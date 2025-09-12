Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Tóc Tiên không còn che giấu chuyện dọn khỏi biệt thự?

10:45 12/09/2025
Nhìn vào cuộc sống hiện tại của Tóc Tiên, cư dân mạng phát hiện cô đã không còn ở ngôi biệt thự quen thuộc.

Từng là một cặp đôi dính như sam, thường xuyên phát "cẩu lương" trên MXH nhưng dạo này hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver trở thành đề tài bàn tán trên MXH. Nguồn cơn xuất phát từ việc thời gian gần đây, Tóc Tiên liên tục gây chú ý khi nhiều chi tiết cho thấy cô đã không còn sinh sống trong căn biệt thự hoành tráng, nơi từng là tổ ấm của nữ ca sĩ và ông xã Hoàng Touliver. Dù người trong cuộc giữ thái độ im lặng, loạt "tín hiệu" được chính Tóc Tiên hé lộ lại khiến công chúng tin rằng tin đồn dọn khỏi biệt thự là có cơ sở.

Nếu trước đây, Tóc Tiên thường xuyên khoe căn nhà căn nhà rộng rãi, phòng tập hiện đại cùng khoảng sân vườn xanh mát thì nay khung cảnh trong những story của cô đã khác hoàn toàn. Thay vì khoe dáng ở phòng gym sang chảnh, nữ ca sĩ lại xuất hiện trong không gian nhỏ gọn, thiết kế tối giản. Mới đây, Tóc Tiên còn hào hứng khoe vừa sắm chiếc nồi điện chiên mới để phục vụ đam mê nấu nướng. Chi tiết tưởng chừng đơn giản này lại càng khiến khán giả tin rằng cô đã bắt đầu một cuộc sống mới ở một chỗ ở khác. 

img8022 Tóc Tiên khoe vừa tậu một chiếc nồi chiên mới, không gian nấu nướng cũng không giống với bên trong biệt thự

Đặc biệt, mới đây nhất bức ảnh check-in trong phòng ngủ mà Tóc Tiên chia sẻ cũng làm netizen dậy sóng. Nội thất trong căn phòng mới có Phong cách hiện đại, gam màu sáng và cách bài trí khác hẳn không gian phòng ngủ sang trọng từng thấy trong biệt thự ở Quận 2, TP.HCM. Từ chiếc giường, hệ tủ đều toát lên cảm giác của một căn hộ cao tầng thay vì căn nhà phố quen thuộc. Chính sự khác biệt này khiến dân tình càng có thêm lý do để khẳng định nữ ca sĩ đã chuyển nhà.

anh man hinh 2025 09 11 luc 170031 Tóc Tiên check in tại nhà, nhìn cảnh vật trong căng phòng khác hẳn bày trí ở biệt thự 
img4759 1682171396162613728760 17562686123151000584901 1756269501690703265198 1756274164059 17562741643461655782970 1757584399445557200281 Phòng ngủ của Tóc Tiên ở biệt thự có màu xám, trắng làm chủ đạo
4002200267943075131n 17562695014061132450857 1756274147473 17562741483601886905357 17571327844341161529419 1757134991313 1757134991569723078564 1757584399444652361131 Tóc Tiên đăng ảnh "sống ảo" mới, không gian phía sau thể hiện việc cô đang chụp ở một căn hộ cao tầng

Trong khi Tóc Tiên vẫn chọn cách không giải thích, Hoàng Touliver cũng không có động thái lên tiếng. Sự im lặng từ cả hai càng làm dấy lên thêm nhiều bàn tán. Với một cặp đôi vốn nổi tiếng kín tiếng bậc nhất Vbiz, việc để lộ quá nhiều dấu hiệu bất thường như hiện tại thật sự khó tránh khỏi khiến công chúng tò mò.

Tóc Tiên và Hoàng Touliver bén duyên từ sau The Remix 2015, chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 2020. Họ từng là hình mẫu tình yêu đáng ngưỡng mộ trong Showbiz khi luôn song hành cả trong công việc lẫn đời sống riêng. Tuy nhiên, hơn một năm trở lại đây, cặp đôi vướng nghi vấn trục trặc khi hạn chế xuất hiện chung, hiếm khi tương tác trên mạng xã hội.  

54163587113240967324059726228088585817016251n Nếu trước đây Tóc Tiên rất nhanh chóng lên tiếng phản hồi những thông tin bên lề liên quan đến chuyện đời tư thì hiện tại nữ ca sĩ giữ im lặng

Hạ Anh 

