thần thái khuôn mặt rõ rệt. Một hàm răng đều, trắng sáng luôn là điểm cộng lớn trong giao tiếp và hình ảnh.

 Ngoài ra, việc thay đổi kiểu tóc và Phong cách ăn mặc cũng là “bí kíp” giúp phái đẹp làm mới bản thân mà không cần can thiệp thẩm mỹ. Chỉ cần chọn trang phục phù hợp vóc dáng, sử dụng tông trang điểm tự nhiên và chăm chút mái tóc, bạn đã có thể trở nên cuốn hút hơn nhiều.

Việc niềng răng và dán sứ giúp Ánh Viên có nụ cười rạng rỡ hơn. Ảnh: FBNV Việc niềng răng và dán sứ giúp Ánh Viên có nụ cười rạng rỡ hơn. Ảnh: FBNV
Ánh Viên luôn nở nụ cười tươi rói mỗi khi chụp hình. Ảnh: FBNV Ánh Viên luôn nở nụ cười tươi rói mỗi khi chụp hình. Ảnh: FBNV

Không chỉ thay đổi về gương mặt, Ánh Viên cũng chăm chút hơn cho phong cách Thời trang. Nếu trước đây cô đều diện những bộ đồ Thể thao năng động, hiện tại người đẹp chuyển sang gu ăn mặc nhẹ nhàng, nữ tính. 

Cô thường diện váy đơn sắc, dáng basic, tôn lên sự thanh lịch nhưng vẫn giữ nét khỏe khoắn vốn có. Ngoài ra, mái tóc dài được nuôi tự nhiên, rẽ ngôi giữa giúp Ánh Viên trông mềm mại và dịu dàng hơn, khác hẳn hình ảnh mái bằng cá tính một thời. Nhiều khán giả nhận xét "tiểu tiên cá" hiện tại xinh đẹp không thua kém các hoa, á hậu nổi tiếng.

Ánh Viên dẹp dịu dàng khi diện áo dài. Ảnh: FBNV Ánh Viên dẹp dịu dàng khi diện áo dài. Ảnh: FBNV
Ánh Viên ưa chuộng váy có màu sắc cơ bản, tôn lên đường cong cơ thể quyến rũ. Ảnh: FBNV Ánh Viên ưa chuộng váy có màu sắc cơ bản, tôn lên đường cong cơ thể quyến rũ. Ảnh: FBNV
