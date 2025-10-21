MAMA 2025 và 'cuộc chia tay' thế hệ 9x

MAMA 2025 không chỉ là buổi lễ tôn vinh âm nhạc mà còn là cột mốc chuyển giao thế hệ thần tượng.

Trong buổi công bố dàn line-up cho ngày đầu tiên của lễ trao giải Mnet Asian Music Awards (MAMA) 2025, nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra một điều thú vị là gần như không có thần tượng Kpop nào sinh trong thập niên 1990 xuất hiện trong danh sách nghệ sĩ biểu diễn ở Chapter 1.

Phần lớn các nghệ sĩ được công bố đều sinh sau năm 1999, cho thấy lễ trao giải năm nay tập trung mạnh mẽ vào thế hệ idol 2000 - 2010, phản ánh rõ làn sóng trẻ hóa trong ngành công nghiệp Kpop. Theo Forbes Korea, đội hình biểu diễn của ngày đầu tiên gồm những cái tên như IVE, ENHYPEN cùng nhiều nhóm tân binh khác thuộc thế hệ mới. Sự vắng bóng của các idol 9x khiến người hâm mộ không khỏi bồi hồi, bởi đây từng là lớp nghệ sĩ làm nên kỷ nguyên vàng của Kpop thập niên trước.

Giữa làn sóng "trẻ hóa" ấy, nhóm nhạc kỳ cựu Super Junior (các thành viên sinh từ 1983-1988) được nhắc đến như đại diện tiêu biểu của "thế hệ đàn anh". Thành viên Eunhyuk cũng nhanh chóng bày tỏ cảm xúc của mình bằng một bình luận đầy dí dỏm: "Mọi người nói rằng line-up MAMA năm nay hầu như không có idol thế hệ 9x. Có vẻ toàn là các bạn 00-line. Còn chúng tôi - Super Junior và E.L.F thì thuộc... thế hệ 80. Điều buồn cười là chúng tôi còn lớn tuổi hơn cả MAMA! Hồi đó nó còn tên là MKMF cơ mà, chính tại đó chúng tôi bắt đầu sự nghiệp".

Nam idol cho biết, sau 20 năm hoạt động, Eunhyuk và nhóm cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nhường lại ánh đèn sân khấu cho thế hệ trẻ, dù vẫn sẽ xuất hiện tại sự kiện để tri ân người hâm mộ. Lời chia sẻ của Eunhyuk pha chút hài hước, tự nhận thức và đầy trân trọng chặng đường đã qua.

Sự biến mất gần như hoàn toàn của idol sinh trong thập niên 1990 ở phần đầu MAMA 2025 mang đến cho khán giả hai cảm xúc trái ngược: hoài niệm và hào hứng. Hoài niệm vì thế hệ từng làm nên tên tuổi cho Kpop giờ đã lùi dần khỏi tâm điểm. Mặt khác, hào hứng vì lớp nghệ sĩ mới đang kế thừa và mang lại luồng gió tươi mới cho ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Một số người hâm mộ còn đùa rằng, "Gen Z bây giờ chắc chẳng biết MKMF là gì" - tên gọi ban đầu của lễ trao giải trước khi đổi thành MAMA. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Super Junior và các nhóm cùng thời chính thức trở thành "thế hệ huyền thoại" của Kpop.

Tuy nhiên, vẫn có sự cân bằng nhất định giữa các thế hệ: trong Chapter 2 của MAMA 2025, những nhóm như Stray Kids (thành viên sinh 1997-2001) hay ZEROBASEONE (có thành viên sinh 1998) vẫn góp mặt, tạo nên bức tranh chuyển giao mềm mại hơn.

Sự thống trị của thế hệ 2000/2010 trên sân khấu MAMA 2025 cho thấy chu kỳ chuyển giao trong Kpop đã bước vào giai đoạn rõ rệt. Các công ty Giải trí đang hướng đến "thế hệ kế tiếp" - những gương mặt sẽ dẫn dắt Kpop trong tương lai. Đối với người hâm mộ lâu năm, đây là lời nhắc nhở rằng thời gian trôi rất nhanh; còn với khán giả trẻ, đây là cơ hội để chứng kiến thời khắc các idol mới khẳng định vị thế của mình.

Thái độ cởi mở và hài hước của Eunhyuk cũng thể hiện tinh thần tôn trọng quá khứ, chào đón tương lai, nối liền khoảng cách giữa các thế hệ fan: những người đã trưởng thành cùng Super Junior và những người đang lớn lên cùng IVE, ENHYPEN hay NewJeans.

Cuối cùng, MAMA 2025 không chỉ là buổi lễ tôn vinh âm nhạc mà còn là cột mốc chuyển giao thế hệ - nơi "di sản và tương lai" cùng song hành. Từ sự hài hước của Eunhyuk đến dàn nghệ sĩ trẻ trung của thế hệ 2000, tất cả tạo nên một bức tranh sống động về sự phát triển không ngừng của Kpop - nơi âm nhạc, ký ức và sự đổi mới cùng hòa quyện.