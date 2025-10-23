Tại sao dàn sao Việt vắng mặt ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà?

Đây là chi tiết mà nhiều người thắc mắc trong hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Hà tại Quảng Trị.

Sau hành trình yêu đương kín tiếng nhưng bền bỉ, Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương đã chính thức về chung một nhà trong lễ cưới tổ chức ngày 22/10 tại Quảng Trị. Đám cưới của cả hai diễn ra trong không gian lãng mạn bên trong rạp cưới mái vòm rộng 3.000 m2.

Trong ngày trọng đại, Đỗ Hà xuất hiện đầy rạng rỡ trong trong chiếc váy cưới trắng lộng lẫy, phần tóc được buộc gọn phía sau, tôn lên nét thanh lịch và dịu dàng. Sánh đôi bên cạnh, chú rể Viết Vương thu hút ánh nhìn với vẻ ngoài lịch lãm, phong thái điềm đạm của một doanh nhân trẻ. Cả hai liên tục trao nhau ánh mắt thân mật, nắm tay không rời.

Thiếu gia Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà cực đẹp đôi trong ngày tổ chức hôn lễ

Chứng kiến giây phút nên vợ nên chồng của cả hai là sự hiện diện của họ hàng và quan khách 2 bên gia đình. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của dàn sao Việt thân thiết với nàng hậu - điều vốn thường thấy trong các đám cưới Showbiz.

Theo tìm hiểu, hôn lễ tại Quảng Trị có khách mời chủ yếu là người thên và các đối tác của 2 bên gia đình. Thực tế, Đỗ Hà và Viết Vương đã có kế hoạch tổ chức một buổi tiệc mừng khác tại Hà Nội vào ngày 8/11.

Đây là dịp chính thức để cô dâu và chú rể gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp, cùng dàn sao thân thiết trong làng Giải trí. Được biết, buổi tiệc tại Hà Nội sẽ được chuẩn bị công phu, mang Phong cách sang trọng, hiện đại và hứa hẹn quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng.

Đỗ Hà và chồng doanh nhân có tiệc mừng khác được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 8/11, dự sẽ quy tụ nhiều sao Việt và đồng nghiệp thân thiết góp mặt

Tại lễ cưới ở Quảng Trị, chú rể Viết Vương gây chú ý khi liên tục có những hành động quan tâm dành cho Hoa hậu Đỗ Hà. Suốt buổi lễ, anh luôn theo sát, chỉnh váy, đỡ tay vợ di chuyển giữa không gian tiệc. Khi Đỗ Hà rưng rưng nước mắt lúc bước vào lễ đường, Viết Vương nhanh chóng đưa tay lau nước mắt, trấn an vợ bằng nụ cười tươi rói.

Trên lễ đường, Đỗ Hà nhắn nhủ với chồng: "Mọi con đường em đi, em sẽ nhớ về khoảnh khắc này, em luôn luôn giữ trong tim mình sự dịu dàng để khi anh mệt sẽ nó một nơi để quay về. Khi hạnh phúc đến, chúng ta sẽ nhìn nhau mỉm cười, khó khăn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Từ hôm nay và mãi về sau, em và anh không còn là 2 lối đi riêng mà là một hành trình chung, hành trình mang tên hạnh phúc trọn đời".

Chú rể Viết Vương cũng đáp lại ngọt ngào: "Cảm ơn em, người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Em à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng vì tình yêu này. Không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là những khoảnh khắc trôi qua mỗi ngày, tất cả sẽ ngập tràn tình yêu. Hôm nay, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, cầm đôi tay và cùng em đi qua những chặng đời phía trước".

Cả hai thực hiện nghi thức trên lễ đường

2 bên gia đình chứng kiến những giây phút trọng đại của cặp đôi

Những khoảnh khắc lãng mạn của cô dâu chú rể khiến "hội ăn cưới online" xuýt xoa

Toàn cảnh rạp cưới mái vòm của Hoa hậu Đỗ Hà và thiếu gia Viết Vương

Ảnh: Linh Lê Chí

Liên Hoa