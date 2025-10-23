Trang phục được Đỗ Thị Hà 'chọn mặt gửi vàng' từ khi thi hoa hậu tới lúc lấy chồng thiếu gia

Đỗ Thị Hà lựa chọn trang phục truyền thống, tôn lên nét đẹp nữ tính vào mỗi dịp trọng đại trong cuộc sống.

Mới đây, đám cưới của Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương đã chính thức được tổ chức trong không khí ấm cúng, tràn ngập hạnh phúc. Hình ảnh nàng hậu xuất hiện rạng rỡ trong ngày trọng đại nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Đặc biệt, trang phục cưới và Phong cách trang điểm của Đỗ Thị Hà được nhiều người đánh giá cao bởi sự tinh tế và giữ trọn nét đẹp truyền thống. Trong lễ vu quy, cô diện áo dài cách tân màu trắng, phần vai được thiết kế bằng vải ren mềm mại, vừa tôn lên làn da trắng hồng vừa mang lại cảm giác thanh lịch, nền nã.

Hình ảnh mới nhất của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân. Ảnh: Linh Lê Chí

Trước đó, trong lễ ăn hỏi, nàng hậu cũng chọn áo dài trắng tối giản, được thêu họa tiết chim lạc, cùng một số chi tiết nhỏ làm điểm nhấn tinh tế. Điều đặc biệt là màu trắng luôn gắn liền với hành trình đáng nhớ của Đỗ Thị Hà.

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, cô cũng diện áo dài trắng khi bật khóc nức nở ở khoảnh khắc đăng quang ngôi vị cao nhất. Sau đó, trong bộ ảnh kỷ yếu đại học, nàng hậu một lần nữa chọn áo dài trắng làm trang phục chủ đạo.

Đỗ Thị Hà diện áo dài thêu hình chim lạc trong lễ ăn hỏi. Ảnh: Linh Lê Chí

Đỗ Thị Hà cười tươi rói khi chụp ảnh kỷ yếu. Ảnh: FBNV

Đỗ Thị Hà khi vừa đăng quang tại Hoa hậu Việt Nam 2020. Ảnh: Kiếng Cận

Ở mỗi lần xuất hiện, Đỗ Thị Hà đều thể hiện cách phối đồ tinh tế. Cô thường để tóc đen tự nhiên hoặc uốn xoăn nhẹ để tạo nét mềm mại, nữ tính. Người đẹp ưu tiên phụ kiện nhỏ gọn như hoa tai, dây chuyền hoặc cài tóc gắn hoa, nơ vừa đủ để tôn lên đường nét gương mặt mà không làm mất đi vẻ thanh khiết vốn có.

Là một trong những mỹ nhân gắn liền hình ảnh với áo dài, Đỗ Thị Hà cho thấy cách diện trang phục truyền thống có thể vừa hiện đại vừa tôn vinh nét đẹp Việt. Người yêu thích phong cách của nàng hậu có thể học hỏi qua ba điểm chính: chọn chất liệu nhẹ và tôn dáng như lụa hoặc ren, phối màu trắng đơn sắc để tạo cảm giác tinh tế, và giữ lối trang điểm tự nhiên, nhấn vào đôi mắt và làn da sáng.

Với kiểu tóc, tóc đen thẳng hoặc xoăn nhẹ giúp tổng thể thêm dịu dàng, phù hợp cho những dịp lễ, sự kiện hay chụp ảnh kỷ niệm. Việc kết hợp phụ kiện đơn giản như bông tai ngọc trai, vòng cổ mảnh hoặc nơ nhỏ trên tóc cũng là bí quyết giúp người mặc toát lên vẻ thanh lịch.

Đỗ Thị Hà thường diện áo dài trắng trong những dịp quan trọng. Ảnh: FBNV

Đỗ Thị Hà mặc áo dài trắng khi tham gia một sự kiện diễn ra tại nước Nga. Ảnh: FBNV