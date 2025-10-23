Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Bão số 12 Fengshen suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

08:28 23/10/2025
Sau khi đi vào vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi, bão số 12 Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết tối 22/10, sau khi đi vào vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi bão số 12 Fengshen đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bao so 12 bao Fengshen anh 1

Bão số 12 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 22h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cách TP Đà Nẵng khoảng 130 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên biển, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Nước dâng do gió mạnh vùng ven biển các tỉnh từ Nam Quảng Trị tới Đà Nẵng cao từ 0,3-0,6 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ven biển, cửa sông từ Nam Quảng Trị tới Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió mạnh gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến đêm 24/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>150 mm/3h) ở các xã/phường ven biển từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/bao-so-12-fengshen-suy-yeu-thanh-ap-thap-nhiet-doi-post1595827.html
Cùng chủ đề
Bão số 12 áp sát miền Trung, gây mưa lớn, báo động lũ cấp 3 Đời sống
Bão số 12 áp sát miền Trung, gây mưa lớn, báo động lũ cấp 3

Bão số 12 đổi hướng di chuyển sang Tây Nam, hướng về khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi, gây...

Giá vàng nhẫn vượt 160 triệu đồng/lượng, đắt hơn vàng miếng Đời sống
Giá vàng nhẫn vượt 160 triệu đồng/lượng, đắt hơn vàng miếng

Sáng 21/10, giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng 2-3 triệu đồng/lượng, riêng giá vàng nhẫn tại Bảo...

Cận cảnh khu đất vàng ngay Bến Nhà Rồng sẽ là công viên thay vì nhà ở Đời sống
Cận cảnh khu đất vàng ngay Bến Nhà Rồng sẽ là công viên thay vì nhà ở

Quyết định dừng phát triển dự án nhà ở tại Bến Nhà Rồng để ưu tiên làm công viên, mở...

Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98 Đời sống
Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98

Trường hợp của Ngân 98 là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người có sức ảnh hưởng khác đang chọn...

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành Đời sống
Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Nạn nhân là một học sinh lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, nghi bị cha dượng đánh...

Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm Đời sống
Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 16/10, lũy kế thu ngân sách Nhà nước...

Mới cập nhật
Tại sao dàn sao Việt vắng mặt ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà?

Tại sao dàn sao Việt vắng mặt ở đám cưới Hoa hậu Đỗ Hà?

Đây là chi tiết mà nhiều người thắc mắc trong hôn lễ của Hoa hậu Đỗ Hà tại Quảng Trị.

9 giờ trước Hậu trường

Mất kiên nhẫn với phim có Phương Oanh

Mất kiên nhẫn với phim có Phương Oanh

Phương Oanh cần nhiều 'đất diễn' hơn để phát huy khả năng.

9 giờ trước Phim

Park Bom tuyên chiến YG Entertainment vì đã tham ô, lừa đảo số tiền hàng trăm tỷ không đếm xuể

Park Bom tuyên chiến YG Entertainment vì đã tham ô, lừa đảo số tiền hàng trăm tỷ không đếm xuể

Động thái bất ngờ của Park Bom gây chấn động giới showbiz.

9 giờ trước Âm nhạc

Trang phục được Đỗ Thị Hà 'chọn mặt gửi vàng' từ khi thi hoa hậu tới lúc lấy chồng thiếu gia

Trang phục được Đỗ Thị Hà 'chọn mặt gửi vàng' từ khi thi hoa hậu tới lúc lấy chồng thiếu gia

Đỗ Thị Hà lựa chọn trang phục truyền thống, tôn lên nét đẹp nữ tính vào mỗi dịp trọng đại trong cuộc sống.

13 giờ trước Hậu trường

Cận cảnh nhan sắc cô dâu Đỗ Thị Hà bên chồng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ trong ngày trọng đại

Cận cảnh nhan sắc cô dâu Đỗ Thị Hà bên chồng thiếu gia tập đoàn nghìn tỷ trong ngày trọng đại

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ trong váy cưới ren trắng, khoảnh khắc bên cạnh chồng thiếu gia 'gây bão' mạng xã hội.

1 ngày trước Hậu trường

Giá vàng hôm nay 22/10: Vì sao giá vàng bất ngờ rơi tự do?

Giá vàng hôm nay 22/10: Vì sao giá vàng bất ngờ rơi tự do?

Sáng 22/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.125 USD/ounce, giảm 239 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

1 ngày trước Khám phá

Có tiền tỷ nên đầu tư bất động sản hay vàng?

Có tiền tỷ nên đầu tư bất động sản hay vàng?

Vàng, đất đều tăng "nóng" trong thời gian gần đây, nhà đầu tư có tiền tỷ nhàn rỗi nên mua vàng hay bất động sản lúc này?

1 ngày trước Khám phá

Song Hye Kyo 'đối đầu' cực căng với Son Ye Jin và Yoona

Song Hye Kyo 'đối đầu' cực căng với Son Ye Jin và Yoona

Song Hye Kyo cùng Son Ye Jin và Yoona đều được đề cử hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong một lễ trao giải mới đây.

1 ngày trước Phim

Bất ngờ với màn 'lột xác' của Ánh Viên sau 3 năm giải nghệ

Bất ngờ với màn 'lột xác' của Ánh Viên sau 3 năm giải nghệ

Ánh Viên được khen có vẻ đẹp không thua kém hoa, á hậu chỉ với một số thay đổi nhỏ trên gương mặt.

1 ngày trước Hậu trường

MAMA 2025 và 'cuộc chia tay' thế hệ 9x

MAMA 2025 và 'cuộc chia tay' thế hệ 9x

MAMA 2025 không chỉ là buổi lễ tôn vinh âm nhạc mà còn là cột mốc chuyển giao thế hệ thần tượng.

2 ngày trước Âm nhạc