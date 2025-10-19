Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
  1. Trang chủ
  2. XÃ HỘI
  3. Đời sống

Thu ngân sách Nhà nước hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt dự toán cả năm

21:39 19/10/2025
Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, tính đến hết ngày 16/10, lũy kế thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, vượt 2,35% dự toán năm.

Lũy kế thu ngân sách Nhà nước trong cân đối đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, trong khi chi ngân sách đúng quy định, bảo đảm an toàn nguồn lực tài chính quốc gia. Ảnh: Nam Khánh.

Trong số này, thu nội địa (không tính dầu thô) đạt hơn 1,72 triệu tỷ đồng, vượt 3,31% dự toán; thu từ dầu thô đạt 39.037 tỷ đồng, bằng 73,38% dự toán; thu cân đối từ xuất nhập khẩu đạt 249.222 tỷ đồng, vượt 6,05% dự toán sau khi đã trừ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Đáng chú ý, hệ thống Kho bạc Nhà nước tiếp tục mở rộng công tác phối hợp thu và thanh toán song phương điện tử với 20 ngân hàng thương mại lớn, như VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank, MB, VPBank, Techcombank, SHB, LPBank, SeABank, HDBank, TPBank... Việc này không chỉ góp phần tập trung nhanh nguồn thu ngân sách mà còn hạn chế việc sử dụng tiền mặt, hỗ trợ người nộp thuế thuận tiện hơn.

Đến hết quý III/2025, Kho bạc đã mở 2.594 tài khoản tại hệ thống ngân hàng thương mại, trong đó có 1.761 tài khoản chuyên thu và 833 tài khoản thanh toán, bao gồm cả tài khoản bằng VND và ngoại tệ.

Ở chiều ngược lại, chi ngân sách Nhà nước đến 15/10 ghi nhận khoản chi thường xuyên là hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tương đương 77,8% dự toán năm; chi đầu tư đạt 419.983 tỷ đồng, bằng 49,3% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và 41,3% kế hoạch vốn có phần bổ sung từ địa phương.

Về huy động vốn, Kho bạc Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính phát hành trái phiếu Chính phủ để đáp ứng nhu cầu vốn cho ngân sách trung ương, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Tính đến 15/10, tổng khối lượng phát hành đạt 268.112 tỷ đồng, tương đương 53,6% kế hoạch năm. Kỳ hạn phát hành bình quân 9,91 năm; lãi suất bình quân 3,04%/năm; thời gian đáo hạn danh mục bình quân 8,67 năm.

Về báo cáo tài chính Nhà nước năm 2024, hệ thống Kho bạc đã hoàn thành tổng hợp báo cáo cấp tỉnh của 63 địa phương, rà soát công thức và chuẩn bị điều kiện cho việc tổng hợp báo cáo tài chính toàn quốc, trình Chính phủ và Quốc hội theo quy định.

Theo znews.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://znews.vn/thu-ngan-sach-nha-nuoc-hon-2-trieu-ty-dong-vuot-du-toan-ca-nam-post1595212.html
Cùng chủ đề
Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98 Đời sống
Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98

Trường hợp của Ngân 98 là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người có sức ảnh hưởng khác đang chọn...

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành Đời sống
Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Nạn nhân là một học sinh lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, nghi bị cha dượng đánh...

Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm Đời sống
Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm

Chiều nay, bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, khả năng còn mạnh thêm và sẽ liên tục...

Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc Đời sống
Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc

Hiện nay (19/10), bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta và dự...

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng Đời sống
Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng giảm cắm đầu sau khi chạm mức kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh...

Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay Đời sống
Cảnh tượng lạ lùng tại cửa hàng vàng hot nhất Hà Nội ngày hôm nay

Giá vàng miếng SJC sáng 17/10 lập kỷ lục 152 triệu đồng/lượng, khiến nhiều người dân Hà Nội đội nắng...

Mới cập nhật
Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98

Cái giá đắt cho sự ảo tưởng của Ngân 98

Trường hợp của Ngân 98 là hồi chuông cảnh tỉnh cho những người có sức ảnh hưởng khác đang chọn con đường nổi tiếng bằng mọi giá, bất chấp đạo đức, lương tâm nghề nghiệp.

15 giờ trước Đời sống

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Xác minh thông tin bé gái nghi bị cha dượng bạo hành

Nạn nhân là một học sinh lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, nghi bị cha dượng đánh đập phải nhập viện.

15 giờ trước Đời sống

Hai năm ê chề của Miss Grand Vietnam ở đấu trường quốc tế: Hệ luỵ từ chuyện 'ăn xổi ở thì'

Hai năm ê chề của Miss Grand Vietnam ở đấu trường quốc tế: Hệ luỵ từ chuyện 'ăn xổi ở thì'

Nhìn lại quá khứ, thành tích của đại diện Việt Nam tại sân chơi Miss Grand International thực sự đáng tự hào.

19 giờ trước Showbiz

Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm

Bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, còn tiếp tục mạnh thêm

Chiều nay, bão Fengshen giật cấp 11 đi vào Biển Đông, khả năng còn mạnh thêm và sẽ liên tục đổi hướng gây biển động dữ dội.

19 giờ trước Đời sống

Quy định khắt khe với sạc dự phòng pin lithium khi đi máy bay

Quy định khắt khe với sạc dự phòng pin lithium khi đi máy bay

Pin lithium có trong rất nhiều thiết bị điện tử cá nhân, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao nên nhiều hãng hàng không quản lý rất chặt chẽ.

19 giờ trước Thiết bị

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi

HOT: Rầm rộ ảnh Diệu Nhi - Anh Tú bế 2 con đi chơi

Đây là lần hiếm hoi Anh Tú - Diệu Nhi bị "team qua đường" bắt gặp như thế này.

20 giờ trước Hậu trường

Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc

Gió mùa Đông Bắc tràn về miền Bắc

Hiện nay (19/10), bộ phận không khí lạnh đang tiến sát vùng biên giới phía Bắc nước ta và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực trong những giờ tới.

20 giờ trước Đời sống

Lê Phương Thảo (Thảo Táo Tàu) rạng rỡ tại TikTok Awards Việt Nam 2025

Lê Phương Thảo (Thảo Táo Tàu) rạng rỡ tại TikTok Awards Việt Nam 2025

Đêm Gala trao giải TikTok Awards Việt Nam 2025 diễn ra tối 18/10 tại TP.HCM đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung hàng đầu trên nền tảng TikTok. Không chỉ là lễ vinh danh thường niên, sự kiện năm nay mang đến không khí sôi động, đầy cảm hứng nơi những cá nhân tiên phong trong lĩnh vực sáng tạo nội dung được tôn vinh và kết nối.

22 giờ trước Giải trí

Khám phá điện thoại Honor – đẳng cấp mới trong từng chi tiết

Khám phá điện thoại Honor – đẳng cấp mới trong từng chi tiết

Điện thoại Honor đang định hình tiêu chuẩn sử dụng hằng ngày của người dùng hiện đại nhờ thiết kế thanh lịch và hiệu năng ổn định. Danh mục smartphone này trải rộng từ giá rẻ đến cao cấp, bao phủ đầy đủ các mức nhu cầu phổ biến. Nhờ phân lớp rõ ràng theo hiệu năng, camera, pin và màn hình, người dùng dễ chọn cấu hình đúng mục đích.

2 ngày trước CÔNG NGHỆ

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới bất ngờ rơi thẳng đứng

Giá vàng giảm cắm đầu sau khi chạm mức kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và ông Trump cho biết mức thuế áp lên Trung Quốc sẽ "không bền vững".

2 ngày trước Đời sống